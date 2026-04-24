Souboj pilulek: Foundayo od Eli Lilly v prodejích zatím za Wegovy od Novo Nordisku zaostává

Foundayo, nová pilulka na hubnutí od , zaznamenává po svém uvedení na trh pomalý start. Ve druhém týdnu na trhu lék vygeneroval 3 707 receptů, uvádějí data společnosti IQVIA, na které upozornil analytik RBC Capital Markets Trung Huynh. Pro srovnání, perorální verze konkurenčního léku Wegovy od Novo Nordisku vygenerovala ve druhém týdnu svého uvedení na trh 18 410 receptů.
Akcie na tuto zprávu reagovaly v premarketu mírným poklesem o 1,8 procenta, zatímco akcie Novo Nordisku kótované na burze v Kodani o více než dvě procenta pookřály.
Foundayo získalo začátkem dubna na domácím trhu ve Spojených státech zelenou od FDA v rámci nového programu, jehož cílem je urychlit dostupnost slibných léků. Tento krok zvýšil tlak na Novo Nordisk, které uvedlo konkurenční pilulkovou verzi Wegovy na hubnutí už v lednu a považuje ji za klíčový bod své strategie návratu k růstu, píše agentura Bloomberg.
Investoři sledují vývoj v prodejnosti Foundaya velmi pozorně, protože pilulky jsou považovány za další zásadní etapu léčby obezity. I přes pomalý start však analytici upozorňují, že první týdny prodeje nemusí vypovídat o skutečném potenciálu léku. Do statistik se zatím plně nepromítají například vzorkovací programy ani recepty z telemedicínských platforem, které se obtížně zachycují. Reálnější obrázek by měl být patrný po dvou až třech měsících.
„Ačkoliv se domníváme, že srovnání v takto rané fázi by neměla mít velkou váhu, současná čísla budou pravděpodobně vnímána negativně,“ uvedl Huynh ve své analytické zprávě.
Úspěch Novo Nordisku v oblasti pilulek by pro dánskou firmu znamenal významnou výhodu poté, co přišla o počáteční dominanci na trhu injekčních léků proti obezitě na úkor a jejích léků Mounjaro a Zepbound – ten v přímé studii prokázal vyšší účinnost než injekční Wegovy, připomíná Bloomberg.
V segmentu perorálních léků by si však Novo Nordisk mohl udržet náskok. Analytici Danske Bank upozorňují, že pilulka Wegovy může být z pohledu účinnosti lepším produktem. Léky sice nebyly proti sobě testovány, nicméně ve velké klinické studii se ukázalo, že Foundayo nevedlo k nižšímu úbytku hmotnosti než v případě Wegovy.
Na druhé straně přípravek od americké společnosti má jednodušší režim užívání – nevyžaduje podání nalačno s půlhodinovým odstupem před konzumací jídla i pití (vyjma zapití samotného léku).
Zásadní rozdíl je i v samotné podstatě léků. Foundayo je zcela nová molekula (orforglipron), zatímco perorální Wegovy obsahuje semaglutid, tedy stejnou účinnou látku, jež se používá i v injekčních přípravcích Wegovy a Ozempic.
