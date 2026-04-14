Novo Nordisk spojuje síly s OpenAI. Doufá v urychlení vývoje nových léků

Dánský farmaceutický gigant Novo Nordisk v úterý oznámil strategické partnerství s OpenAI, jehož cílem je urychlit vývoj nových léčiv a dostat je k pacientům v kratším čase. Akcie společnosti kótované na domácí burze v Kodani díky tomu posilovaly po zahájení obchodování bezmála o tři procenta.
Spolupráce má Novo Nordisku umožnit efektivnější využívání umělé inteligence při analýze rozsáhlých a složitých datových souborů. AI by měla pomoci identifikovat nové potenciální léky, zrychlit testování hypotéz a zkrátit dobu mezi základním výzkumem a klinickým využitím léčiv.
„Miliony lidí s obezitou a diabetem stále potřebují nové terapeutické možnosti. Víme, že existují léky, které teprve čekají na objevení a mohou zásadně změnit život pacientů,“ uvedl generální ředitel Novo Nordisk Mike Doustdar, podle kterého integrace AI do každodenních procesů umožňuje pracovat s daty v dosud nedosažitelném rozsahu a odhalovat vzorce, které byly dříve skryté.
Podobně se vyjádřil i šéf OpenAI Sam Altman. „AI mění průmysl a v oblasti věd o životě může lidem pomoci žít lépe a déle,“ uvedl.
Stejně jako v jiných odvětvích se i farmaceutické společnosti začínají k AI obracet častěji. Vývoj nových léků je totiž mimořádně náročný, ať už z pohledu výše investic či časového rámce. Odborníci ovšem namítají, že ačkoliv by AI mohla objevit nové léčebné postupy, tak zdravotnický průmysl je stále daleko od plného využití potenciálu této technologie. Okamžité přínosy AI by tak firmám (zatím) mohly pomoci spíše s časově náročným úkolem identifikace pacientů a míst pro klinické studie.
„AI zatím není (v otázce řešení) komplexní komponentou,“ řekl nedávno pro CNBC Ben van der Schaaf, partner poradenské společnosti Arthur D. Little, jenž potvrzuje, že AI se zatím zapojuje jen v některých fázích.
Partnerství s OpenAI není první AI aktivitou Novo Nordisku. Firma už loni oznámila spolupráci s Nvidií, v jejímž rámci využívá dánský suverénní superpočítač Gefion k vývoji vlastních AI modelů a agentů pro raný výzkum a klinický vývoj.