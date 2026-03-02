Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Úvodní šok z Íránu už trochu odeznívá. Půjde jen o další rychlou akci?

Úvodní šok z Íránu už trochu odeznívá. Půjde jen o další rychlou akci?

02.03.2026 13:20
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Začátek týdne se nese ve znamení geopolitického šoku. Útok USA a Izraele na Írán zvýšil averzi k riziku napříč světovými trhy a hlavní evropské indexy zahájily pondělí hluboko v červeném. Přestože ranní panika postupně slábne, investoři dál sledují zejména cenu ropy, která po skoku o více než sedm procent táhne nahoru energetické tituly a určuje tón celému trhu. Aerolinky pod tíhou uzavřeného letového prostoru oslabují, zatímco zbrojaři rostou v reakci na eskalaci konfliktu. Do toho se přidává posilující dolar, drahé zlato a nervozita z toho, jak vyšší cena ropy ovlivní ochotu Fedu snižovat sazby.

Tématem začátku týdne je samozřejmě bezpečnostní situace na Blízkém východě. K útoku USA, respektive Izraele, na Írán se nějaký čas schylovalo, nejde tedy o úplný blesk z čistého nebe, ale přece jen dlouho zůstávala naděje na diplomatické řešení. O šok se tedy jedná a na trzích narostla averze k riziku. Akcie se celkově dostaly pod tlak a hlavní evropské indexy výrazně padají. DAX je -1,8 pct, FTSE100 klesá o 0,8 procenta, CAC40 ztrácí 1,6 pct a AEX je dole o procento. Spolu s tím americké futures naznačují úvod týdne v zámoří více než procento v červeném. Ráno byla ovšem situace ještě horší, a vypadá to tedy přece jen na zmírňování šoku.

Pozornost trhu se zaměřuje na možné materiální dopady na byznys. Vzhledem k uzavření letového provozu v oblasti jsou pod tlakem aerolinky, naopak se daří zbrojovkám. Klíčovou roli hraje ropa, jejíž cena zareagovala růstem a nyní je o více než 7 procent v plusu. Spolu s ní rostou také akcie ropných těžařů. Právě ropa je přitom nejvíce exponovaná na případné protahování konfliktu.

Podle prezidenta Trumpa má celá operace trvat asi čtyři týdny, ale je otázkou, jestli intenzivní nálety mohou pokračovat tak dlouho. Pokud půjde pouze o leteckou kampaň, kapacitu Íránu k odvetě notně omezil konflikt v minulém roce. Intenzita by tak mohla klesat a přesouvat se k cíli změnit íránský režim, tedy možná méně amerických náletů a více akcí Mossadu. Velká nejistota o celé operaci každopádně zůstává.

Bezpečnostní operace v regionu nemívají na trhy dlouhodobější vliv na trhy a úvodní reakce typicky rychle odeznívá. Pokud ale dojde na narušování dodávek ropy, efekt se prodlouží. Osud Íránu je velmi nejistý. Může dojít k rychlé změně, ale také se budoucí vláda může formovat během měsíců chaosu. Nebezpečí bychom viděli například v přechodu Íránců na guerrillovou válku po vzoru jemenských Húsíů, ve snaze narušovat lodní provoz v Perském zálivu.

Dolar na bezpečnostní zprávy reaguje posílením a k euru se obchoduje na 1,1725. Ještě více ale posiluje zlato, které je více než 2 procenta nahoře. Dluhopisy jakožto typické bezpečné aktivum dnes úplně nefungují. Dařilo se jim koncem minulého týdne, načež dnes své zisky korigují a jejich výnosy míří nahoru. Jedním z důvodů jsou obavy spojené s ropou. Pokud se její vyšší ceny udrží, Fed bude méně ochotný snižovat sazby.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 13:19 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2651 0.0834 24.2745 24.2218
CZK/USD 20.7030 0.5515 20.7330 20.5535
HUF/EUR 380.1477 0.3915 381.2735 377.7267
PLN/EUR 4.2340 0.1290 4.2401 4.2229
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.0678 -0.1595 8.1050 8.0557
JPY/EUR 184.2185 -0.0730 184.7037 183.7739
JPY/USD 157.1930 0.7308 157.2515 156.0060
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8744 -0.1872 0.8788 0.8743
CHF/EUR 0.9121 0.4001 0.9124 0.9033
NOK/EUR 11.1819 -0.4992 11.2198 11.1426
SEK/EUR 10.6796 0.1116 10.7395 10.6642
USD/EUR 1.1720 -0.4772 1.1752 1.1698
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4138 -0.2286 1.4194 1.4049
CAD/USD 1.3667 0.1623 1.3684 1.3641
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 
 

