BYD zlepšuje výhled: domácí trh překvapuje a zahraniční expanze nabírá na síle

BYD zlepšuje výhled: domácí trh překvapuje a zahraniční expanze nabírá na síle

11.05.2026 10:22
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Největší světový výrobce elektromobilů BYD zvyšuje prognózu letošních prodejů. Navzdory ochlazování globální poptávky po elektromobilech sází na silnější domácí trh a agresivní expanzi do zahraničí. Vyplývá to z komentáře analytiků JPMorgan, kteří se setkali s vedením společnosti.

Čínská automobilka nově počítá s tím, že na domácím trhu letos prodá 3,5 až čtyři miliony vozů, což jednak značí meziroční růst až o 13 procent a jednak je to výrazně optimističtější výhled, než s jakým dosud pracovala většina analytiků, jež počítala spíše se stagnací nebo dokonce mírným poklesem.

Vedení BYD se ale ve svém optimismu výrazně opírá hlavně o rychle rostoucí zahraniční byznys: znovu potvrdilo dřívější cíl prodat letos mimo Čínu zhruba 1,5 milionu vozidel, což by znamenalo meziroční nárůst přibližně o 50 procent. Celkové dodávky by se tak mohly dostat do rozmezí 5 až 5,5 milionu aut, tedy až o pětinu více než loni.

Podle analytiků JPMorgan pak sebevědomí managementu tkví především v „silném přílivu nových objednávek“ na nově uvedené modely vybavené technologiemi ultra-rychlého nabíjení. Jedná se například o nový šestimístný SUV model Great Tang, který měl premiéru na dubnovém autosalonu v Pekingu.

Aby BYD dokázala ambiciózní cíle v zahraničí naplnit, upravuje i strukturu své nabídky. Plug-in hybridy už nyní tvoří více než polovinu mezinárodních prodejů za první čtyři měsíce letošního roku a firma zároveň připravuje modely určené výhradně pro evropský trh.

Zahraniční prodeje v dubnu vyskočily meziročně o 71 procent. K růstu přispělo mimo jiné zdražování benzinu kvůli konfliktu na Blízkém východě, což do jisté míry oživilo zájem o elektrická vozidla. Naopak čínský trh zůstává pod tlakem – celkové dodávky BYD zde meziročně klesly již osmý měsíc v řadě.

Do budoucna má nicméně zahraničí hrát pro firmu stále zásadnější roli. Podle odhadu JPMorgan by už letos mohly mezinárodní prodeje generovat přibližně 60 procent celkových tržeb z automobilové divize. Důvod je prostý: I když BYD prodá doma více aut, tak více peněz na každém prodaném autě utrží v zahraničí. Tam totiž vozy stojí v průměru podstatně více než v Číně, kde je kvůli cenové válce mezi výrobci tlak na vysoké slevy.


