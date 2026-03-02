Eskalace na Blízkém východě stahuje akcie dolů, bezpečná aktiva letí vzhůru a Pentagonem se rozešel s Anthropic

Finanční trhy zahájily týden v ostrém krizovém módu. Futures na americké i evropské indexy prudce klesají, zatímco vystřelila cena ropy, zlata i plynu. Nicméně těžaři a zbrojaři se chystají na možný růstový den. Dynamiku určují geopolitické otřesy po dalších útocích na Írán a eskalace na Blízkém východě. Mezitím rezonuje i rozhodnutí technologických firem v USA, kde OpenAI podepsala dohodu s Pentagonem jen pár hodin poté, co vláda zakázala využívání technologií Anthropicu.
Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -1,3 %, S&P 500 mini -1,3 % a Nasdaq 100 mini -1,7 %. Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -2,0 %, FTSE 100 -0,7 % a DAX -2,2 %.
Regulátor KNF doporučuje omezit výplatní poměr na 75 % čistého zisku za rok 2025 v polské pobočce .
Mediobanca opakuje u očekávání „Outperform“, zvyšuje cílovou cenu na 129 EUR oproti předchozím 128 EUR.
Gevorkyan očekává získání potenciálních nových obchodů ve výši 7-9 desítek milionů EUR.
Donald Trump prohlásil, že bombardování Íránu bude pokračovat, dokud nedosáhne stanovených cílů, a to i když už padli první Američané. Světoví lídři vyzvali k rychlému ukončení krize. Německý kancléř Friedrich Merz vyjádřil znepokojení nad útokem jen několik dní před klíčovou návštěvou Washingtonu, zatímco Čína v sobotu vyzvala k okamžitému příměří.
Cena ropy prudce vzrostla nejvíce za čtyři roky, zatímco typická bezpečná útočiště, včetně zlata a amerického dolaru, rostou. Také evropské ceny za plyn vzrostly o 25 %, když íránský konflikt ohrožuje globální toky. Naopak akciové trhy směřují prudce dolů. Výjimkou v očekávaném celkově negativním vývoji na akciovém trhu budou dle komentářů agentury Bloomberg i konkrétních analytiků s největší pravděpodobností akcie v sektoru obrany (zbrojní průmysl) a akcie těžařů a energetických společností, které by měly zamířit vzhůru v tandemu s cenami ropy.
Keir Starmer uvedl, že Spojené království dovolí USA používat své základny pro konkrétní účely ničení íránských raketových skladů, ale k úderům se nepřipojí. To zahrnuje i povolení používat základnu Diego Garcia na Chagosových ostrovech a leteckou základnu RAF Fairford v Gloucestershire v Anglii.
Cestovní chaos se rozšířil na Blízký východ i za jeho hranice, což vedlo k prudkému poklesu akcií leteckých společností v Asii, jelikož dopravci v Perském zálivu prodloužili plošné pozastavení letů, což způsobilo velké narušení provozu některých z nejrušnějších letišť světa. V pondělí odletí do Ománu čtyři letadla společnosti Smartwings, která mají domů dopravit české občany uvízlé na Blízkém východě po americko-izraelských útocích na Írán. Každé letadlo 737 Max může přivézt až 189 lidí. Celkem tak letadla mohou nabídnout 756 míst.
Americká technologická společnost OpenAI uzavřela dohodu s americkým ministerstvem obrany o poskytování technologií umělé inteligence (AI) pro utajované sítě americké armády. Došlo k tomu jen několik hodin poté, co prezident Donald Trump nařídil vládě, aby přestala využívat služby společnosti Anthropic. Ta odmítla předchozí ultimátum ministerstva obrany, aby do pátku armádě umožnila používat své produkty bez omezení, která mají běžní uživatelé. Anthropic odmítl umožnit používání svých technologií pro masové sledování domácností a plně autonomní zbraňové systémy. Šéf Anthropicu Dario Amodei tvrdí, že použití AI může v těchto případech podkopávat demokratické hodnoty.
OpenAI přitom ve svém oznámení trvá na tom, že jeho dohoda s vládou obsahuje záruky, že technologie nebude použita právě k těmto účelům. "Dva z našich nejdůležitějších bezpečnostních principů jsou zákaz masového sledování obyvatelstva a lidská odpovědnost za použití síly, včetně autonomních zbraňových systémů," napsal šéf OpenAI Sam Altman na síti X.
Anthropic dříve oznámil, že se obrátí na soud kvůli rozhodnutí ministerstva obrany označit jej za bezpečnostní riziko dodavatelského řetězce poté, co nevyhověl zmíněnému ultimátu. Prezident Trump krátce před tím uvedl, že nařídil federálním úřadům postupně ukončit využívání technologií firmy.