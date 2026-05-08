Wall Street rozšiřuje AI sázku: Intel ožívá, Fluence Energy exploduje

Americké akcie pokračují v růstu, plus dnešní obchodování ukazuje na důležitý posun v oblasti AI příběhu. Zatím co se v předchozích měsících investoři soustředili především na výrobce čipů v čele s , nyní se kapitál začíná přesouvat i do dalších částí AI ekosystému.
Největší pozornost na Wall Street dnes přitáhly firmy Intelu a Fluence Energy, jejichž akcie prudce vzrostly díky novým impulsům kolem výroby čipů a energetické infrastruktury pro datová centra.
Akcie Intelu v průběhu seance výrazně posílily po zprávách o možné spolupráci s , a to na výrobě čipů. Tento vývoj interpretuje jako potenciálně zásadní průlom pro dlouhodobý turnaround společnosti.
Intel byl v posledních letech vnímám jako jeden z poražených AI revoluce, když investoři mohli registrovat například problémy s výrobou čipů, zaostávání za konkurencí či AMD.
Současný sentiment se ale začíná měnit a investoři začali oceňovat především strategický význam americké výroby čipů nebo geopolitickou podporu domácí produkce polovodičů.
Pokud by se spolupráce s Applem potvrdila, šlo by o jeden z nejvýznamnějších momentů Intelu za poslední roky.
Druhou zmíněnou společností byla energetická společnost Fluence Energy, která předvedla ještě mnohem větší pohyb než společnost v předešlých řádcích jmenovaná.
Za rally stojí především rostoucí přesvědčení trhu, že boom v oblasti AI nebude znamenat pouze vyšší poptávku po čipech, ale také obrovské investice do energetické infrastruktury.
AI data centra totiž vyžadují masivní dodávky elektřiny, bateriová úložiště a stabilizaci energetických sítí. A právě zde firma získává strategickou pozici.
Přestože sentiment zůstává pozitivní, obě společnosti nesou výrazná rizika. Například u Intelu není ještě turnaround zcela potvrzen a kupříkladu konkurence zůstává extrémně silná. U Fluence Energy nese páteční rally znaky short squeeze, sektor je zde velmi volatilní, a hlavně valuace začíná být pořádně napjatá.
Wall Street dnes vyslala jasnou zprávu, a to, že AI investiční cyklus se rozšiřuje i do dalších sektorů, které jsou napojené na výrobu čipů, energetickou infrastrukturu či storage technologie.