Eli Lilly ztrácí v Indii podíl na trhu, Novo Nordisk ho drží. Ceny tlačí dolů příliv generik

10.04.2026 14:03
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Postavení amerického farmaceutického giganta Eli Lilly na rychle rostoucím indickém trhu s léky na hubnutí v březnu oslabilo. Podíl společnosti v segmentu GLP-1 přípravků klesl během jediného měsíce z 61 procent na 56 procent, odhalila data analytické společnosti Pharmarack. Dánský konkurent Novo Nordisk si naopak svůj 25procentní podíl udržel, a to navzdory přílivu levných generických kopií semaglutidu od indických výrobců.

Indie představuje pro výrobce těchto léků klíčový trh. V zemi žije zhruba 100 milionů diabetiků a téměř čtvrtina populace trpí nadváhou či obezitou. Zároveň však jde o jednoho z největších světových producentů generických léčiv – indický farmaceutický sektor zásobuje přibližně pětinu globální poptávky po generikách, informuje server CNBC.

Zásadní zlom na indickém trhu přišel právě v březnu, kdy Novo Nordisku vypršel tamní patent na semaglutid, účinnou látku, kterou obsahují úspěšné léky Ozempic a Wegovy. To otevřelo cestu 13 domácím výrobcům, kteří během několika týdnů uvedli společně na trh celkem 26 značek semaglutidu, vyplývá z dat Pharmarack.

Původně se očekávalo, že nástup generik zasáhne především Novo Nordisk. První čísla ale ukazují, že větší ztrátu zatím utrpěla Eli Lilly, jejíž vlajkový lék Mounjaro je založen na účinnější, avšak výrazně dražší látce tirzepatid.

Mounjaro pro bohatší klientelu

Podle analytiků se s tím, jak cena semaglutidu dál klesá, může tlak na prodeje přípravků Eli Lilly ještě zvýšit. „Rozdíl v cenách mezi semaglutidem a tirzepatidem se rychle rozevírá a mediální pozornost kolem levných generik urychluje odliv pacientů,“ řekl pro CNBC Vishal Manchanda, analytik farmaceutického sektoru ve společnosti Systematix Group.

Manchanda je toho názoru, že tirzepatid si pravděpodobně zachová silnou pozici u zámožnějších pacientů, kteří kladou důraz na maximální účinnost při hubnutí.

Mounjaro začíná na přibližně 13 800 rupiích (148 dolarů) měsíčně, uvedl diabetolog Rajiv Kovil z Bombaje a dodal, že jeho cena je více než dvojnásobek oproti lékům semaglutidu od Novo Nordisku a desetkrát dražší než nejlevnější generické verze.

Silnou poptávku po lécích na obezitu v Indii přitom netvoří pouze dlouhodobí pacienti. Významnou část zájmu generují lidé hledající rychlé a krátkodobé řešení, například kvůli blížícím se společenským událostem, jako jsou svatby.

„Levná generika vytvořila okamžitý rozruch. U části pacientů i lékařů dnes vítězí dostupnost nad značkou,“ doplnil Kovil. Tento posun je podle něj výraznější právě u uživatelů, kteří chtějí rychlý efekt.

Novo Nordisk výrazně zlevnil

Na zesílenou konkurenci reagoval i samotný Novo Nordisk. Firma na konci března oznámila zlevnění Ozempicu o 38 procent, u Wegovy dokonce o 48 procent. Cílem je podle vedení společnosti zachovat dostupnost léčby pro co nejširší okruh pacientů s diabetem i obezitou.

Po těchto úpravách se cenový rozdíl mezi originálními přípravky a generiky výrazně zmenšil. Měsíční terapie originálním semaglutidem nyní začíná zhruba na 5 660 rupiích, zatímco kvalitnější generika se prodávají kolem 4 200 rupií. Nejlevnější varianty se pak pohybují i pod hranicí 1 300 rupií.

Podle Ananta Kharada z Anand Rathi Investment Banking bude klíčovým faktorem dalšího vývoje důvěra lékařů v kvalitu generických léků. „To, zda si generika udrží dynamiku, se rozhodne během příštích 12 až 18 měsíců,“ řekl CNBC.

Indický trh s GLP-1 léky by se měl podle odhadů do roku 2030 zvětšit téměř pětinásobně, až na 50 miliard rupií (538 mil. USD), přičemž optimističtější scénáře hovoří o objemu přesahujícím 1,2 miliardy dolarů. Růst podporuje kombinace demografických trendů, narůstající incidence civilizačních onemocnění a příliv cenově dostupných léků.


Čtěte více:

Další hořká pilulka pro Novo Nordisk. Nový lék si vede hůře než konkurent od Eli Lilly
23.02.2026 11:24
Další hořká pilulka pro Novo Nordisk. Nový lék si vede hůře než konkurent od Eli Lilly
Akcie Novo Nordisku dnes výrazně oslabují. Dopoledne ztrácely kolem 11...
Novo Nordisku vypršel v Indii patent. Na trh míří záplava generických léků na hubnutí
20.03.2026 12:18
Novo Nordisku vypršel v Indii patent. Na trh míří záplava generických léků na hubnutí
Nejméně 12 společností v Indii se chystá vstoupit na tamní trh se svým...
Náskok Novo Nordisku je pryč. Eli Lilly dostala zelenou a na trh posílá svou první pilulku na hubnutí
02.04.2026 11:22
Náskok Novo Nordisku je pryč. Eli Lilly dostala zelenou a na trh posílá svou první pilulku na hubnutí
Eli Lilly získala ve středu dlouho očekávaný souhlas amerického Úřadu ...


