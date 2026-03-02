Od aerolinek po zbrojaře. Jak na konflikt na Blízkém východě reagují jednotlivé sektory?

Investoři reagují na rozsáhlý konflikt na Blízkém východě: zatímco akcie aerolinek, provozovatelů výletních lodí či hotelových společností prudce klesají, tak opačný směr naopak vidíme u energetických nebo zbrojařských firem. Agentura Bloomberg se podívala na aktuální vývoj akcií sektor po sektoru.
Energetika
Mobil, a SLB mohutně posilují v americkém premarketu, zatímco v Evropě už zisky připisují norský Equinor (ráno dokonce až +10 %), španělský či britské a . Po ranním obchodování ale jejích růst znatelně zmírnil.
„Otázkou je, jaký dopad bude mít reakce Íránu na globální zásobování ropou – minimálně krátkodobě, případně i dlouhodobě,“ řekl Rob Thummel, portfolio manažer Tortoise Capital. Jakýkoliv cenový skok může být podle něj jen dočasný, pokud nedojde k vážným výpadkům dodávek. V méně pravděpodobném scénáři by delší uzavření Hormuzského průlivu mohlo cenu ropy poslat nad 100 dolarů za barel.
Írán uvedl, že nemá v úmyslu vodní cestu uzavírat, i když jsou již patrné známky zastavování tankerové dopravy tímto úzkým místem.
Thummel dodal, že by z této situace mohli těžit i provozovatelé ropných tankerů. Naopak rafinerie, jako Marathon Petroleum či Valero Energy obvykle doplácejí na vyšší cenu ropy, která jim snižuje marže.
Zbrojaři
Nejnovější konflikt na Blízkém východě pochopitelně dává investorům do obranného sektoru další důvod k nákupům.
Hlavní američtí dodavatelé a v premarketu výrazně posilují, ještě lépe si pak vede výrobce dronů AeroVironment (+11,9 %).
V Evropě citelně rostou akcie (v jednu chvíli o více než 8 %), daří se i italskému Leonardu či francouzskému Thalesu. Třeba německý ale většinu ranních zisků časem odevzdal.
V Japonsku zaznamenala vysoký růst společnost Hosoya Pyro-Engineering (+9,6 %), v Číně zase výrobce stealth letounů J-35 Avic Shenyang Aircraft (bezmála +5 %).
Americký prezident Donald Trump už dříve tlačil evropské a asijské spojence k vyšším výdajům na obranu a navrhl zvýšení amerických vojenských rozpočtů o zhruba 500 miliard dolarů.
Podle analytičky Jefferies Sheily Kahyaogluové se nyní může poptávka po vyšším vojenském financování rozšířit i na Blízký východ. Američtí dodavatelé by z toho měli těžit, protože region již tvoří významnou část jejich zahraničních zakázek.
Drahé kovy
Investoři během geopolitické nejistoty obvykle utíkají do bezpečných přístavů (zlato, stříbro), což často podporuje růst akcií těžařů. Ceny drahých kovů, které už tak za poslední rok výrazně vzrostly, začaly růst už několik týdnů před konfliktem s Íránem.
V Londýně vzrostly akcie Hochschild Mining až o 6,1 procenta, australská Genesis Minerals o 8,5 procenta a hongkongská Chifeng Jilong Gold Mining vyskočila dokonce o 12 procent, všiml si Bloomberg.
V USA v premarketu mírně rostou Agnico Eagle Mines, Mining a Newmont.
Cestovní ruch a doprava
Vyšší ceny ropy mohou zvýšit náklady na palivo pro provozovatele výletních lodí a aerolinky, zatímco rostoucí napětí ohrožuje globální poptávku po cestování i samotný provoz. Aerolinky v Perském zálivu prodloužily pozastavení letů, což může narušit přesně naplánovanou globální koordinaci pohybu letadel.
Akcie American Airlines, Delta Air Lines a United Airlines v premarketu klesly o více než pět procent. Podobný propad neminul ani evropské aerolinky, přičemž třeba britsko-španělské IAG se ráno propadaly dokonce až o 13 procent.
Australské Qantas Airways (-5,4 %), Japan Airlines (-5,9 %) či Singapore Airlines (-5,3 %) rovněž citelně oslabily.
Velké poklesy se týkají také předních provozovatelů výletních lodí: , Royal Caribbean Cruises nebo Norwegian Cruise Line.
„Bezprostřední dopad bude na akcie aerolinek a cestovních společností, protože vidíme zprávy o uzavření vzdušného prostoru nad Blízkým východem a možné rušení letů do Evropy,“ uvedl Francis Tan, hlavní asijský stratég CA Indosuez Wealth Asset Management.
Každá pětiprocentní změna v odhadu cen paliva pro rok 2026 podle Jefferies znamená pěti až desetiprocentní dopad na zisk na akcii u Delta a United Airlines. U American Airlines to představuje dokonce 35procentní dopad oběma směry, uvedla Kahyaogluová. Na druhé straně severoamerické aerolinky mají podle ní na Blízký východ jen „minimální“ přímou expozici.
Hoteliéři mohou být zasaženi narušením cestování a nižší poptávkou. InterContinental Hotels Group provozuje v regionu více než 100 hotelů a její akcie v Londýně klesly o více než šest procent. Francouzská padala ráno dokonce o 11 procent.
Uzavření vzdušného prostoru nad Blízkým východem ohrožuje také marže nákladních dopravců , nebo DHL Group, protože delší letové trasy zvýší náklady na palivo, uvedla Lee Klaskow z Bloomberg Intelligence.
Luxus
U luxusního zboží není jakékoliv narušení cestování nikdy pozitivní, obzvlášť pokud se jedná o cesty do nejbohatších částí světa. Podle RBC Capital Markets může sektor tížit krátkodobý dopad konfliktu na spotřebitelskou důvěru, tvorbu bohatství a tok cestujících.
„Očekáváme, že akcie luxusního zboží budou pod tlakem, protože poptávka po luxusu obvykle vyžaduje pozitivní ‚feel-good‘ prostředí,“ uvedl Piral Dadhania z RBC.
V Evropě nejvíce klesají švýcarské firmy Richemont (-5,4 %) a Group (-5,1 %), jež mají z evropských luxusních podniků nejvyšší expozici vůči Blízkému východu.