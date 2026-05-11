Maloobchodní tržby zrychlily růst na 4,9 procenta, růst tržeb ve službách mírně zpomalil

Maloobchodní tržby v Česku v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9 procenta z revidovaných 3,7 procenta v únoru. Přispěl k tomu především internetový prodej a prodej potravin. Meziměsíčně tržby rostly o 1,2 procenta. Údaje bez započtení prodejů a oprav aut dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Tržby za nepotravinářské zboží meziročně vzrostly o 5,5 procenta, za potraviny o 4,8 procenta a za pohonné hmoty o 2,6 procenta.
"Vyšší tržby jsme zaznamenali ve všech skupinách prodejen, kromě specializovaných prodejen s oděvy a obuví. Největší podíl na meziročním růstu maloobchodních tržeb měl prodej prostřednictvím internetu a prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin," uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.
Ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky tržby meziročně vzrostly o 7,5 procenta, v obchodech s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 6,8 procenta. Prodejny s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci utržily meziročně více o 1,4 procenta, obchody s domácími potřebami o procento a obchody s počítačovým a komunikačním zařízením o 0,3 procenta více. Naopak prodejnám oděvů a obuvi tržby klesly o půl procenta.
Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin byly meziročně vyšší o 5,2 procenta a ve specializovaných potravinách o 0,6 procenta vyšší. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se zvýšily o 6,6 procenta. Internetovým a zásilkovým obchodům tržby meziročně vzrostly o 13,4 procenta.
Meziměsíčně se tržby v maloobchodě bez započtení prodejů a oprav motorových vozů v březnu reálně zvýšily o 1,2 procenta. Za potraviny vzrostly o 1,8 procenta, za nepotravinářské zboží o procento a za pohonné hmoty o 0,1 procenta.
Tržby za prodej a opravy vozů meziměsíčně stagnovaly. Meziročně se zvýšily o dvě procenta, v tom za prodej aut včetně náhradních dílů vzrostly o 2,2 procenta a za opravy vozidel o 1,2 procenta.
Tržby ve službách v 1. čtvrtletí vzrostly meziročně o 1,9 procenta
Tržby ve službách v Česku se v letošním prvním čtvrtletí zvýšily meziročně o 1,9 procenta. Vzrostly ve všech hlavních sekcích. V profesních, vědeckých a technických činnostech stouply o 5,1 procenta. O pětinu se zvýšily filmovému a hudebnímu průmyslu. Proti předchozímu čtvrtletí byly sezonně očištěné tržby ve službách vyšší o 0,6 procenta. Čísla dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Meziroční růst byl v prvním čtvrtletí pomalejší než na konci loňska. Ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku tržby ve službách v ČR vzrostly meziročně o 2,1 procenta.
V profesních, vědeckých a technických činnostech k meziročnímu růstu tržeb o 5,1 procenta nejvíce přispěly činnosti vedení podniků a poradenství v řízení, kde tržby stouply o 8,7 procenta. Za právní a účetnické činnosti se tržby zvýšily o 6,7 procenta, za architektonické a inženýrské činnosti, technické zkoušky a analýzy o 3,6 procenta. "Nejpomaleji rostoucím odvětvím této sekce se tak staly reklamní agentury a průzkum trhu, kde tržby vzrostly o 1,6 procenta," uvedl ČSÚ.
V ubytování, stravování a pohostinství se tržby proti loňskému prvnímu čtvrtletí zvýšily o 1,6 procenta. Byl za tím vývoj ve stravování a pohostinství s růstem tržeb o 2,1 procenta, v ubytování tržby klesly o 0,6 procenta.
Stejně o 1,6 procenta stouply tržby v informačních a komunikačních činnostech. Filmovému a hudebnímu průmyslu vzrostly o 20,1 procenta, o 2,8 procenta šly vzhůru v informačních technologiích, o 2,4 procenta v telekomunikačních činnostech. Snížily se za tvorbu programů a vysílání, za informační činnosti a o 6,7 procenta za vydavatelské činnosti.
Za činnosti v oboru nemovitostí tržby meziročně stouply o 0,4 procenta, stejným tempem vzrostly v dopravě a skladování. Letecká doprava utržila víc o 1,8 procenta, pozemní a potrubní doprava o 1,4 procenta. Klesly tržby za skladování, za poštovní a kurýrní činnosti o 2,1 procenta a za vodní dopravu o desetinu.