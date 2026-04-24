Souboj pilulek: Foundayo od Eli Lilly v prodejích zatím za Wegovy od Novo Nordisku zaostává

Souboj pilulek: Foundayo od Eli Lilly v prodejích zatím za Wegovy od Novo Nordisku zaostává

24.04.2026 15:31
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Foundayo, nová pilulka na hubnutí od Eli Lilly, zaznamenává po svém uvedení na trh pomalý start. Ve druhém týdnu na trhu lék vygeneroval 3 707 receptů, uvádějí data společnosti IQVIA, na které upozornil analytik RBC Capital Markets Trung Huynh. Pro srovnání, perorální verze konkurenčního léku Wegovy od Novo Nordisku vygenerovala ve druhém týdnu svého uvedení na trh 18 410 receptů.

Akcie Eli Lilly na tuto zprávu reagovaly v premarketu mírným poklesem o 1,8 procenta, zatímco akcie Novo Nordisku kótované na burze v Kodani o více než dvě procenta pookřály.

Foundayo získalo začátkem dubna na domácím trhu ve Spojených státech zelenou od FDA v rámci nového programu, jehož cílem je urychlit dostupnost slibných léků. Tento krok zvýšil tlak na Novo Nordisk, které uvedlo konkurenční pilulkovou verzi Wegovy na hubnutí už v lednu a považuje ji za klíčový bod své strategie návratu k růstu, píše agentura Bloomberg.

Investoři sledují vývoj v prodejnosti Foundaya velmi pozorně, protože pilulky jsou považovány za další zásadní etapu léčby obezity. I přes pomalý start však analytici upozorňují, že první týdny prodeje nemusí vypovídat o skutečném potenciálu léku. Do statistik se zatím plně nepromítají například vzorkovací programy ani recepty z telemedicínských platforem, které se obtížně zachycují. Reálnější obrázek by měl být patrný po dvou až třech měsících.

„Ačkoliv se domníváme, že srovnání v takto rané fázi by neměla mít velkou váhu, současná čísla budou pravděpodobně vnímána negativně,“ uvedl Huynh ve své analytické zprávě.

Úspěch Novo Nordisku v oblasti pilulek by pro dánskou firmu znamenal významnou výhodu poté, co přišla o počáteční dominanci na trhu injekčních léků proti obezitě na úkor Eli Lilly a jejích léků Mounjaro a Zepbound – ten v přímé studii prokázal vyšší účinnost než injekční Wegovy, připomíná Bloomberg.

V segmentu perorálních léků by si však Novo Nordisk mohl udržet náskok. Analytici Danske Bank upozorňují, že pilulka Wegovy může být z pohledu účinnosti lepším produktem. Léky sice nebyly proti sobě testovány, nicméně ve velké klinické studii Eli Lilly se ukázalo, že Foundayo nevedlo k nižšímu úbytku hmotnosti než v případě Wegovy.

Na druhé straně přípravek od americké společnosti má jednodušší režim užívání – nevyžaduje podání nalačno s půlhodinovým odstupem před konzumací jídla i pití (vyjma zapití samotného léku).

Zásadní rozdíl je i v samotné podstatě léků. Foundayo je zcela nová molekula (orforglipron), zatímco perorální Wegovy obsahuje semaglutid, tedy stejnou účinnou látku, jež se používá i v injekčních přípravcích Wegovy a Ozempic.

Zdroj foto: Eli Lilly


Čtěte více:

Náskok Novo Nordisku je pryč. Eli Lilly dostala zelenou a na trh posílá svou první pilulku na hubnutí
02.04.2026 11:22
Náskok Novo Nordisku je pryč. Eli Lilly dostala zelenou a na trh posílá svou první pilulku na hubnutí
Eli Lilly získala ve středu dlouho očekávaný souhlas amerického Úřadu ...
Eli Lilly ztrácí v Indii podíl na trhu, Novo Nordisk ho drží. Ceny tlačí dolů příliv generik
10.04.2026 14:03
Eli Lilly ztrácí v Indii podíl na trhu, Novo Nordisk ho drží. Ceny tlačí dolů příliv generik
Postavení amerického farmaceutického giganta Eli Lilly na rychle rosto...
Novo Nordisk spojuje síly s OpenAI. Doufá v urychlení vývoje nových léků
14.04.2026 11:30
Novo Nordisk spojuje síly s OpenAI. Doufá v urychlení vývoje nových léků
Dánský farmaceutický gigant Novo Nordisk v úterý oznámil strategické p...


Aktuální komentáře
24.04.2026
17:25Nejoptimističtější korekce v historii trhů a posun tam, kde jsme byli
16:54J&T Global Finance XV., s.r.o.: Oznámení o šesté výplatě úrokového výnosu
16:35Průlomové ETF: Pro českého investora je rozhodující zisk v korunách, říká šéf Patrie Podpiera
16:27ČEZ a Rolls-Royce SMR uzavřely dohodu na přípravu vývoje modulárních reaktorů
15:50Morgan Stanley: AI by mohla pomoci snížit náklady na vývoj videoher téměř o polovinu
15:31Souboj pilulek: Foundayo od Eli Lilly v prodejích zatím za Wegovy od Novo Nordisku zaostává
14:25Kanadský AI start-up Cohere se dohodl na koupi německého protějšku Aleph Alpha
14:02Perly týdne: Jaký bude Fed za Warshe a Apple za Ternuse
12:22Rozdělení ČEZ: Dcera pro prodej, distribuci či GasNet vznikne v úvodu 2027 a soustředí polovinu zisku EBITDA
11:36Po poklesu budou polovodiče táhnout trhy vzhůru  
11:25Zmrtvýchvstání Intelu: Akcie letos narostly o 80 procent a příběh nekončí  
9:49Moneta doručila silný úrokový výnos, optimismus ale již je v ceně započítán  
8:51ČEZ jedná o změnách struktury, Moneta bez dividendy i překvapení a Meta a Microsoft propouštějí  
8:45MONETA Money Bank, a.s.: Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2026 vzrostl na 1,6 mld. Kč
8:40Komerční banka, a.s.: Oznámení o přijatých usneseních z jednání Valné hromady
8:29J&T FINANCE GROUP SE: Výroční zpráva za rok 2025
7:57Moneta zahájila rok silnými výsledky a splnila očekávání trhu
23.04.2026
22:01Zámořské indexy po maximech ztrácely  
16:47Analytický radar: Patria představuje Watchlist - investiční inspirace z hledáčku analytiků
16:22Akcionáři KB schválili návrh vedení vyplatit hrubou dividendu 95,60 Kč na akcii

