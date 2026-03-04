Trhy přestávají panikařit kvůli Íránu a dopoledne se zvedají, napětí zůstává

Po nejistotě se finančním trhům konečně dostává částečné úlevy. Pomohla především uklidňující rétorika?USA, kde prezident oznámil snahu zajistit doprovod tankerů přes Hormuzský průliv a ochránit tak klíčové dodávky energií, uvádí ve svém komentáři analytik Patria Finance Tomáš Vlk. I když tato slova trhům na okamžik ulevila, zdaleka nejde o návrat do normálu.
Po prvních dnech tohoto týdne, kdy nervozita kvůli možné energetické krizi narůstala, se dostavuje určité zlepšení situace. Přispělo k tomu to, co nám od začátku chybělo - uklidňující rétorika amerických představitelů. Prezident Trump už včera mluvil o zajištění eskorty pro tankery plující skrz Hormuzský průliv a poskytnutí jim dostupného pojištění.
Máme tu tedy evidenci, že tržní vývoj na Trumpa začal působit a že se tím pádem bude snažit o zajištění volných dodávek energetických surovin ze Zálivu. To je samo o sobě důležité, protože obchod tak může ohýbat plány na několikatýdenní vojenskou kampaň proti Íránu. Na druhou stanu se tím trhy rozhodně nevracejí do starých kolejí. Nová opatření byla oznámena bez dalších detailů, jejich zavedení má být "až to bude možné" a nevypadá to, že by samotné Trumpovo ujištění trhu stačilo. Firmy stále vidí vysoké riziko, nemají před sebou konkrétní plán a jejich důvěře nepřidá ani chaotické jednání Donalda Trumpa, který může klidně zítra oznámit jiné záměry. Doprava mezitím stojí, nedostatek volné kapacity na tankerech donutil Irák zastavit většinu své produkce a podobně časem zareagují další producenti, což prohloubí komplikace v budoucích dodávkách.
Cena ropy jakožto barometr nálady kolem Íránu včera korigovala své zisky, ale dnes se vydává opět nahoru asi o 2,5 procenta. Zmenšení napětí posílá nahoru evropské akcie, když index DAX stoupá o 1,4 procenta, AEX si připisuje 1,2 pct, CAC40 je +0,9 pct a FTSE100 roste aspoň o skromných 0,4 procenta. Asie, rovněž hodně exponovaná na energie ze Zálivu, si dnes prošla výprodejem. Americké futures pak naznačují mírně pozitivní seanci na Wall Street.
Dluhopisy se ustálily, jejich výnosy přestaly stoupat. Podobně sledujeme konsolidaci na eurodolaru, který se nachází u 1,1630. Drahé kovy se po včerejším propadu zvedají, zlato roste o 2 procenta. Pro korunu jsou klidnější globální trhy příznivé, dnes proti euru lehce posiluje a 24,35. Pomáhat jí může i to, že spolu s šokem pro energie a nárůstem inflačních rizik klesá pravděpodobnost poklesu domácích sazeb.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:33 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3538
|0.0386
|24.4214
|24.3215
|CZK/USD
|20.9370
|-0.1240
|21.0550
|20.9040
|HUF/EUR
|384.9250
|-0.4718
|389.8875
|382.8040
|PLN/EUR
|4.2684
|-0.5876
|4.3030
|4.2583
|CNY/EUR
|8.0235
|0.1280
|8.0473
|7.9873
|JPY/EUR
|182.7525
|-0.1161
|183.2424
|182.3686
|JPY/USD
|157.1685
|-0.2539
|157.8655
|156.8595
|GBP/EUR
|0.8695
|-0.0035
|0.8713
|0.8685
|CHF/EUR
|0.9090
|0.0429
|0.9108
|0.9055
|NOK/EUR
|11.2189
|-0.1446
|11.2546
|11.1838
|SEK/EUR
|10.7148
|-0.4085
|10.7758
|10.6904
| USD/EUR
|1.1629
|0.1378
|1.1647
|1.1575
|AUD/USD
|1.4192
|-0.1478
|1.4314
|1.4146
|CAD/USD
|1.3676
|-0.0208
|1.3700
|1.3646