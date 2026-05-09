Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Víkendář: Růst mezd je vnímán jako odměna za lepší práci, růst cen jako nespravedlnost

Víkendář: Růst mezd je vnímán jako odměna za lepší práci, růst cen jako nespravedlnost

09.05.2026 9:48
Autor: Redakce, Patria.cz

Paul Krugman se v rozhovoru s dalším známým ekonomem Jaredem Bernsteinem zaměřil na řadu ekonomických témat současnosti včetně tzv. vibecese. Jedná se o souběžný slušný růst ekonomické aktivity a špatný pocit lidí z vnímaného hospodářského vývoje. Významnou roli zde mohlo hrát to, jak moc se zvedla cenová hladina v předchozích letech. Tedy ne pouze aktuální inflace.

„Byla to situace, kdy byla zveřejňována dobrá makroekonomická čísla. HDP byl svým růstem nad trendem. Po recesi vyvolané pandemií jsme se velmi rychle vrátili k plné zaměstnanosti, ale došlo k velkému nárůstu inflace. Ta pak klesala, mysleli jsme si, že je to poměrně dobrý vývoj…, ale spotřebitelská nálada, spotřebitelská důvěra, pocit lidí z ekonomiky se zhoršovaly. A v té době se mi zdálo, že tento šok, pramenící nejen z inflace, ale i z toho, jak celkově vzrostly ceny, byl důležitější, než si většina ekonomů uvědomovala,“ popisoval Bernstein svůj pohled na dění v předchozích letech. Tedy v době, kdy působil jako poradce Bidenovy vlády.

Krugman dodal, že „historicky existuje docela dobrý vztah mezi spotřebitelskou náladou a makroekonomickým vývojem. Kdysi se tomu říkalo index bídy, což je míra inflace plus míra nezaměstnanosti. Navrhl ho Arthur Okun a odváděl docela dobrou práci… Ale po roce 2022 to podle podobných měřítek vypadalo jako ekonomika, ve které by se lidi měli cítit mnohem spokojenější. Ale nebyli.“

Bernstein následně popisoval, že se svými kolegy vytvořili model pro predikci vývoje indexů spotřebitelského sentimentu. Použili v něm výnosy akciového trhu, reálné spotřebitelské výdaje, inflaci a nezaměstnanost. Tento model fungoval velice dobře, ale „v roce 2019 se jeho fungování rozpadá. Inflační šok z let 2020, 2021 a 2022 přitom nebyl prvním inflačním šokem v historii. Ale byl první v sérii dat použitých ve zmíněném indexu.“ Podle ekonoma to tedy ukazuje, jak velkou roli začal hrát jiný faktor než výše zmíněné proměnné. Krugman dodal, že ekonomové tak mohou říkat: „Podívejte, inflace je hodně dole.“ Ale běžní lidé odpoví: „Co tím myslíte? Věci stojí mnohem víc než v roce 2019.“

Krugman si ale zároveň myslí, že „musí existovat určitá promlčecí lhůta“. Jinak řečeno, musí existovat určitá doba, po které již lidé předchozí vzestup cenové hladiny nevnímají jako výrazné negativum. Je totiž například zřejmé, že „lidé už netouží po dobách patnácticentových hamburgerů z McDonald's“. Bernstein si ale myslí, že tato doba po posledním cenovém skoku stále neuplynula. „Není to jen o tom, že jsme měli jeden šok. Vlastně jsme zažili sérii šoků a lidé neměli čas se s nimi vypořádat. Hodně z toho spadá do skupiny Trumpova chaosu, do skupiny hrozných nesmyslů, které Trumpova vláda zavedla.“

Bernstein si tedy myslí, že „kdyby to byl jeden šok a hotovo, lidé by se cítili lépe. Ale pak přišla Trumpova cla… a teď šok z války. A myslím, že ve hře jsou i další faktory. Sociální sítě tyto věci zesilují způsobem, jakým to v minulosti nebylo.“ Krugman k tomu dodal, že pokud dojde k velkému nárůstu cen, ale také k velkému nárůstu mezd, což se zhruba dělo během Bidenovy vlády, lidé by měli být spokojení. Protože jejich reálné příjmy zůstaly stejné.“ Jenže lidé takto podle ekonoma neuvažují. „Myslí si, že si vyšší mzdy zasloužili a že vyšší ceny jsou nespravedlivé.“ Bernstein se domnívá, že tomu tak skutečně je.

