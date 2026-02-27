Hledat v komentářích

Další "šváb"? Kolaps Market Financial Solutions odhaluje podezření z podvodu i díry v kolaterálu

27.02.2026 16:17
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Po kolapsu britské nebankovní instituce Market Financial Solutions a sérii zjištěných nesrovnalostí čelí velké banky od Barclays po Santander potenciálním ztrátám ve výši stovek milionů liber, píše Bloomberg. Případ navazuje na další nedávná selhání a zvyšuje tak nervozitu kolem kvality úvěrů připomínající signály z období před rokem 2008. Zároveň odhaluje zásadní slabiny v detekci podvodů i vypjatou atmosféru na trhu privátního úvěrování, kde roste počet odpisů a obav investičních manažerů ze sektorů citlivých na AI.

Stejně jako americký poskytovatel úvěrů pro ojeté automobily Tricolor Holdings byla i londýnská Market Financial Solutions nebankovní finanční firmou, která se snažila zaplnit mezeru, kterou velké banky ignorovaly nebo se jí vyhýbaly, a zároveň využívala finanční prostředky od gigantů z Wall Street. A stejně jako u dodavatele autodílů First Brands Group se banky utěšovaly hmotnou zástavou.

Dokonce i některá jména byla stejná: Banco Santander a Jeffreys si v posledních měsících zapsaly škody z First Brands a nyní se snaží získat zpět veškeré peníze od další společnosti v tíživých podmínkách. A nejsou sami, stojí po boku společností, jako je Atlas, Apollo, Barclays, Wells Fargo a Castlelake.

„Posledních šest měsíců se na trhu neustále mluví o tom, jak předcházet podvodům,“ řekla Nicole Byrnsová, zakladatelka finančního fondu Dumar Capital Partners. „Vytvořily se pracovní skupiny. Vyvinuly se nové produkty proti podvodům. A přesto se ukazuje, že tu stále mohou existovat slabiny ve schopnosti je odhalit.“

Celá záležitost má potenciál stát se dalším mnohamiliardovým krachem, který by velkým bankám způsobil účetní ztráty a u kterého je o podezření z podvodu. Když se MFS ve středu dostala do britského insolvenčního řízení, některé části firmy uvedly v soudních dokumentech, že zaznamenaly vážné nesrovnalosti a velký nedostatek v kolaterálu. To je v ostrém kontrastu s prohlášením společnosti z předchozí soboty, kde tvrdila, že jde jen o „patovou situaci, která dočasně omezila náš přístup k běžným bankovním službám“. Úřady zatím nikoho z ničeho neobvinily.

Zatímco celková míra selhání firem zůstala navzdory ekonomickým a geopolitickým obavám stabilní, úvěrové trhy byly loni vyděšeny „šváby“, jak je šéf JPMorgan Chase Jamie Dimon nazval. Tento týden na to navázal varováním, že začíná vidět paralely mezi dnešními trhy a dobou před finanční krizí v roce 2008.

„Bohužel jsme viděli v letech 2005, 2006 a 2007 téměř totéž – stoupající příliv zvedal všechny lodě, všichni vydělávali spoustu peněz,“ řekl Dimon v pondělí investorům. „Je tu pár lidí, kteří dělají hlouposti.“

Společnost MFS, založená v roce 2006 a nabízela „komplexní“ úvěry zajištěné nemovitostmi. Společnost tvrdila, že zákazníkům nabízí překlenovací úvěry, tj. krátkodobé dluhy, které si dlužníci mohli vzít na různé druhy investic do nemovitostí. Toto podnikání financovala půjčkami od firem z Wall Street. Obchody mohly být sjednány prostřednictvím různých subjektů v rámci MFS, zatímco MFS samotná byla takzvaným správcem odpovědným za vymáhání splátek.

Zdálo se, že byznys MFS prosperuje. Její úvěrové portfolio dosáhlo v jednom okamžiku vrcholu 2,4 miliardy liber, přičemž jeho růst byl částečně způsoben „sílou našich institucionálních finančních partnerství“, uvedl CEO Raja ve výsledcích za rok 2024. Firma uvedla, že v daném roce získala v novém „institucionálním financování“ 1,3 miliardy liber spolu s „navýšením a opětovným projednáním stávajících institucionálních finančních linek“ ve výši 1,1 miliardy liber.

Podle soudce měla Barclays v MFS vázaných přibližně 600 milionů liber. Atlas uvedl, že má expozici ve výši přibližně 400 milionů liber. Expozice Jefferies činila přibližně 100 milionů liber, uvedl zdroj obeznámený s touto záležitostí.

Zircon Bridging a AmberBridgeging, subjekty v rámci firmy, označily prosinec jako potenciální zlomový bod. Tehdy firma údajně začala odklánět „většinu – ne-li všechny“ příjmy z některých svých obchodů. Kam peníze šly, je v současné době neznámé, uvedly společnosti v soudních podáních.

„Stále není jasné, kde jsou chybějící příjmy a proč byly odkloněny,“ tvrdily subjekty. MFS také používala stejná aktiva k získání půjček od různých věřitelů, což se označuje za „dvojité zástavní právo“, jak vyplývá z podání.

Společnost MFS se ve svém sobotním prohlášení vyjádřila k „procedurálnímu problému se svým primárním poskytovatelem bankovních služeb“. „Současná situace neodráží selhání podkladového podnikání ani kvalitu našich aktiv,“ uvedl Raja ve svém prohlášení.

Akcie společnosti Jefferies ve čtvrtek klesly až o 9,8 %, zatímco akcie společnosti Apollo klesly až o 4,7 %. Barclays, která již dříve uvedla, že provádí kompletní revizi svého úvěrového portfolia poté, co zaevidovala ztráty u svých úvěrů Tricolorloan, v pátek při otevření trhu klesla až o 3,8 %, zatímco Santander klesal o 1,7 %.

Tento týden se finanční špičky pustily do ostré slovní přestřelky o finančním zdraví svých firem, hlavně v oblasti tzv. privátního úvěrování. Investory vyděsilo, když společnost Blue Owl Capital zastavila možnost kvartálních výběrů z jednoho svého retailového fondu. To vyvolalo paniku a pokles cen akcií správců aktiv. A další firma řízená Apollem snížila svoji pravidelnou výplatu investorům a odepsala asi 3 % hodnoty svého portfolia.

Jedni z největších hráčů v oblasti privátního úvěrování však tvrdí, že většina nedávných velkých krachů vznikla kvůli půjčkám poskytovaným bankami, ne firmami z privátních trhů.

Ostatní však vidí důvody, proč být nervózní. Předseda představenstva společnosti Marathon Asset Management Bruce Richards přirovnal nebezpečí, kterým čelí softwarové firmy (ty se v posledních letech zadlužily desítkami miliard dolarů, i když nyní hrozí, že AI pohltí velké části jejich podnikání) k „vlaku sjíždějícímu z kolejí, který lze vidět z dálky“. „Nejde o to, jestli, ale kdy,“ řekl. „Trhy se právě probudily.“

 
 

Váš názor
  • Přidat názor
    Čím delší, tím zajímavější ?
    27.02.2026 17:57

    P. Rainová, myslíte si, že čím delší je Váš článek, tím je zajímavější? Právě naopak! Není umění to "obšlehnout" z nějakého Bloombergu nebo Reutersu a přeložit překladačem. Článek by byl mnohem zajímavější, kdyby z tak obsáhlého textu byl udělán pouze "vycuc". Ale já vím, takhle je to pohodlnější.
    Henry
