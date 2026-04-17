Akcie Alstomu se propadly o 36 %, firma stáhla výhled a oznámila zpoždění projektů

17.04.2026 13:17
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Akcie francouzského výrobce vlaků Alstom se propadly o více než třetinu poté, co firma stáhla svůj finanční výhled a co nový generální ředitel Martin Sion upozornil na zpoždění v klíčových projektech kolejových vozidel. Slabší postup výroby a homologací tlačí na marže i cash flow a podkopává důvěru investorů, kteří nyní očekávají delší období stabilizace.

Akcie společnosti Alstom dnes klesly až o 36 procent poté, co výrobce stáhla finanční výhled, přičemž nový generální ředitel Martin Sion jako důvod uvedl pomalý pokrok v klíčových projektech pro železniční vozový park, informuje Bloomberg. Tento francouzský výrobce vlaků ve čtvrtek večer zrušil svůj cíl dosáhnout kumulativního volného cash flow ve výši 1,5 miliardy eur do konce aktuálního fiskálního roku, který končí v březnu 2027. A v tomto období také nedosáhne ani cílové upravené EBIT marže ve výši až 10 %.

Dnešní pokles akcií nejprudší od října 2023 a z tržní hodnoty společnosti Alstom smazal přibližně 3 miliardy eur. Hybridní dluhopis a směnka Alstomu se splatností v roce 2030 dnes ráno klesly o více než 1 cent za euro.

alstom

„V oboru, kde je klíčové pečlivé plánování a důsledná realizace, postupují některé velké projekty kolejových vozidel pomaleji, než se původně očekávalo, což v krátkodobém horizontu tlačí na marže i hotovostní tok,“ uvedl Sion, který se funkce ujal tento měsíc.

Upravená marže EBIT Alstomu za uplynulý fiskální rok klesla zhruba na 6 %, což je méně než dříve avizovaných 7 %. Volný peněžní tok se ve stejném období snížil na 330 milionů eur. Podrobné výsledky firma zveřejní 13. května.

„Problémy jsou hlubší, než se původně zdálo,“ uvedl analytik společnosti AIR Capital Pierre Olivier Essig. Poté, co generální ředitel už dva týdny po nástupu do funkce snížil cíle, bude Alstom podle něj potřebovat několik čtvrtletí, aby znovu získal ztracenou důvěru investorů.

Společnost Alstom neuvedla, kterých konkrétních projektů a regionů se zmíněná zpoždění týkají. Potýká se však s pomalým postupem u projektu Aventra ve Spojeném království, který převzala při akvizici kanadského konkurenta Bombardier v roce 2021. Výrobce kvůli této transakci v uplynulých letech přijal řadu opatření k posílení své rozvahy a snížení zadlužení.

„Hlavním problémem není poptávka, ale realizace na inženýrské straně — zejména zpoždění při homologacích, pomalejší rozjezd výroby v Německu a dodávky v pozdní fázi projektu, které vedou k navýšení nákladů,“ uvedl analytik Redburn James Moore ve své zprávě.

Jako příklad uvedl regionální vlaky Coradia Max, které si objednalo několik německých spolkových zemí, včetně Bádenska Württemberska a Dolního Saska. Jde o největší rozjezd výroby v letošním roce – počet vyráběných vozů se má zdvojnásobit z 500 na 1?000, uvedl Moore.

 
 

