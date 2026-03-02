Hledat v komentářích

Detail - články
Český zpracovatelský průmysl se přehoupl do růstu, prostředí pro poptávku ale zůstává náročné

02.03.2026 10:55
Autor: ČTK

Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu byly podle indexu nákupních manažerů (PMI) v únoru stabilní. Index stoupl na 50 bodů z lednových 49,8 bodu. Objem výroby v únoru vzrostl třetí měsíc v řadě a tempo zrychlilo na nejvyšší úroveň za čtyři roky. Dnes o tom informovala společnost S&P Global. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem sektoru.

"Během února jsme v českém zpracovatelském sektoru pozorovali stabilizaci díky silnějšímu růstu výstupu, který podpořil provoz. Příslušná data nicméně signalizovala pokračující náročné prostředí pro poptávku a silnou mezinárodní konkurenci, které brzdily příliv nových zakázek," uvedla vedoucí ekonomka S&P Global Market Intelligence Sian Jonesová.

Firmy podle ní zároveň stále bedlivě sledovaly své výdaje a opět zredukovaly zaměstnanost i nákupy vstupů, aby udržely náklady pod kontrolou. Tempo inflace cen vstupů zmírnilo, bylo ale stále ostré. Přestože si podnikatelé snaží udržet konkurenceschopnost, tlak na marže je v únoru donutil zvýšit ceny výstupu do největší míry za tři roky, dodala.

Větší produkce se spojovala s uskutečněním dříve obdržených zakázek. Nové zakázky v české výrobě ale mírně klesly jak v lednu, tak v únoru, a to kvůli utlumené poptávce a silné mezinárodní konkurenci.

Zaměstnanost v české výrobě v polovině prvního čtvrtletí roku klesla nejrychleji za tři měsíce a propouštění nabralo na tempu. Účastníci v průzkumu často uváděli, že pracovníci, kteří odcházejí dobrovolně, se v rámci redukce výdajů nenahrazují. Snížení kapacit v únoru ovšem vedlo k dalšímu nárůstu rozpracovanosti, a to do nejvyšší míry za čtyři roky.

Čeští výrobci očekávají, že objemy výstupu v nadcházejícím roce vzrostou v důsledku plánovaných investic do nových technologií, expanze výrobních kapacit a oslovení nových klientů. Obchodní důvěra vyskočila na nejvyšší úroveň za čtyři roky.

"Je to drobné zlepšení proti lednu, ale stále ne dostatečně přesvědčivé, protože není podložené dostatečným přílivem nových zakázek," komentoval výsledky indexu analytik Banky Creditas Petr Dufek. Znamená to podle něj, že firmy sice zařadily vyšší rychlost, avšak jen díky zásobě dřívějších objednávek. Nový byznys zatím nepřichází tak rychle, jak by bylo třeba k naplnění kapacit, dodal.

Tuzemský průmysl nadále lavíruje na hraně mezi poklesem a oživením, když jeden měsíc obvykle přináší optimističtější, další naopak pesimističtější signály, souhlasil analytik Investiky Vít Hradil. Společným jmenovatelem zůstává podle něj relativně slabá zahraniční poptávka, což pravděpodobně nadále souvisí hlavně se slabým výkonem německého průmyslového sektoru.


