Víkendář: Bitcoin je už jen pro staré?

Na The Real Eisman Playbook hovořil George z Fidelity o řadě investičních témat včetně toho, že nyní má hodně negativní pohled na technologie a vše s nimi spojené, opak platí třeba o energetice, materiálech a o zlatu, o kterém se Stevem Eismanem diskutovali déle (viz včerejší Víkendář v odkazech pod článkem). Eisman totiž nadšení pro zlato nesdílí a poukazuje na to, že o pádu hodnoty dolaru, který by měl být jedním z hlavních důvodů pro atraktivitu zlata, se mluví už celá desetiletí.
Noble poukazoval na skutečnost, že v řadě oblastí včetně vládního zadlužování nebo politiky USA odrazující investory od držení dolaru došlo v posledních desetiletích ke znatelnému posunu k horšímu. Eisman pak poukázal na to, že již nějakou dobu souběžně roste akciový trh v očekávání lepších zítřků a zároveň prudce rostla cena zlata, ovšem na opačném základě. „Ty dva trhy spolu nemluví a proměnnou, ve které se vše protíná, jsou výnosy vládních dluhopisů. A ty se již nějaký čas nijak výrazně nemění,“ dodal Eisman. Podle něj tedy trh s vládními dluhopisy za pravdu vývoji na zlatu moc nedává.
Noble reagoval s tím, že podle něj jsou sazby příliš nízko a vláda chce, aby šly ještě níž. Výsledkem je inflační prostředí, a to zapadá do jeho pohledu. V čem se ale oba investoři jasně shodli, je pohled na kryptoměny. Ani jeden jim totiž nefandí. Eisman mluvil o tom, že poslouchá „krypto podcasty, kde všichni říkají to samé, většinou mluví o tom, že jde o digitální zlato. Jenže ve skutečnosti krypto roste ruku v ruce s technologickými akciemi, a to znamená, že se chová inverzně ke své vlastní investiční tezi.“ Eisman tedy poukazoval na fakt, že pokud by kryptoměny byly pojištěním proti riziku a negativním událostem podobně jako zlato, chování jejich cen by bylo jiné.
„Nevím, co dělat s aktivem, které se chová opačně, než by naznačovala jeho hlavní investiční teze, a proto nehraju,“ dodal Eisman. k tomu dodal, že to je hodně rozumné, kryptu by se podle něj měli investoři vyhýbat. O digitálním zlatu se hovoří hodně, ale třeba reálné chování bitcoinu tomu neodpovídá. Oba pak spekulovali o tom, že současný vývoj cen bitcoinu může ovlivňovat i to, že mladá generace se ve své snaze spekulovat přesouvá k online kasinům a podobným alternativám a „bitcoin je už jen pro staré“. Je to podobné, jako když začal být „pro staré“.
Noble dříve působil i jako analytik automobilek, v diskusi se tak hovořilo také o Tesle. K ní řekl, že nyní to bude třetí rok poklesu jejích tržeb, její kapitalizace je přitom mimořádně vysoká. Obvykle přitom klesající tržby přináší pokles valuací, je tedy hodně atypická. Dvojnásob proto, že odhady zisků pro letošní rok postupně klesají. „Lidé chtějí věřit tomu, že jde o sázku na robotiku, na umělou inteligenci. Ale samotná přání neznamenají, že se tak skutečně stane,“ dodal . Reálně totiž v robotice nedosáhla žádného pokroku, k tomu Waymo právě získalo nové finance a s Eismanem se investor shodl, že implikované valuace této firmy také ukazují na to, že má nižší hodnotu. „Její akcionáře to ale nezajímá.“
Noble pokračoval s tím, že Elon Musk neustále opakuje „pohádky“ a nedodržuje své sliby ohledně toho, co uvede na trh a kam se posune. Tok hotovosti se podle něj přitom může posunout do červených čísel, a to může být jedním z faktorů, proč i nadšenci začnou pochybovat. Pozitivně vidí expert naopak třeba energetické akcie, které jsou podle něj velmi levné. Významnou roli tu přitom i podle Eismana hraje to, že jde o malý sektor, kterému řada velkých institucionálních investorů ani nevěnuje pozornost. Ti totiž uvažují hlavně o tom, kterou velkou technologickou firmu mají nadvážit a kterou podvážit. Pokud nadvážíte energetiku, která má 3% podíl na kapitalizaci trhu, tak se dostanete třeba na 5 %,“ dodal Eisman s tím, že relativně k úvahám o technologiích jde o podružná témata.
Noble má naopak negativní pohled na technologické akcie, opírá se o možnost a scénář, ve kterém AI nebude zdaleka takovým úspěchem a dochází ke špatné alokaci kapitálu do této technologie. K tomu řekl, že podle některých odhadů nyní firmy nabízející služby velkých jazykových modelů drží ceny hluboko pod těmi, které by zajistily odpovídající návratnost investic. zmínil studii, podle které by takovou cenou bylo u ChatGPT asi sto dolarů měsíčně. AI tak „zůstane stejně, jako zůstal internet, změní naše životy,“ ale podle investora to neznamená, že akcie s ní spojené jsou dobrou investicí. Podobně jako nebyla dobrou investicí řada internetových akcií.
Zdroj: The Real Eisman Playbook