Čtěte více:

Doprava přes Hormuzský průliv se téměř zastavila. Brent skokově zdražuje a míří k 80 dolarům
02.03.2026 9:36
Doprava přes Hormuzský průliv se téměř zastavila. Brent skokově zdražuje a míří k 80 dolarům
Americké a izraelské útoky na Írán vyhnaly v pondělí ráno ceny ropy p...
Zlato se kvůli útokům na Írán dostalo nad 5 400 dolarů za unci
02.03.2026 9:47
Zlato se kvůli útokům na Írán dostalo nad 5 400 dolarů za unci
Americko-izraelské útoky na Írán vystupňovaly geopolitické napětí a pr...
ON-LINE: Evropský plyn zdražuje až o 50 procent, americké akcie počáteční ztráty částečně umazaly
02.03.2026 15:38
ON-LINE: Evropský plyn zdražuje až o 50 procent, americké akcie počáteční ztráty částečně umazaly
Útoky Spojených států a Izraele na Írán se dostávají do třetího dne a ...
Od aerolinek po zbrojaře. Jak na konflikt na Blízkém východě reagují jednotlivé sektory?
02.03.2026 13:15
Od aerolinek po zbrojaře. Jak na konflikt na Blízkém východě reagují jednotlivé sektory?
Investoři reagují na rozsáhlý konflikt na Blízkém východě: zatímco akc...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.03.2026
16:00Tatry mountain resorts, a.s.: Výroční zpráva společnosti
15:59PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ  
15:38ON-LINE: Evropský plyn zdražuje až o 50 procent, americké akcie počáteční ztráty částečně umazaly
14:35Morgan Stanley: Írán optimistický pohled na trhy neohrozí, pokud ropa nevystřelí trvale výš  
14:12CSG kupuje 49 procent v maďarské firmě 4iG, získala tím vliv ve výrobci Rába
13:20Úvodní šok z Íránu už trochu odeznívá. Půjde jen o další rychlou akci?  
13:15Od aerolinek po zbrojaře. Jak na konflikt na Blízkém východě reagují jednotlivé sektory?
10:55Český zpracovatelský průmysl se přehoupl do růstu, prostředí pro poptávku ale zůstává náročné
9:47Zlato se kvůli útokům na Írán dostalo nad 5 400 dolarů za unci
9:36Doprava přes Hormuzský průliv se téměř zastavila. Brent skokově zdražuje a míří k 80 dolarům  
9:16Rozbřesk: Chaos na Blízkém východě může v případě delšího trvání výrazně zasáhnout globální ekonomiku
8:42Eskalace na Blízkém východě stahuje akcie dolů, bezpečná aktiva letí vzhůru a Pentagonem se rozešel s Anthropic  
01.03.2026
19:36Co čekat v pondělí na trzích a jak může útok USA na Írán ovlivnit trh s ropou i světovou ekonomiku?
14:57Stiglitz o clech, podkopávání důvěry v instituce a dopadu AI na inflaci
8:53Údery na Írán: Potvrzena smrt Chameneího, doprava v Hormuzském průlivu stojí. Ropa za sto dolarů?
8:49Víkendář: Bitcoin je už jen pro staré?
28.02.2026
20:16Izrael a Spojené státy zahájily údery na Írán, ten odpovídá. Přinášíme dosavadní souhrn
14:26Roubini: Růst půjde prudce nahoru, ale rostoucí nezaměstnanost bude třeba řešit větším přerozdělováním
8:47Víkendář: Neroste hodnota zlata, ale klesá hodnota dolaru?
27.02.2026
22:00Americké akciové indexy uzavírají týden mírným poklesem  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30CZ - PMI v průmyslu
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět