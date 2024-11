UniCredit chce koupit konkurenční Banco BPM za 10,1 miliardy eur

Italská bankovní skupina UniCredit chce koupit konkurenční Banco BPM za 10,09 miliardy eur (256 miliard Kč). Spojila by se tak druhá a třetí největší italská banka a společně by oba bankovní domy rozšířily svou působnost na evropském trhu. UniCredit o tom informuje dnes na svém webu.

UniCredit je druhou největší bankou v zemi, podniká také v České republice. Nabízí 0,175 své kmenové akcie za každou akcii BPM, což odpovídá 6,67 eur (169 Kč) za akcii, a představuje tak prémii přibližně 0,4 procenta k páteční závěrečné ceně akcií BPM. Při současném stavu něco přes 1,5 miliardy akcií Banco BPM by to znamenalo přibližně 265 milionů akcií Unicredit. Unciredit by musela navýšit svůj kapitál o přibližně 16 procent.



"Evropa potřebuje silnější a větší banky, které jí pomohou rozvíjet ekonomiku a konkurovat ostatním velkým ekonomickým blokům," uvedl v prohlášení generální ředitel UniCredit Andrea Orcel.



BPM začátkem listopadu koupila pětiprocentní podíl ve státní bance Monte dei Paschi di Siena (MPS). Také podala nabídku na odkup správce aktiv Anima Holding s cílem získat plnou kontrolu nad touto firmou, což by byla transakce za 1,6 miliardy eur, připomněla agentura Reuters.



UniCredit očekává, že transakce s BPM zvýší její zisk na akcii do dvou let od vypořádání nabídky na výměnu o vyšší jednotky procent.



BPM má v současnosti hodnotu něco málo přes deset miliard eur, Unicredit pak přibližně 62 miliard eur. UniCredit nedávno získala o něco více než pětinu a má zájem o převzetí tohoto německého konkurenta. má nyní na burze hodnotu přibližně 18 miliard eur.