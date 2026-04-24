Perly týdne: Jaký bude Fed za Warshe a Apple za Ternuse

Dan Ives zdůrazňuje, že už je hlavně společností umělé inteligence, na trhu se hovoří o plánované změně ve vedení Applu a jeho nové strategii v oblasti umělé inteligence. Mohamed El-Erian si myslí, že nový šéf Fedu bude mít tendenci k brzkému snížení sazeb, centrální banka bude spíše vyčkávat. A Carson v souvislosti s dosažením nových maxim na americkém trhu ukazuje, co akcie poté obvykle dělaly v minulosti.
AI společností: Analytik Wedbush Securities Dan Ives na CNBC řekl, že současné výsledky a prodeje aut jsou u Tesly relevantní a dochází tu ke stabilizaci. Jde ovšem už o „AI společnost“ a hlavním tahounem ceny akcie je výhled v oblasti autonomního řízení, na počet prodaných robotů či počet robotaxíků. Ives má nyní cílovou cenu u této akcie na 600 dolarech a podobně jako on hovořila na CNBC Bryn Talkington z Requisite Capital. Ta dodala, že jde o společnost „fyzické umělé inteligence“. Tedy takovou, která AI používá nejen v rámci softwaru, ale i ve fyzických aplikacích, jakými by měli být například roboti.
má podle investorky výhodu v přístupu k datech, která se zakládají na obrovském množství kilometrů ujetých jejími vozy. Investoři se podle ní budou zaměřovat hlavně na robotaxíky a roboty. Přesněji řečeno na ziskovost těchto segmentů. Ives souhlasil s tím, že „tuhle akcii vlastníte kvůli robotům a robotaxíkům“. Důležitým bodem bude jejich rozjezd po amerických městech. Talkington je podle svých slov u akcie velmi optimistická z dlouhodobějšího pohledu, ale „nyní je technicky v klesajícím trendu“.
Změny v Applu: Walter Piecyk ze společnosti LightShed na CNBC řekl, že Tim Cook v čele Applu byl přesně tím, co tato společnost doposud potřebovala. Nyní se ale situace změnila, přišla „éra umělé inteligence“. Změna ve vedení Applu tak může být překvapivá, ale podle experta dává smysl. K tomu dodal, že o její nutnosti hovoří už od léta minulého roku, ale převažující názor tvrdil, že Cook bude na pozici ředitele ještě dlouhou řadu let.
Gene Munster z Deepwater na CNBC řekl, že odchod Cooka přišel asi tak o dva roky dříve, než on čekal. Dovedl totiž dobře navigovat v době nejistot přicházejících ze strany současné americké vlády. Celkově se ale změna ve vedení dala čekat a investor má za to, že „jde o velkou věc“. Cook byl v pozici a fungoval „podobně jako prezident země“. John Ternus jako jeho nástupce bude muset mimo jiné přesvědčit, že jde správnou cestou v oblasti umělé inteligence.
Cook podle investora vedl velmi dobře na „geopolitické rovině“. Nyní ale úspěšné technologické společnosti musí uspět na více rovinách včetně zmíněné umělé inteligence. má přitom podle Munstera ve skupině akcií Mag7 největší potenciál ukázat, že „je v této oblasti kompetentní“. Bude tak mimo jiné důležité sledovat, koho si nový ředitel přivede k sobě. Munster dodal, že by měl do svého managementu a vedení přivést více lidí ze společností, „kde je AI na prvním místě.“ On sám tedy čeká, že tam přijdou například lidé z OpenAI či společnost Anthropic.
Příliš brzké snižování sazeb? Mohamed El-Erian si myslí, že budoucí šéf Fedu Kevin Warsh byl ve svém posledním projevu „velmi vyrovnaný“ ohledně toho, na jaké věci kladl váhu. Mimo jiné hovořil o nutnosti nezávislosti centrální banky a nutnosti plnit obě strany mandátu. I tak si ale El-Erian myslí, že Warsh bude tíhnout k příliš brzkému snižování sazeb. Důvodem jeho strategie by měla být víra v to, jak umělá inteligence zvedne produktivitu.
Warsh podle ekonoma tíhne k tomu, že ve vztahu k výši rozvahy americké centrální banky by měl existovat nějaký teoretický rámec a vodítko. El-Erian poukázal na fakt, že u sazeb se používá odhad jejich neutrální výše. Tedy výše, která by neměla ekonomiku brzdit, ale ani stimulovat. Porovnání se sazbami skutečnými pak může ukazovat, jak sazby na ekonomiku v danou chvíli působí. Při nastavování velikosti rozvahy a při kvantitativním uvolňování či utahování ale podobné vodítko neexistuje a podle El-Eriana Warsh chce, aby nějaký rámec existoval i zde.
Warsh chce i další reformy Fedu a podle ekonoma by mohla tato snaha skončit u „lepší centrální banky“. K současnému nastavení sazeb El-Erian zmínil, že ať už by ve vedení Fedu seděl kdokoliv, neměl by žádnou jinou možnost než vyčkávat. Vedení centrální banky je totiž „značně rozděleno“ v pohledu na ekonomický vývoj, jemuž dominuje konflikt na Blízkém východě a jeho dopad na řadu trhů. El-Erian delší dobu kritizuje rozhodování Fedu založené hlavně na aktuálních datech. Místo toho by podle něj měl hrát mnohem větší roli strategický výhled.
„Garantuji vám, že budou vyčkávat,“ dodal ekonom k dalšímu postupu americké centrální banky. První změna by mohla podle jeho odhadu přijít v září. Do té doby nebude mít šéf Fedu dostatečnou podporu pro pohyb sazeb tím či oním směrem. I proto, že část FOMC klade větší váhu vývoji inflace a druhá část situaci na trhu práce. A i z toho plyne zmíněné názorové rozdělení.
Kam dostala nová maxima valuace a co se v minulosti dělo po nich? Poté, co trhy v posledních dnech začaly opět výrazně růst, zvedly se i valuace řady sektorů. Podle grafu od se nyní ve všech sektorech a segmentech amerického trhu pohybují znatelně nad dvacetiletým mediánem. Platí to zejména u průmyslu a zboží dlouhodobé spotřeby. Nejméně naopak o zdravotní péči, ovšem i ta se spolu s finančním sektorem posunula nad svůj historický standard:
Zdroj: X
Carson v následujícím grafu reaguje na úvahy o dalším vývoji na americkém trhu poté, co se dostal na nová maxima. Světle modré sloupce ukazují vývoj jeden, tři a pět let po dosažení historických vrcholů. Tmavě modré sloupce ukazují průměrný roční, tříletý a pětiletý vývoj. Obrázek v podstatě říká, že dosažení maxim není výraznou brzdou dalšímu růstu trhu – následné návratnosti nejsou výrazně nižší než běžné chování trhu:
Zdroj: X