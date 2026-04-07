Wall Street čeká silná výsledková sezóna, trhy ale sledují válku a ropu

Blíží se výsledková sezóna, se kterou jsou spojena vysoká očekávání. Otázka je, jestli bude investory zajímat, když jsou nadále nervózní kvůli geopolitickému napětí a růstu cen ropy.
Wall Street se připravuje na dobrou sezónu hospodářských výsledků, ale otázkou je, jestli to trhy bude zajímat, píše CNBC. Podle S&P Capital IQ se očekává, že zisk na akcii v prvním čtvrtletí meziročně vzroste o 12,3 %, když investoři stále sledují vliv ekonomických dopadů války mezi USA a Íránem. „Navzdory geopolitickému napětí očekáváme v tomto čtvrtletí silnou sezónu hospodářských výsledků,“ uvedl Brian Mulberry, hlavní tržní stratég společnosti Zacks Investment Management.
První výsledky za první čtvrtletí vyjdou příští týden. Přibližně 54 % společností z indexu S&P 500 vydalo pozitivní výhled zisku na akcii, což by podle analýzy Johna Butterse, hlavního analytika z FactSet, znamenalo nejvyšší procento od roku 2021. Pro srovnání, pětiletý a desetiletý průměr tohoto podílu činil 42 %, respektive 40 %. Také konsensuální odhad analytiků na zisk na akcii je téměř o 3 % vyšší než na konci loňského roku, uvedl zakladatel společnosti Trivariate Research Adam Parker. A dodal, že tento nárůst z velké části táhl technologický sektor.
Obavy o růst?
Navzdory těmto pozitivním očekáváním by mohly optimismus investorů trochu zchladit vnější faktory. Za prvé prudký nárůst cen pohonných hmot v důsledku války vyvolává obavy, že by mohly být poškozeny firemní zisky, protože spotřebitelé omezí výdaje, aby vykompenzovali vyšší náklady na energie. Futures na ropu Brent, globální benchmark, od začátku konfliktu vzrostly o více než 50 % a za letošek už o téměř 80 %. „Celkově tržní prognózy zahrnují určitou šíři a silný růst, což popírá obavy o růst související s íránskou válkou,“ napsal Parker ze společnosti Trivariate v nedělní zprávě pro klienty.
Na jednu stranu mohou vyšší ceny paliv vést k robustnějším ziskům v energetickém sektoru, uvádí David Wagner, vedoucí oddělení akcií ve společnosti Aptus Capital Advisors. Na stranu druhou by však mohly vyšší náklady na energie vést ke snížení marží mnoha společností a výsledky by mohly poskytnout jasnou představu o tomto dopadu, řekl. „Mnoho tržních medvědů se obává, že vyšší ceny energií způsobené konfliktem na Blízkém východě sníží zisky v důsledku zvýšených vstupních nákladů,“ řekl Wagner. „Nevěřím, že je to pravda.“
A i investoři zůstávají optimističtí, že se krizi dodávek způsobenou uzavřením Hormuzského průlivu podaří vyřešit dříve než později. Prezident Donald Trump pohrozil úderem na íránské elektrárny a mosty, pokud se průliv do úterý znovu neotevře. „Rostoucí ceny ropy vedou k utažení finančních podmínek a geopolitická rizika jsou vyšší,“ řekl Todd Ahlsten, investiční ředitel společnosti Parnassus Investments. „Doufáme a očekáváme však, že se to vyřeší během týdnů, ne měsíců.“
Vůdci trhu
Zatímco od začátku války se všechny zraky upírají na ropu a energii, pro investory jsou stále hlavním faktorem růstu zisků technologie. Více než polovina očekávaného růstu v indexu S&P 500 je podle Mulberryho ze Zacks vytvořena právě tímto sektorem. Parker také poznamenal, že očekávání ohledně zisků za první čtvrtletí jsou ve srovnání se začátkem roku nižší pro každý sektor S&P 500 vyjma informačních technologií. Forwardový násobek ceny k zisku je u indexu S&P 500 podle Bloombergu aktuálně na hodnotě 20,3x, což je 2,8 % nad desetiletým průměrem.
Vzhledem k nadcházející sezóně výsledků hospodaření a nedávné várce pozitivních ekonomických dat tu je podle Parkera důvod k dobrému pocitu ohledně vývoje americké ekonomiky a investoři se mohou s postupujícím vývojem války uklidnit a začít se vracet k akciím. „Zjednodušeně řečeno, myslíme si, že dubnová výsledková sezóna a výhled firem na červenec budou poměrně silné,“ řekl Parker. „Jistotu samozřejmě nemáme, ale zdá se nám, že tzv. ‚druhotné dopady války‘ se nyní vyvíjejí pozitivně. A právě to nás v tuto chvíli činí o něco otevřenějšími k riziku, než jsme byli před třemi měsíci.“