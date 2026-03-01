Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Víkendář: Bitcoin je už jen pro staré?

Víkendář: Bitcoin je už jen pro staré?

01.03.2026 8:49
Autor: Redakce, Patria.cz

Na The Real Eisman Playbook hovořil George Noble z Fidelity o řadě investičních témat včetně toho, že nyní má hodně negativní pohled na technologie a vše s nimi spojené, opak platí třeba o energetice, materiálech a o zlatu, o kterém se Stevem Eismanem diskutovali déle (viz včerejší Víkendář v odkazech pod článkem). Eisman totiž nadšení pro zlato nesdílí a poukazuje na to, že o pádu hodnoty dolaru, který by měl být jedním z hlavních důvodů pro atraktivitu zlata, se mluví už celá desetiletí.

Noble poukazoval na skutečnost, že v řadě oblastí včetně vládního zadlužování nebo politiky USA odrazující investory od držení dolaru došlo v posledních desetiletích ke znatelnému posunu k horšímu. Eisman pak poukázal na to, že již nějakou dobu souběžně roste akciový trh v očekávání lepších zítřků a zároveň prudce rostla cena zlata, ovšem na opačném základě. „Ty dva trhy spolu nemluví a proměnnou, ve které se vše protíná, jsou výnosy vládních dluhopisů. A ty se již nějaký čas nijak výrazně nemění,“ dodal Eisman. Podle něj tedy trh s vládními dluhopisy za pravdu vývoji na zlatu moc nedává. 

Noble reagoval s tím, že podle něj jsou sazby příliš nízko a vláda chce, aby šly ještě níž. Výsledkem je inflační prostředí, a to zapadá do jeho pohledu. V čem se ale oba investoři jasně shodli, je pohled na kryptoměny. Ani jeden jim totiž nefandí. Eisman mluvil o tom, že poslouchá „krypto podcasty, kde všichni říkají to samé, většinou mluví o tom, že jde o digitální zlato. Jenže ve skutečnosti krypto roste ruku v ruce s technologickými akciemi, a to znamená, že se chová inverzně ke své vlastní investiční tezi.“ Eisman tedy poukazoval na fakt, že pokud by kryptoměny byly pojištěním proti riziku a negativním událostem podobně jako zlato, chování jejich cen by bylo jiné.

„Nevím, co dělat s aktivem, které se chová opačně, než by naznačovala jeho hlavní investiční teze, a proto nehraju,“ dodal Eisman. Noble k tomu dodal, že to je hodně rozumné, kryptu by se podle něj měli investoři vyhýbat. O digitálním zlatu se hovoří hodně, ale třeba reálné chování bitcoinu tomu neodpovídá. Oba pak spekulovali o tom, že současný vývoj cen bitcoinu může ovlivňovat i to, že mladá generace se ve své snaze spekulovat přesouvá k online kasinům a podobným alternativám a „bitcoin je už jen pro staré“. Je to podobné, jako když Facebook začal být „pro staré“. 

Noble dříve působil i jako analytik automobilek, v diskusi se tak hovořilo také o Tesle. K ní řekl, že nyní to bude třetí rok poklesu jejích tržeb, její kapitalizace je přitom mimořádně vysoká. Obvykle přitom klesající tržby přináší pokles valuací, Tesla je tedy hodně atypická. Dvojnásob proto, že odhady zisků pro letošní rok postupně klesají. „Lidé chtějí věřit tomu, že jde o sázku na robotiku, na umělou inteligenci. Ale samotná přání neznamenají, že se tak skutečně stane,“ dodal Noble. Reálně totiž Tesla v robotice nedosáhla žádného pokroku, k tomu Waymo právě získalo nové finance a s Eismanem se investor shodl, že implikované valuace této firmy také ukazují na to, že Tesla má nižší hodnotu. „Její akcionáře to ale nezajímá.“

Noble pokračoval s tím, že Elon Musk neustále opakuje „pohádky“ a nedodržuje své sliby ohledně toho, co Tesla uvede na trh a kam se posune. Tok hotovosti se podle něj přitom může posunout do červených čísel, a to může být jedním z faktorů, proč i nadšenci začnou pochybovat. Pozitivně vidí expert naopak třeba energetické akcie, které jsou podle něj velmi levné. Významnou roli tu přitom i podle Eismana hraje to, že jde o malý sektor, kterému řada velkých institucionálních investorů ani nevěnuje pozornost. Ti totiž uvažují hlavně o tom, kterou velkou technologickou firmu mají nadvážit a kterou podvážit. Pokud nadvážíte energetiku, která má 3% podíl na kapitalizaci trhu, tak se dostanete třeba na 5 %,“ dodal Eisman s tím, že relativně k úvahám o technologiích jde o podružná témata.

Noble má naopak negativní pohled na technologické akcie, opírá se o možnost a scénář, ve kterém AI nebude zdaleka takovým úspěchem a dochází ke špatné alokaci kapitálu do této technologie. K tomu Noble řekl, že podle některých odhadů nyní firmy nabízející služby velkých jazykových modelů drží ceny hluboko pod těmi, které by zajistily odpovídající návratnost investic. Noble zmínil studii, podle které by takovou cenou bylo u ChatGPT asi sto dolarů měsíčně. AI tak „zůstane stejně, jako zůstal internet, změní naše životy,“ ale podle investora to neznamená, že akcie s ní spojené jsou dobrou investicí. Podobně jako nebyla dobrou investicí řada internetových akcií. 

Zdroj: The Real Eisman Playbook



Čtěte více:

Víkendář: Existuje evropská dluhopisová páka na Spojené státy?
14.02.2026 9:05
Víkendář: Existuje evropská dluhopisová páka na Spojené státy?
Paola Subacchi a Paul van den Noord na stránkách VoxEU píší o tom, zda...
Víkendář: Změny v USA a posouvání globální finanční rovnováhy
15.02.2026 9:11
Víkendář: Změny v USA a posouvání globální finanční rovnováhy
Evropa nemá na USA páku ve věrohodné hrozbě likvidačních prodejů ameri...
Víkendář: Jak budou Američané platit za své deficity?
21.02.2026 10:02
Víkendář: Jak budou Američané platit za své deficity?
Ekonom Scott Sumner na stránkách The Pursuit of Happiness píše, že ame...
Víkendář: Čína na rozdíl od Japonska není připravena na odchod do důchodu. Co Německo?
22.02.2026 10:01
Víkendář: Čína na rozdíl od Japonska není připravena na odchod do důchodu. Co Německo?
Spojené státy dosahují vysokých obchodních deficitů a podle ekonoma Sc...
Víkendář: Neroste hodnota zlata, ale klesá hodnota dolaru?
28.02.2026 8:47
Víkendář: Neroste hodnota zlata, ale klesá hodnota dolaru?
Na The Real Eisman Playbook byl hostem George Noble z Fidelity. Steve ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
01.03.2026
8:53Údery na Írán: Potvrzena smrt Chameneího, doprava v Hormuzském průlivu stojí. Ropa za sto dolarů?
8:49Víkendář: Bitcoin je už jen pro staré?
28.02.2026
20:16Izrael a Spojené státy zahájily údery na Írán, ten odpovídá. Přinášíme dosavadní souhrn
14:26Roubini: Růst půjde prudce nahoru, ale rostoucí nezaměstnanost bude třeba řešit větším přerozdělováním
8:47Víkendář: Neroste hodnota zlata, ale klesá hodnota dolaru?
27.02.2026
22:00Americké akciové indexy uzavírají týden mírným poklesem  
17:30Cena za dluhy a budoucí akciová přívětivost ekonomického prostředí
17:08Státní dluh ČR loni vzrostl o 312,3 mld. Kč na 3,678 bilionu Kč, uvedlo MF
16:17Další "šváb"? Kolaps Market Financial Solutions odhaluje podezření z podvodu i díry v kolaterálu
14:47Perly týdne: Zlato roste bez fundamentu a americké akcie stále mají potenciál. Které nejvíc?
14:08Evropské akcie na rekordu. STOXX 600 roste osmý měsíc v řadě
13:39CoreWeave zklamala provozními výsledky, přesto potvrzuje silný růstový příběh  
12:25Anthropic odmítá požadavky Pentagonu na neomezené využití své AI
12:19Rocket Lab překonává odhady. Raketa Neutron by poprvé měla odstartovat koncem 2026
12:14Block šokuje propuštěním téměř poloviny pracovní síly. Kvůli AI
10:12Duolingo hlásí silná čísla, ale slabý výhled podkopává důvěru. Cíl sto milionů denních uživatelů do 2028  
9:42Netflix sice boj o Warner Bros. prohrál, ale zvolil racionální cestu a snadno vydělal 2,8 miliardy dolarů, míní Jakub Blaha
8:59Footshop a.s.: Vnitřní informace - Footshop a.s. plánuje jmenovat Aleše Pitra do role CEO
8:47Rozbřesk: Levné čínské zboží, drahá evropská realita
8:47Paramount vítězí v boji o Warner Bros, Block místo poloviny lidí nasadí AI a ČEZ zvažuje prodej části větrných elektráren  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět