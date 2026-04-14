Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Novo Nordisk spojuje síly s OpenAI. Doufá v urychlení vývoje nových léků

14.04.2026 11:30
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Dánský farmaceutický gigant Novo Nordisk v úterý oznámil strategické partnerství s OpenAI, jehož cílem je urychlit vývoj nových léčiv a dostat je k pacientům v kratším čase. Akcie společnosti kótované na domácí burze v Kodani díky tomu posilovaly po zahájení obchodování bezmála o tři procenta.

Spolupráce má Novo Nordisku umožnit efektivnější využívání umělé inteligence při analýze rozsáhlých a složitých datových souborů. AI by měla pomoci identifikovat nové potenciální léky, zrychlit testování hypotéz a zkrátit dobu mezi základním výzkumem a klinickým využitím léčiv.

„Miliony lidí s obezitou a diabetem stále potřebují nové terapeutické možnosti. Víme, že existují léky, které teprve čekají na objevení a mohou zásadně změnit život pacientů,“ uvedl generální ředitel Novo Nordisk Mike Doustdar, podle kterého integrace AI do každodenních procesů umožňuje pracovat s daty v dosud nedosažitelném rozsahu a odhalovat vzorce, které byly dříve skryté.

Podobně se vyjádřil i šéf OpenAI Sam Altman. „AI mění průmysl a v oblasti věd o životě může lidem pomoci žít lépe a déle,“ uvedl.

Stejně jako v jiných odvětvích se i farmaceutické společnosti začínají k AI obracet častěji. Vývoj nových léků je totiž mimořádně náročný, ať už z pohledu výše investic či časového rámce. Odborníci ovšem namítají, že ačkoliv by AI mohla objevit nové léčebné postupy, tak zdravotnický průmysl je stále daleko od plného využití potenciálu této technologie. Okamžité přínosy AI by tak firmám (zatím) mohly pomoci spíše s časově náročným úkolem identifikace pacientů a míst pro klinické studie.

„AI zatím není (v otázce řešení) komplexní komponentou,“ řekl nedávno pro CNBC Ben van der Schaaf, partner poradenské společnosti Arthur D. Little, jenž potvrzuje, že AI se zatím zapojuje jen v některých fázích.

Partnerství s OpenAI není první AI aktivitou Novo Nordisku. Firma už loni oznámila spolupráci s Nvidií, v jejímž rámci využívá dánský suverénní superpočítač Gefion k vývoji vlastních AI modelů a agentů pro raný výzkum a klinický vývoj.

 

Čtěte více:

Náskok Novo Nordisku je pryč. Eli Lilly dostala zelenou a na trh posílá svou první pilulku na hubnutí
02.04.2026 11:22
Náskok Novo Nordisku je pryč. Eli Lilly dostala zelenou a na trh posílá svou první pilulku na hubnutí
Eli Lilly získala ve středu dlouho očekávaný souhlas amerického Úřadu ...
Eli Lilly ztrácí v Indii podíl na trhu, Novo Nordisk ho drží. Ceny tlačí dolů příliv generik
10.04.2026 14:03
Eli Lilly ztrácí v Indii podíl na trhu, Novo Nordisk ho drží. Ceny tlačí dolů příliv generik
Postavení amerického farmaceutického giganta Eli Lilly na rychle rosto...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
14.04.2026
16:09AI přebíjí geopolitiku. Analytici masivně zvyšují odhady zisků firem z rozvíjejících se trhů  
14:27Restrukturalizace Citi nese ovoce, banka vykázala nejlepší návratnost za pět let
13:34Stát zahájí první kroky k zestátnění ČEZ letos v červnu. Plně ovládnout ho chce do roku 2029
13:29BlackRock překonal odhady a zaznamenal rekordní příliv do ETF
13:14JPMorgan překonala rekordy v tradingu, přesto snížila výhled
11:35Šance na dohodu USA - Írán drží optimismus na trzích. Důsledky války poodhalí PPI  
11:30Novo Nordisk spojuje síly s OpenAI. Doufá v urychlení vývoje nových léků
11:00Poptávka po ropě letos klesne, IEA kvůli Íránu výrazně přehodnotila prognózu
10:36Jan Bureš: Pohonné hmoty tlačí inflaci ke dvěma procentům, intenzita energetického šoku rozhodne
10:03Rozbřesk: Trhy věří brzkému konci íránského konfliktu. Ale co když se pletou?
9:48Příliš drahá a roztříštěná? Investoři zpochybňují strategii i valuaci OpenAI
9:21Tržby LVMH nesplnily očekávání. Oživení luxusu brzdí válka na Blízkém východě
8:43Nejistota kolem Hormuzu pokračuje, OpenAI čelí otázkám ohledně valuace a Rolls-Royce SMR má kontrakt na tři reaktory  
6:05Block: Vliv umělé inteligence na zaměstnanost se znatelně projeví na akciovém trhu
13.04.2026
17:41Prémiové americké akcie a „AI“ nový normál
16:48Globální odbyt Škody Auto v prvním čtvrtletí vzrostl o 14 procent
16:31PODCAST Týdenní výhled: Válka stále nekončí a zatahuje do hry Čínu, v USA se rozjíždí výsledková sezóna  
15:04OPEC snížil kvůli válce na Blízkém východě výhled poptávky po ropě
14:00Trading akcií si zapsal druhý rekord po sobě, přesto výsledky Goldman Sachs trh nepřesvědčily. Akcie -3,7 pct v pre-marketu
12:08Hrozba eskalace posílá ropu nahoru a kazí úvod týdne akciovým investorům  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Čína - Obchodní bilance, mld. USD
9:00CZ - CPI, y/y
14:30USA - PPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět