Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Perly týdne: Zlato roste bez fundamentu a americké akcie stále mají potenciál. Které nejvíc?

Perly týdne: Zlato roste bez fundamentu a americké akcie stále mají potenciál. Které nejvíc?

27.02.2026 14:47
Autor: Redakce, Patria.cz

Ruchir Sharma z Rockefeller International si myslí, že zlato už roste bez podpory fundamentu. To ovšem nutně neznamená, že nemá prostor pro další zisky. A stratég Wells Fargo Paul Christopher na CNBC vysvětloval, proč podle něj mají americké akcie stále potenciál a která odvětví ten největší. Přinášíme pravidelné Perly týdne.

Zisková akcelerace: Goldman Sachs ukazuje, jakého růstu zisků dosáhly společnosti ve jmenovaných akciových indexech a co se od nich podle konsenzu čeká v letošním a příštím roce. Tato očekávání jsou hodně vysoko u malých firem v indexu Russell 2000. Akcelerace je pak očekávána i u indexu S&P 500, a to jak u toho váženého kapitalizací, tak s rovnými vahami: 

Perly týdne: Zlato roste bez fundamentu a americké akcie stále mají potenciál. Které nejvíc?

Zdroj: X


Americké akcie stále s potenciálem: Stratég Wells Fargo Paul Christopher na CNBC řekl, že hyperscaleři budou letos dál mohutně investovat navzdory obavám z návratnosti jejich investic. „Musí si konkurovat,“ dodal expert jako důvod, což podle něj také znamená, že tyto investice budou mít pozitivní dopady na trh. „Líbí se nám průmysl, utility a finanční sektor,“ řekl Christopher k atraktivitě sektorů. V ekonomice bude podle něj znát sílící růst kombinovaný s nižšími inflačními tlaky. Dá se tedy čekat i vyšší růst ziskovosti obchodovaných firem.

Podle experta nikdo neví, jak vysoká bude monetizace modelů umělé inteligence, a to znamená, že investoři by neměli přehnaně sázet na velké technologické firmy. Namístě je ovšem „sázet na trend, protože AI tu už zůstane.“ Právě to znamená zaměřit se na průmyslové firmy, nebo na utility, „které nejsou předražené.“ Finanční tituly jsou pak mimo jiné dobrou sázkou na silnější ekonomiku a také způsobem, jak diverzifikovat. „Pokud bych měl jediný dolar pro investice do akcií, dal bych jej do finančního sektoru.“ 

Deutsche Bank v následujícím grafu ukazuje, jak si dlouhodobě vedou technologické akcie relativně ke zbytku akciového trhu. Banka v popisku píše, že technologie jsou nyní na spodní hranici kanálu, který byl vytvořen během desetiletí trvajícího získávání náskoku technologických titulů. 

Perly týdne: Zlato roste bez fundamentu a americké akcie stále mají potenciál. Které nejvíc?
 Zdroj: X

Zlato roste bez fundamentu? Ruchir Sharma z Rockefeller International na CNBC řekl, že zlato se utrhlo od fundamentu. Podle svých slov viděl zlato po řadu let pozitivně, ale „parabolický růst posledních měsíců se oddělil od jakéhokoliv fundamentálního příběhu“. V minulosti bylo totiž zřejmé, že na cenu zlata působí faktory, jako jsou reálné sazby, inflační překvapení a po roce 2023 se přidaly nákupy centrálních bank motivované snahou diverzifikovat svá aktiva směrem od amerického dolaru. Podle investora ale všechny tyto faktory ztrácejí na síle a nemohou vysvětlit chování cen zlata v posledních měsících.

Sharma poukázal na to, že se objevuje celá řada příběhů a vysvětlení rostoucí ceny zlata včetně nejistoty šířené politikou současné americké vlády a vývoje vládních financí. Investor ale poukázal na to, že souběžně s růstem zlata nelze pozorovat vysoké rizikové prémie na jiných aktivech. I dolar je poměrně stabilní a podle experta je tak rozhodujícím faktorem momentum, kdy „lidé přichází se všemi možnými příběhy, aby ospravedlnili současné ceny.“ Situace tak může připomínat vývoj ke konci sedmdesátých let. Tehdy přinesl zlom výrazný růst reálných sazeb, ale Sharma podle svých slov nyní podobný katalyzátor nevidí.

„Nacházíme se tak v podivné situaci, kdy zlato roste bez jasného fundamentálního důvodu, ale zároveň není zřejmé, proč by mělo v růstu přestat.“ Zmíněna byla i negativní korelace mezi zlatem a bitcoinem, která je překvapivá s ohledem na to, jak moc byl bitcoin vydáván za digitální alternativu zlata. Sharma pak zmínil, že poptávka po zlatu se přesouvá i do dalších komodit a doporučuje tudíž určitou diverzifikaci. A minimálně v kratším období u zlata vidí spíše potenciál pro pokračující růst než pro korekci. 

