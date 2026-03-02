Úvodní šok z Íránu už trochu odeznívá. Půjde jen o další rychlou akci?

Začátek týdne se nese ve znamení geopolitického šoku. Útok USA a Izraele na Írán zvýšil averzi k riziku napříč světovými trhy a hlavní evropské indexy zahájily pondělí hluboko v červeném. Přestože ranní panika postupně slábne, investoři dál sledují zejména cenu ropy, která po skoku o více než sedm procent táhne nahoru energetické tituly a určuje tón celému trhu. Aerolinky pod tíhou uzavřeného letového prostoru oslabují, zatímco zbrojaři rostou v reakci na eskalaci konfliktu. Do toho se přidává posilující dolar, drahé zlato a nervozita z toho, jak vyšší cena ropy ovlivní ochotu Fedu snižovat sazby.
Tématem začátku týdne je samozřejmě bezpečnostní situace na Blízkém východě. K útoku USA, respektive Izraele, na Írán se nějaký čas schylovalo, nejde tedy o úplný blesk z čistého nebe, ale přece jen dlouho zůstávala naděje na diplomatické řešení. O šok se tedy jedná a na trzích narostla averze k riziku. Akcie se celkově dostaly pod tlak a hlavní evropské indexy výrazně padají. DAX je -1,8 pct, FTSE100 klesá o 0,8 procenta, CAC40 ztrácí 1,6 pct a AEX je dole o procento. Spolu s tím americké futures naznačují úvod týdne v zámoří více než procento v červeném. Ráno byla ovšem situace ještě horší, a vypadá to tedy přece jen na zmírňování šoku.
Pozornost trhu se zaměřuje na možné materiální dopady na byznys. Vzhledem k uzavření letového provozu v oblasti jsou pod tlakem aerolinky, naopak se daří zbrojovkám. Klíčovou roli hraje ropa, jejíž cena zareagovala růstem a nyní je o více než 7 procent v plusu. Spolu s ní rostou také akcie ropných těžařů. Právě ropa je přitom nejvíce exponovaná na případné protahování konfliktu.
Podle prezidenta Trumpa má celá operace trvat asi čtyři týdny, ale je otázkou, jestli intenzivní nálety mohou pokračovat tak dlouho. Pokud půjde pouze o leteckou kampaň, kapacitu Íránu k odvetě notně omezil konflikt v minulém roce. Intenzita by tak mohla klesat a přesouvat se k cíli změnit íránský režim, tedy možná méně amerických náletů a více akcí Mossadu. Velká nejistota o celé operaci každopádně zůstává.
Bezpečnostní operace v regionu nemívají na trhy dlouhodobější vliv na trhy a úvodní reakce typicky rychle odeznívá. Pokud ale dojde na narušování dodávek ropy, efekt se prodlouží. Osud Íránu je velmi nejistý. Může dojít k rychlé změně, ale také se budoucí vláda může formovat během měsíců chaosu. Nebezpečí bychom viděli například v přechodu Íránců na guerrillovou válku po vzoru jemenských Húsíů, ve snaze narušovat lodní provoz v Perském zálivu.
Dolar na bezpečnostní zprávy reaguje posílením a k euru se obchoduje na 1,1725. Ještě více ale posiluje zlato, které je více než 2 procenta nahoře. Dluhopisy jakožto typické bezpečné aktivum dnes úplně nefungují. Dařilo se jim koncem minulého týdne, načež dnes své zisky korigují a jejich výnosy míří nahoru. Jedním z důvodů jsou obavy spojené s ropou. Pokud se její vyšší ceny udrží, Fed bude méně ochotný snižovat sazby.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 13:19 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2651
|0.0834
|24.2745
|24.2218
|CZK/USD
|20.7030
|0.5515
|20.7330
|20.5535
|HUF/EUR
|380.1477
|0.3915
|381.2735
|377.7267
|PLN/EUR
|4.2340
|0.1290
|4.2401
|4.2229
|CNY/EUR
|8.0678
|-0.1595
|8.1050
|8.0557
|JPY/EUR
|184.2185
|-0.0730
|184.7037
|183.7739
|JPY/USD
|157.1930
|0.7308
|157.2515
|156.0060
|GBP/EUR
|0.8744
|-0.1872
|0.8788
|0.8743
|CHF/EUR
|0.9121
|0.4001
|0.9124
|0.9033
|NOK/EUR
|11.1819
|-0.4992
|11.2198
|11.1426
|SEK/EUR
|10.6796
|0.1116
|10.7395
|10.6642
| USD/EUR
|1.1720
|-0.4772
|1.1752
|1.1698
|AUD/USD
|1.4138
|-0.2286
|1.4194
|1.4049
|CAD/USD
|1.3667
|0.1623
|1.3684
|1.3641