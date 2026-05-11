Dluhopisy a zlato lehce zklamaly zprávy o Íránu, akcie začínají týden smíšeně

Na úvod týdne sledujeme nárůst cen ropy, v případě Brentu o 2,5 pct zhruba na 104 USD. Spolu s tím se o pár bazických bodů zvedají výnosy na hlavních dluhopisových trzích a klesá cena zlata. Jde o klasickou reakci na špatné zprávy o Íránu. Ani s dalším návrhem na mírovou dohodu to totiž nedopadlo, a tak se neustále točíme v kruhu a konflikt zůstává zamrzlý.
Reakce trhů není příliš výrazná, a to ani v případě akcií, které dnes dopoledne v Evropě obchodují smíšeně. Index CAC40 padá o 0,8 pct, ale AEX je u nuly, zatímco DAX a FTSE100 o pár desetin procenta rostou. Americké futures zatím naznačují rozjezd Wall Street u pátečního závěru.
Data z Číny ukázala, že inflační tlaky z nákladové strany se přece jen začínají zvedat, když PPI stoupl nad očekávání. Zatím se ale nedá mluvit o nějakém inflačním problému. Investoři tento týden budou čekat spíše na americkou inflaci nebo na závěry ze schůzky Trump - Xi.
Eurodolar mění pozice celkem nevýrazně, když se dopoledne nachází u 1,1770. Ani na koruně dnes nic nového. Domácí měna se obchoduje k euru u 24,32 a dojem na ni neudělaly ani české maloobchodní tržby, které růstem skoro o 5 procent překonaly odhady.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:07 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3253
|0.0291
|24.3306
|24.3078
|CZK/USD
|20.6765
|0.0820
|20.6980
|20.6390
|HUF/EUR
|355.4824
|0.1193
|355.8900
|354.3503
|PLN/EUR
|4.2396
|0.0081
|4.2444
|4.2372
|CNY/EUR
|7.9958
|-0.1237
|8.0073
|7.9841
|JPY/EUR
|184.8850
|0.3038
|185.0180
|184.4043
|JPY/USD
|157.1410
|0.3903
|157.1740
|156.9495
|GBP/EUR
|0.8654
|-0.2488
|0.8658
|0.8648
|CHF/EUR
|0.9164
|0.1612
|0.9166
|0.9145
|NOK/EUR
|10.8433
|-0.1330
|10.8493
|10.8008
|SEK/EUR
|10.8745
|0.1289
|10.8945
|10.8430
| USD/EUR
|1.1765
|-0.2302
|1.1783
|1.1749
|AUD/USD
|1.3822
|0.1667
|1.3846
|1.3797
|CAD/USD
|1.3669
|-0.0574
|1.3695
|1.3667