Nassim Taleb pro Bloomberg řekl, že stále více subjektů má motivaci k tomu, aby se místo dolaru orientovaly na zlato, příčinou je politika současné americké vlády. Spojené státy by přitom kvůli vysokým rozpočtovým deficitům potřebovaly více zahraničního kapitálu. „Nejde o prostředí, ve kterém je dobré držet majetek v dolarech.“ Jedná se přitom o strukturální, a ne pouze o cyklický jev. Cla a související vládní politika jsou podle experta výrazně negativním faktorem ovlivňujícím investice firem. Panuje totiž stále nejistota založená na neustálých změnách cel. 

K umělé inteligenci Taleb uvedl, že ti, kteří jsou na počátku, nejsou nutně konečnými vítězi. Firmy, které na počátku hodně investují do nových technologií, tedy nemusí být ty, které nakonec budou nejúspěšnější. A nyní může docházet k většímu rozložení růstu na akciovém trhu a menší koncentraci na několik málo velkých společností. 


Čtěte více:

Perly týdne: Jakoby medvědí trh a zlatá alternativa k dolaru
23.01.2026 13:13
Perly týdne: Jakoby medvědí trh a zlatá alternativa k dolaru
Tom Lee z Fundstrat Global Advisors poskytl rozsáhlý rozhovor pro The ...
Perly týdne: Cla platí sami Američané a na trhu se zlatem se dějí věci
30.01.2026 14:13
Perly týdne: Cla platí sami Američané a na trhu se zlatem se dějí věci
Přinášíme několik klíčových postřehů týkajících se vývoje ceny zlata,...
Perly týdne: Měnící se pohled na umělou inteligenci a transformace budoucího šéfa Fedu
06.02.2026 16:18
Perly týdne: Měnící se pohled na umělou inteligenci a transformace budoucího šéfa Fedu
Ekonom Renaissance Macro Research Neil Dutta si myslí, že budoucí šéf ...
Perly týdne: Kryptozima a čínská AI strategie
13.02.2026 14:22
Perly týdne: Kryptozima a čínská AI strategie
Ekonom Mohamed El-Erian hovořil na Yahoo Finance o svém pohledu na rot...
Perly týdne: Rotace zpět k Mag7 a dno na kryptu a softwaru
20.02.2026 13:02
Perly týdne: Rotace zpět k Mag7 a dno na kryptu a softwaru
Steve Eisman přinesl obsáhlý rozhovor s expertem na umělou inteligenci...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
27.02.2026
14:47Perly týdne: Zlato roste bez fundamentu a americké akcie stále mají potenciál. Které nejvíc?
14:08Evropské akcie na rekordu. STOXX 600 roste osmý měsíc v řadě
13:39CoreWeave zklamala provozními výsledky, přesto potvrzuje silný růstový příběh  
12:25Anthropic odmítá požadavky Pentagonu na neomezené využití své AI
12:19Rocket Lab překonává odhady. Raketa Neutron by poprvé měla odstartovat koncem 2026
12:14Block šokuje propuštěním téměř poloviny pracovní síly. Kvůli AI
10:12Duolingo hlásí silná čísla, ale slabý výhled podkopává důvěru. Cíl sto milionů denních uživatelů do 2028  
9:42Netflix sice boj o Warner Bros. prohrál, ale zvolil racionální cestu a snadno vydělal 2,8 miliardy dolarů, míní Jakub Blaha
8:59Footshop a.s.: Vnitřní informace - Footshop a.s. plánuje jmenovat Aleše Pitra do role CEO
8:47Rozbřesk: Levné čínské zboží, drahá evropská realita
8:47Paramount vítězí v boji o Warner Bros, Block místo poloviny lidí nasadí AI a ČEZ zvažuje prodej části větrných elektráren  
6:02Obavy z dopadů AI vyvolávají rozkol na evropských trzích. Analytici vidí hodnotu, investoři riziko  
26.02.2026
22:01Hlavním hybatelem v zámoří byla dnes Nvidia  
17:40Končí doba vysoké návratnosti kapitálu technologických firem?
15:59Johnsonová: Bilionové IPO SpaceX? Vysoká valuace naznačuje extrémní očekávání
14:40Trh to špatně vyhodnotil, říká Huang k výprodeji softwarových akcií
13:50Puma za loňský rok vykázala ztrátu 357 milionů eur, zrušila dividendu
13:21Roubini: Nové technologie budou výrazně zvyšovat růst. Ale Warsh se mýlí, protože sazby to táhne nahoru, ne dolů
12:29Britský Rolls Royce plánuje obří program odkupu akcií, akcie vyskočily o 8 %
11:44Jakub Blaha: Nvidia překvapila silným výhledem, trh však zůstává opatrný  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Acerinox SA (12/25 Q4)
Frontline PLC (12/25 Q4, Bef-mkt)
6:30Holcim AG (12/25 Q4)
7:00BASF SE (12/25 Q4)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět