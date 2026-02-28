Roubini: Růst půjde prudce nahoru, ale rostoucí nezaměstnanost bude třeba řešit větším přerozdělováním

Ekonom Nouriel Roubini z Roubini Macro Associates by již neměl být nazýván Dr. Doom, ale Dr. Bloom. Tedy místo doktora Zkázy doktorem Rozkvětu, protože díky novým technologiím přijdou desetiletí mimořádně vysokého hospodářského růstu (viz předchozí část rozhovoru zde). Ve druhé části prezentoval své dlouhodobější úvahy týkající se jak ekonomického potenciálu, tak dopadu nových technologií na zaměstnanost a potřebu přerozdělování příjmů.
Podle ekonoma je letos recese nepravděpodobná, mělo by naopak docházet k akceleraci hospodářského růstu tažené jak vlivem nových technologií na nabídkovou stranu ekonomiky, tak fiskální a monetární stimulací. Následující graf ukazuje, že pravděpodobnost recese odvozovaná z výnosové křivky prudce klesla a nyní se pohybuje pod 20 %:
Zdroj: X
Roubini po úvahách o letošním cyklickém vývoji opět přešel k dlouhodobějším trendům a zavzpomínal na své úvahy z roku 2022, kdy ještě hovořil o několika trendech, které by měly brzdit hospodářský růst. Připomněl, že v té době ještě nebyl představen ChatGPT a nebyl znát pokrok v jiných technologiích. Už tehdy ale ekonom podle svých slov hovořil o možnosti prudkého technologického rozvoje, který by zmíněné trendy zvrátil. A dosavadní vývoj naznačuje, že nastává posun právě tímto směrem. „Tehdy šlo o spekulace, nyní se to stává realitou.“
Mezi zmíněné negativní trendy patřily mimo jiné rostoucí fiskální deficity, demografický vývoj, politické tlaky na centrální banku a vládu práva. Jenže souběžný pozitivní vliv nových technologií je podle ekonoma silnější, a to i ve srovnání s dopadem cel na americké hospodářství. A Trumpova politika byla také minulý rok „usměrněna trhy“. To bylo patrné i na tom, jak byla nakonec nastavena cla ve srovnání s prvotními plány amerického prezidenta.
Roubini následně popisoval, že ke konci tohoto desetiletí by měl být ekonomický růst Spojených států u 4 %, ke konci dalšího desetiletí u 6 % a pak by se měl dokonce zvednout k 10 %. K nezaměstnanosti ekonom řekl, že v první vlně, kdy budou probíhat vysoké investice do datových center a infrastruktury, nebude docházet k jejímu zvyšování. Pokud by pak dosáhla vysokých hodnot, zároveň by ale šlo o prostředí, ve kterém by díky vysokému růstu bylo možné „přerozdělit“ velkou část příjmů.
Roubini tedy hovořil o větší redistribuci příjmů a vyšším zdanění nejbohatší části společnosti, které přijde proto, že nové technologie budou vytvářet tlak na nižší zaměstnanost. Pro takovou redistribuci existují dva důvody: „Za prvé, pokud ji neprovedete, přijde revoluce. Za druhé, pokud k přerozdělení nedojde, nebude v ekonomice dostatečná poptávka, protože ani ti nejbohatší nebudou jíst víc než třikrát denně… Redistribuce bude politickým řešením velké nezaměstnanosti.“
Zdroj: Bloomberg