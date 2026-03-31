CSG koupila 49procentní podíl v rakouské firmě HDS

Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) koupila od maďarské skupiny 4iG 49procentní podíl v rakouské firmě Hirtenberger Defence Systems (HDS), která vyrábí minometné systémy. ČTK to dnes sdělila firma CSG, cenu neuvedla. Jde o první akvizici společnosti v Rakousku. Většinový podíl v HDS podle Jakuba Fujáčka z CSG tak nadále drží skupina 4iG.
"Získáním podílu ve společnosti HDS rozšíří CSG své portfolio o další klíčový segment," uvedl Jiří Novotný z MSM Group, která patří mezi klíčové společnosti CSG. HDS vyrábí minometné systémy a munice ráže 60, 81 a 120 milimetrů.
Rakouský podnik, který má více než 150letou tradici, má dodávat zbraně maďarské armádě, uvádí tisková zpráva. Kromě munice a minometných systémů vyvíjí HDS také zaměřovací a optické technologie, podpůrné vybavení pro minometné jednotky i digitální systémy řízení palby.
CSG a 4iG také chtějí založit společný podnik na Slovensku, který by podle CSG podpořil společné průmyslové programy, posílil mezinárodní obchodní aktivity a podílel se na kompletaci vybraných produktů. CSG už dříve podepsala smlouvy se slovenským ministerstvem obrany v hodnotě přes 60 miliard eur (zhruba 1,5 bilionu Kč). Většina z nich jsou však tzv. rámcové dohody, které společnost nemusí nikdy skutečně splnit, napsal již dříve server Follow the Money.
Společnost Czechoslovak Group si prodejem akcií letos v lednu zajistila zhruba 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy Kč), aby podpořila svůj růst jako jeden z předních výrobců zbraní v EU. Podle analytiků to byl největší úpis akcií zbrojařské firmy vůbec. Akcie společnosti na burze v Amsterodamu však v pondělí klesly podle burzovní statistiky trhu Euronext pod 23 eur, což je dosavadní minimum.
Majitelem CSG je podnikatel Michal Strnad, který je zároveň nejbohatším Čechem. Magazín Forbes jeho majetek začátkem tohoto měsíce vyčíslil na 31,1 miliardy dolarů (přes 653 miliard Kč). Server Novinky,cz v pondělí napsal, že Strnad po propadu ceny akcií CSG zchudnul o 140 miliard Kč.