„Myslím, že tento názor je správný. Ukazuje na něj už výzkum z doby před mnoha desetiletími, který nedávno aktualizovala Stefanie Stantcheva. Ta dokazuje, že pokud dojde ke zvýšení platu, podle lidí je to díky jejich tvrdé práci a zaslouží si to. Jestliže se něco stane s cenami, tak za to může někdo jiný.“


Čtěte více:

Fidelity: AI už není slib, ale návratnost. Rok 2026 bude zlomový
29.12.2025 6:11
Fidelity: AI už není slib, ale návratnost. Rok 2026 bude zlomový
Firmy napříč světem přecházejí od experimentů s umělou inteligencí k r...
Bude AI nakonec nejvíce doléhat na profese s vyšší kvalifikací?
10.03.2026 6:01
Bude AI nakonec nejvíce doléhat na profese s vyšší kvalifikací?
Ekonom Antonio a jeho kolegové se na stránkách VoxEU věnují dopadu umě...
Trhy se zase zaměřují na fundament, u AI tématu probíhá strukturální posun od GPU k CPU
28.04.2026 6:10
Trhy se zase zaměřují na fundament, u AI tématu probíhá strukturální posun od GPU k CPU
Na trhu se začíná věnovat méně pozornosti chaosu přicházejícímu z Wash...
Monetární dominance a inflační duch doby
05.05.2026 17:21
Monetární dominance a inflační duch doby
Představte si autobus, který sjel do příkopu ze silnice bez svodidel. ...


Váš názor
  • Přidat názor
    Kdo napraví demokratický kapitalismus ?...
    09.05.2026 13:36

    Pproblémem je, že růst mediánových mezd v posledních 30 -35 letech výrazně zaostává za růstem příjmů nejbohatších 5% až 10% obyvatel (nejen Ameriky)....... Nerovnost (nejen v USA) se stále prohlubuje (majetek a příjmy top 1% lidí versus spodních 50% byly naposledy vyšší na počátku 20.století. Potom došlo k jejímu snížení, což se projevilo i na stoupající životní úrovni běžných lidí. Za rozvojem a prosperitou Západu po druhé světové válce...stojí kromě demokracie a liberálního kapitalismu ...ještě jeden faktor, kterým byla existence vážného ideologického nepřítele (SSSR)..... Ten ohrožoval moc.. a majetek liberálních elit, což je donutilo dobrovolně přijmout určitá restrikční opatření pro nárůst jejich moci a majetku. .......
    SFX
    • Přidat názor
      Re: Kdo napraví demokratický kapitalismus ?...
      09.05.2026 13:39

      Hlavní problém dnešní doby je, že dnes takový ideologický nepřítel neexistuje. ....Hlavní střet dnes probíhá na úrovni kosmopolitních elit ( zisk pro sebe bez omezení území) ...a patriotických autoritativních elit - část zisku obětovat - na posílení vazeb vůči vládní moci ("políbit prsten"...)…za účelem snížení daňové a regulační "zátěže" pro vlastní firmu a majetek............. Takže otázkou zůstává kdo napraví demokratický kapitalismus, když ho jeho vlastní elity opouštějí?
      SFX
Aktuální komentáře
09.05.2026
9:48Víkendář: Růst mezd je vnímán jako odměna za lepší práci, růst cen jako nespravedlnost
08.05.2026
22:03Wall Street rozšiřuje AI sázku: Intel ožívá, Fluence Energy exploduje  
17:58Horská dráha s odměnou na konci roku
16:28Co se stane, když necháme AI dělat naši práci…
15:56FAO: Světové ceny potravin v dubnu třetí měsíc za sebou rostly
14:46Tržby Toyoty byly loni rekordní, zisk ale kvůli americkým clům klesl o 19,2 pct.
14:39JPMorgan: Proč slabá rally může akciím paradoxně pomoci  
12:23Perly týdne: Dobrá kombinace pro akcie a testování Fedu
10:37PODCAST Trhy & Bohatství: Jediná česká firma na londýnské burze. Martin Vohánka o budoucnosti dopravy a proměně Eurowag
9:22Tržby nad očekávání, zisk pod tlakem. MercadoLibre obětuje ziskovost ve prospěch expanze, akcionářům se to nelíbí
8:51Pražská burza zavřená. Svět sleduje Írán, Trumpa a britské volby  
6:15Gundlach: Na zlatu přijde lepší bod vstupu, sazby půjdou letos spíš nahoru než dolů
07.05.2026
22:01Divoké povýsledkové reakce v US  
17:18Příběh, v němž je S&P 500 na 16 000 bodech
15:50Ferguson: Nařčení, kterým Powell čelí, nejsou žádné detaily. Zůstává, aby se vše vyřešilo
14:31Vyšší inflace s ČNB nepohnula. Úroková sazba zůstává na 3,5 procenta
13:32Morgan Stanley: Zisky technologických firem přebíjí obavy z geopolitiky. Odhady pro rok 2026 rostou  
12:18Goldman Sachs: Americká ekonomika neuvěřitelně odolná, nesnažte se nyní časovat akciový trh
11:26Vlna optimismu v Evropě slábne, akciové trhy se konsolidují. Koruna před ČNB sílí  
11:12Čtvrtletní zisk Shellu kvůli vyšším cenám ropy a plynu vzrostl o 24 procent

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Čína - Obchodní bilance, mld. USD
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět