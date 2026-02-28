Hledat v komentářích

Detail - články
Víkendář: Neroste hodnota zlata, ale klesá hodnota dolaru?

28.02.2026 8:47
Autor: Redakce, Patria.cz

Na The Real Eisman Playbook byl hostem George Noble z Fidelity. Steve Eisman jej popsal jako investora ze staré školy, který vedl jeden z největších investičních fondů jeho společnosti. Začínal v ní na počátku osmdesátých let a v rozhovoru pokryl celou řadu témat včetně krypta, Tesly a technologických firem. 

Noble na začátku rozhovoru hovořil o tom, že investoři se učí více ze svých chyb než z úspěchů. V posledních letech „fungovaly zejména investice do skupiny akcií Mag7“, nyní má investor podle svých slov „neuvěřitelně pozitivní pohled na energetiku, materiály a zlato a extrémně negativně vnímá technologie a vše, co je s nimi spojeno.“ K tomu dodal, že tématem není recese ve Spojených státech, ale rotace směrem od amerických trhů k těm zahraničním.

Rotace od USA je dána tím, jak se vyvíjí podmínky v zahraničí relativně ke Spojeným státům. Podle experta se konkrétně zlepšuje růstový výhled na trzích a v ekonomikách mimo USA, lepší se tam i fiskální a monetární politika. „To vše ve srovnání s USA, vždy je to srovnávací soutěž krásy.“ „Když je růstu málo, investoři za něj hodně platí, když je růstu dostatek, už to tolik neplatí,“ dodal Noble s tím, že to je podle něj nyní argument pro energetiku.

Eisman ke zlatu a stříbru uvedl, že on nikdy tyto kovy nevlastnil. „Prostě to není moje věc, možná mám mentální blok.“ Noble mu měl odpovědět na to, proč by nyní zlato vlastnit měl. Řekl, že důvodem není rostoucí hodnota zlata, ale klesající hodnota dolaru. K tomu povyprávěl o jedné své prezentaci, kde ukazoval vývoj na americkém trhu s vládními dluhopisy denominovanými v dolarech, pak v tureckých lirách, a nakonec ve zlatu. Druhý graf ukazoval mohutný růst hodnoty dluhopisů, protože kurz liry mířil dolů. Ale třetí graf vyzníval úplně opačně. 

Eisman to shrnul tak, že jeho kolega tedy věří v pokles hodnoty fiat peněz a jako námitku na tento pohled uvedl, že většinou stojí na velkých rozpočtových deficitech, úvahách o tištění peněz a podobně. „Jenže takové argumenty slyším už dlouhé roky, stejná tvrzení byla slyšet v devadesátých letech. Proč by nyní měly být tyto argumenty relevantní? Proč teď?“ Noble na to řekl, že „něco nemá vliv a najednou to vliv má“. Postupně totiž roste síla nějakého faktoru a trhy si jej nevšímají, jde ale o to, kdy je překročena kritická hranice. A k tomu podle investora dochází na této rovině nyní.

Eisman namítnul, že Spojené státy nejsou Řecko a dolar je více než jen rezervní měnou na celém světě. Na dolaru stojí mezinárodní finanční systém, k americkým vládním dluhopisům „není alternativa“, platí to i o čínských obligacích. „Pokud by se pro repo operace začaly používat čínské dluhopisy, začal bych mít obavy. Jestliže tomu tak není, tvoje argumenty jsou jen akademické povahy,“ reagoval Eisman na Noblova tvrzení. Ten ve své odpovědi poukázal na fakt, že „před čtyřiceti lety neměli zahraniční investoři zdaleka tolik motivace k tomu, aby se zbavovali dolarů.“ 

Nyní podle experta samotné Spojené státy hodně motivují k přechodu od dolaru. K tomu se přidávají vysoké rozpočtové deficity a objevují se úvahy, jako je Moderní monetární teorie podporující vysoké vládní výdaje. A i v dalších ohledech je situace rozdílná od toho, co se dělo před pár desetiletími, i když tehdy se mohlo také uvažovat o pádu hodnoty dolaru. Co na to Eisman? Viz zítřejší Víkendář.


