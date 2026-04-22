Tesla podruhé za sebou překonala odhady, akcie rostou

Jako první ze skupiny Magnificent Seven zveřejnila své hospodářské výsledky v aktuální výsledkové sezoně Tesla. Čísla překonala odhady Wall Street, společnost navíc překvapila kladným cash flow. Akcie v aftermarketu reagovaly růstem o více než tři procenta.
Upravený zisk na akcii Tesky dosáhl v první čtvrtletí 41 centů, zatímco průměrný odhad analytiků byl 34 centů. Je to druhé čtvrtletí v řadě, kdy zisk společnosti Elona Muska překonal očekávání, upozornila agentura Bloomberg.
Tržby dopadly rovněž nad odhady, když vzrostly meziročně o 16 procent na 22,39 miliardy dolarů při konsenzu 22,20 miliardy. V automobilovém segmentu vzrostly tržby rovněž o 16 procent na 16,2 mld. USD oproti 14 mld. USD před rokem.
Tesla uvedla, že zaznamenala pokračující růst poptávky po svých vozidlech v částech Asie a Tichomoří a Jižní Ameriky společně s oživením v Severní Americe a regionu Evropa-Blízký východ.
Hrubá marže činila 21,1 procenta oproti očekávaným 17,7 procenta. Společnost uvedla, že marže byly podpořeny vyšší průměrnou prodejní cenou a "nižšími průměrnými náklady na vozidlo díky nižším nákladům na materiál."
Americký výrobce elektromobilů překvapil také kladným cash flow ve výši 1,4 miliardy dolarů, což výrazně překonalo očekávání analytiků ohledně spotřeby hotovosti ve výši téměř 1,9 miliardy dolarů. Stojí za tím ale skutečnost, že za první tři měsíce roku firma utratila méně než 2,5 miliardy dolarů, tedy zhruba polovinu výdajů, které bude muset v průměru vynaložit za každé čtvrtletí, aby dosáhla své prognózy 20 miliard dolarů na výdaje v letošním roce.