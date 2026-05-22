Spotřebitelská důvěra v USA klesla kvůli obavám z inflace na rekordní minimum

22.05.2026 17:15
Autor: ČTK

Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech v květnu klesla na rekordní minimum. Americké domácnosti mají obavy z růstu inflace kvůli zvýšeným cenám ropy, za kterými stojí konflikt na Blízkém východě. Vyplývá to z výsledků průzkumu Michiganské univerzity.

Index spotřebitelské důvěry v květnu klesl na 44,8 bodu z dubnových 49,8 bodu. Konflikt na Blízkém východě koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Válka ochromila lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy. To vedlo k růstu cen pohonných hmot po celém světě, což vyvolalo obavy ze zpomalení hospodářského růstu a vzestupu inflace.

"Spotřebitelská důvěra klesla třetí měsíc za sebou, jak výpadky v dodávkách přes Hormuzský průliv dál tlačí na růst cen benzinu. Nálada je nyní těsně pod předchozím historickým minimem z června 2022," uvedla ředitelka spotřebitelských průzkumů na Michiganské univerzitě Joanne Hsuová. "Spotřebitelé se obávají, že inflace se bude zvyšovat a rozšiřovat i mimo ceny paliv," dodala.

Zhruba 57 procent spotřebitelů v průzkumu vedlo, že vysoké ceny zhoršují stav jejich osobních financí. Spotřebitelé nyní podle průzkumu předpokládají, že inflace v USA v příštích 12 měsících dosáhne 4,8 procenta.

V dubnu meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech zrychlil na 3,8 procenta z tempa 3,3 procenta v předchozím měsíci. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň za téměř tři roky.

Průměrná maloobchodní cena benzinu ve Spojených státech v květnu podle údajů motoristické organizace AAA poprvé za téměř čtyři roky překročila 4,50 dolaru za galon (zhruba 25 za litr).


Čínská mezera a americké překvapení
22.05.2026 14:42
Čínská mezera a americké překvapení
Commerzbank ve svých nových predikcích mimo jiné píše, že relativní ek...
Češi berou státní dluhopisy útokem. Vybralo se už přes 20 miliard
22.05.2026 16:56
Češi berou státní dluhopisy útokem. Vybralo se už přes 20 miliard
Ministerstvo financí hlásí rekordní zájem o Dluhopisy Republiky a chys...
Strnadova CSG a jihoafrická Reunert založí společnou firmu na výrobu zapalovačů pro velkorážovou munici na Slovensku
22.05.2026 16:30
Strnadova CSG a jihoafrická Reunert založí společnou firmu na výrobu zapalovačů pro velkorážovou munici na Slovensku
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele...
Traders Talk: Nvidia potvrdila AI boom, Colt překvapil a Strnad sází na dividendu
22.05.2026 16:30
Traders Talk: Nvidia potvrdila AI boom, Colt překvapil a Strnad sází na dividendu
Trhy se drží poblíž maxim, přestože geopolitika, drahá ropa i nejisto...


Kalendář událostí
ČasUdálost
1:30JP - CPI, y/y
8:00DE - HDP, q/q
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
