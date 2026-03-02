Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Zlato se kvůli útokům na Írán dostalo nad 5 400 dolarů za unci

Zlato se kvůli útokům na Írán dostalo nad 5 400 dolarů za unci

02.03.2026 9:47
Autor: ČTK

Americko-izraelské útoky na Írán vystupňovaly geopolitické napětí a prohloubily nejistotu ohledně vývoje světové ekonomiky natolik, že se výrazně zvyšuje poptávka po zlatě. Kolem 8:40 SEČ vykazovala cena zlata růst o 2,4 procenta a pohybovala se v blízkosti 5 405 dolarů (zhruba 112 000 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Předtím se vyšplhala až nad 5419 USD, což byla nejvyšší úroveň za více než čtyři týdny.

Izrael a Spojené státy zahájily vojenskou operaci proti Íránu v sobotu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je důvodem snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Írán v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Pohrozil i dalšími silnými odvetnými údery. Trump varoval, že by pak Spojené státy udeřily s ještě větší silou.

"Na rozdíl od předchozích eskalací v tomto konfliktu mají nyní obě strany poměrně pádné důvody, aby v eskalaci pokračovaly," uvedl podle agentury Reuters analytik Kyle Rodda ze společnosti Capital.com. Nezávislý analytik Ross Norman předpověděl, že cena zlata se vyšplhá na nová maxima, protože svět podle něj vstupuje do zcela nové éry geopolitické nejistoty. "Zlato je pravděpodobně nejlepším ukazatelem globální nejistoty," upozornil.

Koncem ledna cena zlata vystoupila na rekord v blízkosti 5600 dolarů za unci. Investoři zlato vnímají jako bezpečné útočiště v dobách politické a ekonomické nejistoty. Za celý loňský rok se cena kovu zvýšila o 64 procent. Kromě geopolitického napětí přispěly k růstu ceny zlata i pokračující nákupy ze strany centrálních bank, nižší úrokové sazby a slabší kurz dolaru.

 

Čtěte více:

Co čekat v pondělí na trzích a jak může útok USA na Írán ovlivnit trh s ropou i světovou ekonomiku?
01.03.2026 19:36
Co čekat v pondělí na trzích a jak může útok USA na Írán ovlivnit trh s ropou i světovou ekonomiku?
Útok USA a Izraele na íránské území zvýšil napětí pro globální finančn...
Rozbřesk: Chaos na Blízkém východě může v případě delšího trvání výrazně zasáhnout globální ekonomiku
02.03.2026 9:16
Rozbřesk: Chaos na Blízkém východě může v případě delšího trvání výrazně zasáhnout globální ekonomiku
Administrativa Donalda Trumpa zásobuje v posledních měsících svět séri...
Doprava přes Hormuzský průliv se téměř zastavila. Brent skokově zdražuje a míří k 80 dolarům
02.03.2026 9:36
Doprava přes Hormuzský průliv se téměř zastavila. Brent skokově zdražuje a míří k 80 dolarům
Americké a izraelské útoky na Írán vyhnaly v pondělí ráno ceny ropy p...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.03.2026
16:00Tatry mountain resorts, a.s.: Výroční zpráva společnosti
15:59PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ  
15:38ON-LINE: Evropský plyn zdražuje až o 50 procent, americké akcie počáteční ztráty částečně umazaly
14:35Morgan Stanley: Írán optimistický pohled na trhy neohrozí, pokud ropa nevystřelí trvale výš  
14:12CSG kupuje 49 procent v maďarské firmě 4iG, získala tím vliv ve výrobci Rába
13:20Úvodní šok z Íránu už trochu odeznívá. Půjde jen o další rychlou akci?  
13:15Od aerolinek po zbrojaře. Jak na konflikt na Blízkém východě reagují jednotlivé sektory?
10:55Český zpracovatelský průmysl se přehoupl do růstu, prostředí pro poptávku ale zůstává náročné
9:47Zlato se kvůli útokům na Írán dostalo nad 5 400 dolarů za unci
9:36Doprava přes Hormuzský průliv se téměř zastavila. Brent skokově zdražuje a míří k 80 dolarům  
9:16Rozbřesk: Chaos na Blízkém východě může v případě delšího trvání výrazně zasáhnout globální ekonomiku
8:42Eskalace na Blízkém východě stahuje akcie dolů, bezpečná aktiva letí vzhůru a Pentagonem se rozešel s Anthropic  
01.03.2026
19:36Co čekat v pondělí na trzích a jak může útok USA na Írán ovlivnit trh s ropou i světovou ekonomiku?
14:57Stiglitz o clech, podkopávání důvěry v instituce a dopadu AI na inflaci
8:53Údery na Írán: Potvrzena smrt Chameneího, doprava v Hormuzském průlivu stojí. Ropa za sto dolarů?
8:49Víkendář: Bitcoin je už jen pro staré?
28.02.2026
20:16Izrael a Spojené státy zahájily údery na Írán, ten odpovídá. Přinášíme dosavadní souhrn
14:26Roubini: Růst půjde prudce nahoru, ale rostoucí nezaměstnanost bude třeba řešit větším přerozdělováním
8:47Víkendář: Neroste hodnota zlata, ale klesá hodnota dolaru?
27.02.2026
22:00Americké akciové indexy uzavírají týden mírným poklesem  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30CZ - PMI v průmyslu
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět