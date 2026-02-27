Státní dluh ČR loni vzrostl o 312,3 mld. Kč na 3,678 bilionu Kč, uvedlo MF

Český státní dluh loni vzrostl o 312,3 miliardy korun na 3,678 bilionu korun. Ve výroční zprávě o řízení státního dluhu to dnes uvedlo ministerstvo financí, které tak potvrdilo předběžné údaje z počátku ledna. Na každého Čecha tak teoreticky na konci roku 2025 připadal dluh 337.481 korun. Míra zadlužení ke konci loňského roku meziročně vzrostla z 41,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP) vzrostla na 43,1 procenta HDP.
Za zvýšením státního dluhu stojí zejména vydání nových státních dluhopisů, které ministerstvo financí využilo k financování schodku loňského rozpočtu 290,7 miliardy korun nebo k refinancování splatných obligací. Loni ministerstvo splatilo střednědobé a dlouhodobé korunové dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 268,9 miliardy korun.
Celková hrubá výpůjční potřeba státu loni byla 695,2 miliardy korun. Většinu této částky pokryl stát vydáním střednědobých a dlouhodobých dluhopisů. Hrubá emise těchto dluhopisů dosáhla 485,7 miliardy korun. Průměrný výnos dluhopisů prodaných v loňském roce byl 4,21 procenta ročně. Průměrná doba do splatnosti nově vydaných dluhopisů byla 8,9 roku, ve srovnání s rokem 2024 se zvýšila o 1,5 roku.
Výdaje na obsluhu státního dluhu loni dosáhly 98,1 miliardy korun, meziročně se zvýšily o 9,7 miliardy korun. Do vyšších výdajů se promítly pokračující růst státního dluhu a vyšší úroveň úrokových sazeb a výnosů státních dluhopisů.
Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.
V letošním roce by se mělo zadlužení Česka dál prohloubit. Návrh státního rozpočtu na letošek počítá ke konci roku 2026 s dluhem 3,991 bilionu korun. Míra zadlužení by měla dosáhnout 44,6 procenta HDP.