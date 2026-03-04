Hledat v komentářích

Trhy přestávají panikařit kvůli Íránu a dopoledne se zvedají, napětí zůstává

Trhy přestávají panikařit kvůli Íránu a dopoledne se zvedají, napětí zůstává

04.03.2026 11:34
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Po nejistotě se finančním trhům konečně dostává částečné úlevy. Pomohla především uklidňující rétorika?USA, kde prezident oznámil snahu zajistit doprovod tankerů přes Hormuzský průliv a ochránit tak klíčové dodávky energií, uvádí ve svém komentáři analytik Patria Finance Tomáš Vlk. I když tato slova trhům na okamžik ulevila, zdaleka nejde o návrat do normálu.

Po prvních dnech tohoto týdne, kdy nervozita kvůli možné energetické krizi narůstala, se dostavuje určité zlepšení situace. Přispělo k tomu to, co nám od začátku chybělo - uklidňující rétorika amerických představitelů. Prezident Trump už včera mluvil o zajištění eskorty pro tankery plující skrz Hormuzský průliv a poskytnutí jim dostupného pojištění.

Máme tu tedy evidenci, že tržní vývoj na Trumpa začal působit a že se tím pádem bude snažit o zajištění volných dodávek energetických surovin ze Zálivu. To je samo o sobě důležité, protože obchod tak může ohýbat plány na několikatýdenní vojenskou kampaň proti Íránu. Na druhou stanu se tím trhy rozhodně nevracejí do starých kolejí. Nová opatření byla oznámena bez dalších detailů, jejich zavedení má být "až to bude možné" a nevypadá to, že by samotné Trumpovo ujištění trhu stačilo. Firmy stále vidí vysoké riziko, nemají před sebou konkrétní plán a jejich důvěře nepřidá ani chaotické jednání Donalda Trumpa, který může klidně zítra oznámit jiné záměry. Doprava mezitím stojí, nedostatek volné kapacity na tankerech donutil Irák zastavit většinu své produkce a podobně časem zareagují další producenti, což prohloubí komplikace v budoucích dodávkách.

Cena ropy jakožto barometr nálady kolem Íránu včera korigovala své zisky, ale dnes se vydává opět nahoru asi o 2,5 procenta. Zmenšení napětí posílá nahoru evropské akcie, když index DAX stoupá o 1,4 procenta, AEX si připisuje 1,2 pct, CAC40 je +0,9 pct a FTSE100 roste aspoň o skromných 0,4 procenta. Asie, rovněž hodně exponovaná na energie ze Zálivu, si dnes prošla výprodejem. Americké futures pak naznačují mírně pozitivní seanci na Wall Street.

Dluhopisy se ustálily, jejich výnosy přestaly stoupat. Podobně sledujeme konsolidaci na eurodolaru, který se nachází u 1,1630. Drahé kovy se po včerejším propadu zvedají, zlato roste o 2 procenta. Pro korunu jsou klidnější globální trhy příznivé, dnes proti euru lehce posiluje a 24,35. Pomáhat jí může i to, že spolu s šokem pro energie a nárůstem inflačních rizik klesá pravděpodobnost poklesu domácích sazeb.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:33 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3538 0.0386 24.4214 24.3215
CZK/USD 20.9370 -0.1240 21.0550 20.9040
HUF/EUR 384.9250 -0.4718 389.8875 382.8040
PLN/EUR 4.2684 -0.5876 4.3030 4.2583
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.0235 0.1280 8.0473 7.9873
JPY/EUR 182.7525 -0.1161 183.2424 182.3686
JPY/USD 157.1685 -0.2539 157.8655 156.8595
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8695 -0.0035 0.8713 0.8685
CHF/EUR 0.9090 0.0429 0.9108 0.9055
NOK/EUR 11.2189 -0.1446 11.2546 11.1838
SEK/EUR 10.7148 -0.4085 10.7758 10.6904
USD/EUR 1.1629 0.1378 1.1647 1.1575
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4192 -0.1478 1.4314 1.4146
CAD/USD 1.3676 -0.0208 1.3700 1.3646
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




 

