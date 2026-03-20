Perly týdne: Čína s AI pravděpodobně udělá to, co udělala se vším ostatním

20.03.2026 10:35
Autor: Redakce, Patria.cz

Beeneet Kothari z Tekne Capital Management si myslí, že další generace úspěšných technologických společností vznikne mimo Spojené státy. Alan Blinder považuje pozici Fedu za pouze mírně jestřábí, Jeremy Siegel to letos vidí ještě na dvojí pokles sazeb, ale nyní je podle něj Fed ve vyčkávacím módu.

Mírný jestřáb

Alan Blinder, který mimo jiné působil ve vedení americké centrální banky, na CNBC řekl, že trhy její poslední prohlášení interpretují přehnaně jestřábím způsobem. K jestřábímu pohledu Fed sice aktuálně tíhne, ale jen mírně. Jay Powell jen zopakoval známou věc: Inflace se drží nad 2 % a ještě k tomuto cíli neklesla. Hlavním faktorem je to, že „se nacházíme uprostřed ropného šoku… Cena může jít ještě výš, nebo začít klesat, a Powell o tom neví nic více než já,“ dodal ekonom.

Blinder v souvislosti se současným vývojem a inflačními tlaky zavzpomínal na předchozí vlnu inflace. U ní se dlouho počítalo s tím, že je pouze přechodná. To se vlastně nakonec potvrdilo, ale doba, po kterou se držela na hodně vysokých číslech, byla dlouhá. Podobně je i nyní podle ekonoma zřejmé, že případné inflační tlaky plynoucí z vysokých cen ropy budou přechodné. Lze jen těžko odhadovat, jak se bude konkrétně vyvíjet konflikt na Blízkém východě a následně i ropné tlaky. „Nepřipadá mi, že přejdou během pár dní,“ dodal.

Blinder komentoval nová očekávání dlouhodobého potenciálního růstu amerického hospodářství. Podle něj je už nějaký čas zřejmé, že produktivita se zvyšuje rychleji, než se čekalo. A bylo otázkou, kdy to Fed bude reflektovat ve svých dlouhodobějších predikcích. K tomu nyní došlo a „růst může podle něj být o něco málo vyšší, než doposud predikoval.“ Blinder k tomu zdůraznil, že se jedná o predikce dlouhodobého růstu, „netýkají se jen jednoho nebo dvou čtvrtletí.“


Asijský tah na „fyzické“ nové technologie

Beeneet Kothari z Tekne Capital Management na CNBC hovořil o tom, že další generace úspěšných technologických společností vznikne mimo Spojené státy. Asie podle něj vybudovala obrovský technologický dodavatelský řetězec, „tam se dělají čipy, roboti, baterie, budovali to třicet let.“ Podle experta tedy do Asie „tečou peníze“ a argumentem pro tamní akciové trhy by měly být i valuace, které jsou níže než v USA. Pro Čínu pak podle investora mluví i to, že má rezervy na straně dostupnosti energií, Spojené státy budou naopak čelit deficitu.

Spojené státy jsou momentálně vepředu „na digitální rovině, ale pokud mají mít nové technologie skutečný přínos, musí se přeměnit v něco použitelného.“ Asijské firmy se přitom zaměřují hlavně na oblasti, jako je robotika, tedy na „fyzickou rovinu“. K tomu dodal, že Čína s umělou inteligencí pravděpodobně udělá to, co udělala se vším ostatním. To znamená, že vybuduje nadměrné výrobní kapacity. Podle investora tak učinila s elektromobily a obecně s celým výrobním sektorem. To má dopad na celý svět a podobné to bude nyní.

Tato strategie Číny by měla mít deflační vliv na celou globální ekonomiku a pravděpodobně ji nebudou schopné kopírovat země, jako je Vietnam nebo Brazílie. Kothari si tak myslí, že „budeme z Číny nakupovat, a to levně.“

Zmíněným valuacím se věnuje Goldman Sachs, podle jeho grafu se v současnosti poměr cen akcií k ziskům očekávaným pro následující rok v USA pohybuje mírně nad 21. PE tedy kleslo z hodnot u 22, ale stále leží vysoko nad historickými standardy. Platí to i o Japonsku a v menší míře o Evropě a rozvíjejících se trzích (EM). Pouze Čína je se svým současným PE blízko dvacetiletému mediánu:
Letos ještě dvojí pokles sazeb?

Jeremy Siegel z University of Pennsylvania si myslí, že Fed nepodnikne žádnou změnu ve své politice až do chvíle, kdy v jeho čele zasedne Kevin Warsh. Ekonom má přitom za to, že v tuto chvíli je situace rozdílná od nabídkového šoku během pandemie. Podle některých názorů by totiž Fed měl nyní kvůli cenám ropy jednat. Neměl by tedy udělat stejnou chybu, jako když příliš dlouho vyčkával během vysoké inflace po roce 2020.

Siegel se ale domnívá, že momentálně se situace odlišuje v tom, že neprobíhá mohutná fiskální a monetární stimulace. Nehrozí tedy takové nebezpečí růstu inflace jako před lety. To neznamená, že by se vysoké ceny ropy na cenách projevit nemohly, ale dopad by neměl být zdaleka takový. K tomu profesor dodal, že se nyní zdá, že Fed by měl letos ještě snížit sazby dvakrát, ale aktuálně zůstává „ve vyčkávacím módu“.

Siegel připomněl, že Spojené státy jsou v současnosti na straně ropy soběstačné a nachází se tak v naprosto rozdílné pozici ve srovnání s minulostí, kdy na jejich ekonomiku růst cen této komodity, nebo i její případný nedostatek, citlivě doléhaly. Podle některých předpovědí se v těchto dnech mírně zhoršuje růstový výhled, ale celkově je na tom americké hospodářství podle experta stále dobře.


