Tesla podruhé za sebou překonala odhady, akcie rostou

22.04.2026 22:42
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Jako první ze skupiny Magnificent Seven zveřejnila své hospodářské výsledky v aktuální výsledkové sezoně Tesla. Čísla překonala odhady Wall Street, společnost navíc překvapila kladným cash flow. Akcie v aftermarketu reagovaly růstem o více než tři procenta.

Upravený zisk na akcii Tesky dosáhl v první čtvrtletí 41 centů, zatímco průměrný odhad analytiků byl 34 centů. Je to druhé čtvrtletí v řadě, kdy zisk společnosti Elona Muska překonal očekávání, upozornila agentura Bloomberg.

Tržby dopadly rovněž nad odhady, když vzrostly meziročně o 16 procent na 22,39 miliardy dolarů při konsenzu 22,20 miliardy. V automobilovém segmentu vzrostly tržby rovněž o 16 procent na 16,2 mld. USD oproti 14 mld. USD před rokem.

Tesla uvedla, že zaznamenala pokračující růst poptávky po svých vozidlech v částech Asie a Tichomoří a Jižní Ameriky společně s oživením v Severní Americe a regionu Evropa-Blízký východ.

Hrubá marže činila 21,1 procenta oproti očekávaným 17,7 procenta. Společnost uvedla, že marže byly podpořeny vyšší průměrnou prodejní cenou a "nižšími průměrnými náklady na vozidlo díky nižším nákladům na materiál."

Americký výrobce elektromobilů překvapil také kladným cash flow ve výši 1,4 miliardy dolarů, což výrazně překonalo očekávání analytiků ohledně spotřeby hotovosti ve výši téměř 1,9 miliardy dolarů. Stojí za tím ale skutečnost, že za první tři měsíce roku firma utratila méně než 2,5 miliardy dolarů, tedy zhruba polovinu výdajů, které bude muset v průměru vynaložit za každé čtvrtletí, aby dosáhla své prognózy 20 miliard dolarů na výdaje v letošním roce.

 

22.04.2026
22:42Tesla podruhé za sebou překonala odhady, akcie rostou
22:02Akcie se držely poblíž maxim, výrobci čipů rostli 16. den v řadě  
17:47Hledání lepších systémů i pokusy o monetární absolutismus
17:45ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Návrh dividendy společnosti ČEZ: 42 Kč na akcii
17:05ČEZ navrhuje dividendu 42 korun na akcii. Rozhodne valná hromada 1. června
16:46Cyklus AI známky churavění nejeví, výsledky ASM překonaly očekávání na všech frontách  
15:53Německá vláda zhoršila odhad růstu ekonomiky na 0,5 procenta
15:38GE Vernova hlásí silné výsledky a zvyšuje výhled. Akcie míří na nová maxima
14:43Boeing snižuje odliv hotovnosti, přispěly k tomu nejvyšší dodávky letadel od 2019
13:40Yardeni: Přichází akcelerace, AI má rysy bubliny
12:18Z Trumpova ultimáta opět nic nebylo, pro trhy to ale není jasná výhra  
12:16Komise navrhuje větší koordinaci a snížení závislosti na dovozu fosilních paliv
11:14Bloomberg: Deutsche Telekom zvažuje úplné sloučení s dceřinou firmou T-Mobile US
10:58Akcie výrobců pamětí zůstávají ve srovnání s TSMC či Nvidií levné. Otázkou je, zda vstoupily do supercyklu  
9:18SpaceX si zajistila opci na odkup startupu Cursor za 60 miliard dolarů
9:06Rozbřesk: Americký spotřebitel zatím ignoruje válku a dál utrácí
8:38Příměří mezi USA a Íránem pokračuje, Mythos se dostal do neoprávněných rukou, evropské futures v záporu  
6:06Čína se na poli nových technologií pohybuje rychlostí světla. Kvůli konfliktu panují obavy, ale ne krize
21.04.2026
22:05Wall Street přešlapuje na místě: technologie drží trh, zbytek brzdí nejistota  
17:07Jaká by byla ideální monetární politika?

