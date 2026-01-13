Výsledky JPMorgan: Silný rok, ale na nový rekord nestačil

zakončila rok 2025 bez nového rekordu. Největší americká banka vykázala ve čtvrtém kvartálu čistý zisk 13 miliard dolarů, což znamená meziroční pokles o 7 %, a to i přes růst výnosů na 46,8 miliardy dolarů. Za celý rok si připsala 57 miliard dolarů, čímž nedosáhla na historické maximum z roku 2024. Obchodníci však překvapili – trading akcií vzrostl o 40 % a překonal očekávání analytiků, zatímco investiční bankovnictví zůstalo pod tlakem.
Banka dosáhla ve čtvrtém kvartálu čistého zisku 13 mld. USD, což představuje meziroční pokles o 7 %. A to i přes meziroční růst na čistých výnosech o 7 % na 46,8 miliardy USD. Stejně tak čistý úrokový výnos a neúrokové výnosy narostly o 7 % na 25,1 miliardy USD, resp. 21,7 miliardy USD. Akcie v pre-marketu rostou o 0,11 %.
Za poklesem zisku stály mimořádné náklady na tvorbu rezerv souvisejících s dohodou o převzetí vydávání kreditních karet pro technologickou společnost Apple od konkurenta Goldman Sachs. Tato dohoda by měla upevnit pozici JPMorgan v oblasti kreditních karet. Bez zahrnutí mimořádných nákladů se čtvrtletní zisk JPMorgan zvýšil na 14,7 miliardy dolarů.
Za celý rok 2025 si banka zapsala čistý zisk 57,0 mld. USD, čímž se jí nepodařilo překonat svůj rekord z roku 2024 (58,5 mld. USD), který byl nejvyšším ročním ziskem v historii amerického bankovnictví. Zředěný zisk na akcii tak za celý rok činí 20,02 USD.
Výnosy z obchodování ve čtvrtém čtvrtletí dosáhly 8,24 miliardy dolarů, což překonalo i nejvyšší odhad analytiků v průzkumu, přičemž jak obchodníci s akciemi, tak obchodníci s fixním výnosem překonali očekávání. Akciový trading si ve 4Q zapsal o 40 % meziročně vyšší výsledek, FICC segment o 7,5 % meziročně.
Naopak výsledek investičního bankovnictví si zapsal překvapivý téměř 2% pokles a pod odhady skončily i výnosy jak z upisování akcií (416 milionů USD vs odhad trhu 499,5 milionu USD), tak i dluhopisů (898 milionů USD vs odhad trhu 1,1 miliardy USD).
Neúrokové náklady dosáhly 24,0 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 5 %. Rezerva na úvěrové ztráty činila 4,7 miliardy dolarů. Čisté odpisy dosáhly 2,5 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 150 milionů dolarů. Čistá tvorba rezerv dosáhla 2,1 miliardy dolarů kvůli závazku nákupu portfolia kreditních karet Applu. V předchozím roce činila rezerva 2,6 miliardy dolarů, čisté odepsané položky 2,4 miliardy dolarů a čistá tvorba rezerv dosáhla 267 milionů dolarů.
„Americká ekonomika zůstala odolná,“ uvedl ve svém prohlášení generální ředitel Jamie Dimon. „Zatímco trh práce se zmírnil, podmínky se nezdají být horší. Mezitím spotřebitelé nadále utrácejí a podniky zůstávají obecně zdravé.“ Dimon dodal, že tyto podmínky „by mohly nějakou dobu přetrvávat“.
V prvních třech čtvrtletích loňského roku největší banky zvyšovaly své úvěrové portfolio nejrychlejším tempem od finanční krize, což zvýšilo čisté úrokové výnosy. Úvěry vzrostly v posledních třech měsících roku o 4 % oproti předchozímu čtvrtletí. Čistý úrokový výnos vzrostl o 7 % oproti předchozímu roku. Banka očekává, že v roce 2026 vydělá na čistém úroku z úvěrů (Clean Initiative) přibližně 103 miliard dolarů.
Banka letos očekává výdaje ve výši přibližně 105 miliard dolarů. Marianne Lakeová, která vede spotřebitelskou a komunitní banku banky, tento výhled (který byl vyšší, než analytici očekávali) představila minulý měsíc na oborové konferenci s tím, že největším hybatelem jsou „výdaje související s objemem a růstem“.