Zlato se kvůli útokům na Írán dostalo nad 5 400 dolarů za unci

Americko-izraelské útoky na Írán vystupňovaly geopolitické napětí a prohloubily nejistotu ohledně vývoje světové ekonomiky natolik, že se výrazně zvyšuje poptávka po zlatě. Kolem 8:40 SEČ vykazovala cena zlata růst o 2,4 procenta a pohybovala se v blízkosti 5 405 dolarů (zhruba 112 000 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Předtím se vyšplhala až nad 5419 USD, což byla nejvyšší úroveň za více než čtyři týdny.
Izrael a Spojené státy zahájily vojenskou operaci proti Íránu v sobotu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je důvodem snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Írán v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Pohrozil i dalšími silnými odvetnými údery. Trump varoval, že by pak Spojené státy udeřily s ještě větší silou.
"Na rozdíl od předchozích eskalací v tomto konfliktu mají nyní obě strany poměrně pádné důvody, aby v eskalaci pokračovaly," uvedl podle agentury Reuters analytik Kyle Rodda ze společnosti Capital.com. Nezávislý analytik Ross Norman předpověděl, že cena zlata se vyšplhá na nová maxima, protože svět podle něj vstupuje do zcela nové éry geopolitické nejistoty. "Zlato je pravděpodobně nejlepším ukazatelem globální nejistoty," upozornil.
Koncem ledna cena zlata vystoupila na rekord v blízkosti 5600 dolarů za unci. Investoři zlato vnímají jako bezpečné útočiště v dobách politické a ekonomické nejistoty. Za celý loňský rok se cena kovu zvýšila o 64 procent. Kromě geopolitického napětí přispěly k růstu ceny zlata i pokračující nákupy ze strany centrálních bank, nižší úrokové sazby a slabší kurz dolaru.