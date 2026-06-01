Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Pár úvah o dalším komoditním cyklu probíhajícím během AI boomu

Pár úvah o dalším komoditním cyklu probíhajícím během AI boomu

01.06.2026 15:32
Autor: Jiří Soustružník

Posledních více než sto let ukazuje celkem jasné komoditní cykly a nyní jsme se podle některých názorů dostali do růstové fáze dalšího z nich. V době, kdy akciový trh prochází mohutným boomem taženým umělou inteligencí a vizemi s ní spojenými. Dnes bych tomuto tématu věnoval pár poznámek.

Následující graf ukazuje ony dlouhodobé komoditní cykly od roku 1910. Konkrétně jde o plovoucí desetiletou návratnost – každý bod křivky tedy ukazuje, jaká byla průměrná návratnost za posledních deset let. Takto pojatý vývoj skutečně ukazuje velmi jasné cykly, které mají dokonce relativně podobnou dobu trvání. Poslední dno pak přišlo kolem roku 2020, nyní by podle rýmů historie měla být nastartována další růstová fáze cyklu nového:

0

Návratnost akciového indexu S&P 500 je od roku 1910 necelých 10 %. Z grafu je zřejmé, že na tento dlouhodobý průměr si komodity asi nesáhnou. To ale teoreticky nic neznamená – pokud by komodity byly také výrazně méně rizikové, stále mohou být investičně zajímavější, než akcie. Co další vývoj? Na akciových trzích a zejména na těch amerických už pár let hraje mimořádně silnou roli strukturální – dlouhodobý výhled. To je poměrně atypická věc, většinou se investoři zaměřují na průběh ekonomického cyklu. Dopředu se tak hledí pár měsíců, či čtvrtletí s tím, že potenciál ekonomiky (americké) je někde u 2 %. Nyní jsou ale ve hře teze o výrazném růstu potenciálu celé ekonomiky a také zisků obchodovaných společností.

V akciích odražená technologická revoluce není, alespoň na první pohled, stejnou měrou odrážena na dluhopisových trzích. Zdálo by se totiž, že kdyby i dluhopisoví investoři věřili v mohutný AI boom, věřili by v silné dezinflační tlaky a také ve zlepšení vládních financí. Výnosy obligací jdou ale spíše nahoru, takže investoři nevěří v AI boom. Nebo ano, ale ne v to, že boom přinese tlaky na pokles sazeb. K tomu může být více důvodů, ale již jsem se jim věnoval a dnes se zaměřujeme hlavně na komodity.

U komodit se ještě před AI vlnou hovořilo o tom, že těžba, produkce a zpracování jsou v nejedné oblasti podinvestovány. Tedy že se cyklus dostal do fáze příliš nízkých cen, kdy se neinvestuje a lékem na tento stav jsou ceny rostoucí. Na úrovně, kde se již investice zase vyplatí. Od té doby už k tomuto růstu mohlo v řadě případů dojít. AI téma se tu pak dá rozdělit na dvě části: První z nich se týká budování AI infrastruktury, která do sebe nasává řadu komodit. Druhá by se pak týkala výrazně vyššího tempa umělou inteligencí podpořeného hospodářského růstu.

O první části se nyní hovoří intenzivně, o druhé moc ne. Vezměme si přitom třeba to, o čem hovoří Nouriel Roubini. Jde z hlediska AI boomu o určitý extrém, přicházející paradoxně ze strany ekonoma dříve přezdívaného Dr. Zkáza. Ten si myslí, že AI v USA zvedne potenciální/udržitelný růst ekonomiky do roku 2050 na 10 %. Nyní se přitom potenciál může pohybovat kolem zmíněných 2 %.

Je samozřejmě otázka, nakolik by do sebe dodatečný růst nasával komodity – téměř jistě by to nebylo v poměru jedna ku jedné, protože podíl služeb na ekonomické aktivitě roste a u mezních přírůstků by tomu bylo ještě více. Nicméně částečně by dodatečný růst spotřebu komodit také asi určitě zvedal. I v této souvislosti si ale také můžeme v grafu všimnout, že během devadesátých let, tedy určitého internetového boomu, si komodity vytvořily dvojité cyklické dno. To je tedy oněch pár poznámek ke komoditám během AI boomu. Pokud bychom pak chtěli být hodně kreativní, mohli bychom přidat třeba SpaceX a těžbu ve vesmíru.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
01.06.2026
17:06Írán ukončuje jednání s USA a slibuje úplně zablokovat Hormuz. Ropa prudce zdražuje
16:41PODCAST Týdenní výhled: Nvidia cítí příležitost v PC odvětví, obrat na softwaru  
16:25ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě dividendy
15:56ČEZ vyplatí dividendu 42 Kč na akcii. Protinávrh vyšší dividendy neprošel
15:32Pár úvah o dalším komoditním cyklu probíhajícím během AI boomu
15:11Rozpočet v květnu: hluboký deficit a ještě horší výhled
14:20Vládní dotace pro průmysl dosáhly nejvyšší úrovně od finanční krize
14:01Eisman: Jediná věc, která by ospravedlnila valuaci SpaceX
11:42Prezident znovu podpořil euro. Česko má být „u stolu, ne za dveřmi“
11:29Nvidia vyzývá AMD a Intel a s novým superčipem vstupuje na PC trh
11:01Růst průmyslu pokračuje, narušené dodávky už ale zvyšují náklady
10:54V Evropě lehká nervozita, v Americe pokračování optimismu o AI  
9:58Castlelake zvažuje převzetí easyJetu, akcie prudce rostou
9:12První velká akvizice pod Abelovým vedením. Berkshire kupuje developera Taylor Morrison za 6,8 miliardy USD
9:08Rozbřesk: Koruna vyčkává na inflaci a mzdy, nižší ceny ropy a averze k riziku pomáhá euru
8:56Explosia může změnit majitele, ČEZ pořádá Valnou hromadu a Nvidia útočí na trh s PC  
6:09Krugman: Po celním a íránském šoku se znatelně změnila očekávání a sentiment
31.05.2026
10:06Víkendář: Jak může umělá inteligence měnit chování investorů a ovlivňovat finanční stabilitu
30.05.2026
9:57Víkendář: Fakta jsou druhořadá, u lidí rozhodují emoce
29.05.2026
17:07Deflační poučení a smrt slepice, která snáší zlatá vejce

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30CZ - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět