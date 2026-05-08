FAO: Světové ceny potravin v dubnu třetí měsíc za sebou rostly

Světové ceny potravin v dubnu pokračovaly třetí měsíc za sebou v růstu. Výrazně se zvýšily ceny rostlinných olejů, zejména kvůli narušení dodávek v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Konflikt tlačí vzhůru ceny energií a narušuje dodavatelské řetězce, což zvyšují tlak na globální trhy s potravinami. Uvedla to ve své dnešní zprávě Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).
Souhrnný index FAO, který sleduje ceny obilovin, rostlinných olejů, mléčných výrobků, masa a cukru na mezinárodních trzích, se v dubnu proti předchozímu měsíci zvýšil o 1,6 procenta na 130,7 bodu. V meziročním srovnání stoupl o dvě procenta.
Ceny obilovin v dubnu vzrostly meziměsíčně o 0,8 procenta. Zdražily téměř všechny hlavní obiloviny s výjimkou čiroku a ječmene. Ceny pšenice
rostly kvůli obavám ze sucha v USA a nižším srážkám v Austrálii. Růst podporuje i očekávání menších osevních ploch v roce 2026 v souvislosti s drahými hnojivy, jejichž ceny tlačí vzhůru vysoké ceny energií a narušení dodávek spojené s omezením provozu v Hormuzském průlivu. Kukuřice
zdražila kvůli napjatější nabídce a nepříznivému počasí v Brazílii a USA, zatímco čirok, který je pátou nejdůležitější obilovinou světa, naopak zlevnil díky slabší poptávce a lepším výhledům nabídky.
Ceny rostlinných olejů stouply o 5,9 procenta na nejvyšší úroveň od července 2022. Zdražil palmový, sójový, slunečnicový a řepkový olej. Cena palmového oleje stoupla již pátý měsíc kvůli očekávané vyšší poptávce od producentů biopaliv. Tlak na růst vyvolaly i obavy z nižší produkce v jihovýchodní Asii.
Index cen masa stoupl o 1,2 procenta na nový rekord. Na rekordu byly i ceny hovězího kvůli vyšším vývozním cenám v Brazílii. Zdražilo i vepřové.
Naopak ceny mléčných výrobků a cukru klesly. Mléčné výroby zlevnily o 1,1 procenta, především v reakci na snížení cen másla a sýrů kvůli nadbytku mléka v EU a vyšší produkci v Oceánii. Index cen cukru se snížil o 4,7 procenta v reakci na očekávanou vysokou nabídku v aktuální sezoně. Meziročně byly ceny cukru nižší o 21,2 procenta.
FAO rovněž mírně zvýšila svůj odhad globální produkce obilovin za rok 2025, a to na rekordních 3,04 miliardy tun. To představuje meziroční růst o šest procent.