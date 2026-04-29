Detail - články
Kone kupuje TK Elevator, vznikne největší výrobce výtahů na světě

29.04.2026 9:57
Autor: ČTK

Finský výrobce výtahů Kone se dohodl na převzetí německého konkurenta TK Elevator za téměř 30 miliard eur. Spojením vznikne největší výrobce výtahů na světě, který bude zaměstnávat více než 110 tisíc lidí. Transakce patří k největším letošním akvizicím v Evropě, zároveň ale pravděpodobně narazí na důkladné prověřování ze strany antimonopolních úřadů.

Finský výrobce výtahů Kone se dohodl na převzetí německého konkurenta TK Elevator. Transakce v hodnotě 29,4 miliardy eur vytvoří největšího výrobce výtahů na světě, uvedla agentura Reuters.

"Toto spojení výrazně posílí naši schopnost uspokojovat rostoucí poptávku zákazníků po spolehlivých a udržitelných řešeních a službách v rychle se vyvíjejícím prostředí," uvedl šéf společnosti Kone Philippe Delorme.

Ohlášená dohoda je jednou z největších letošních akvizic v Evropě. Analytici nicméně upozorňují, že transakce bude pravděpodobně čelit pečlivému přezkoumání od antimonopolních úřadů, protože globální trh s výtahy je už teď vysoce koncentrovaný a dominuje mu jen malý počet nadnárodních podniků.

Společnost Kone se o konkurenta TK Elevator zajímala řadu let. Její předchozí pokus o převzetí německé firmy v roce 2020 však nebyl úspěšný, uvedla agentura Bloomberg.

Firma Kone zaměstnávala na konci loňského roku přes 60.000 lidí. Společnost TK Elevator má podle svých internetových stránek přes 50.000 zaměstnanců.

 

Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
20:00USA - Jednání Fedu, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět