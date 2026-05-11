Dluhopisy a zlato lehce zklamaly zprávy o Íránu, akcie začínají týden smíšeně

11.05.2026 12:09
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Na úvod týdne sledujeme nárůst cen ropy, v případě Brentu o 2,5 pct zhruba na 104 USD. Spolu s tím se o pár bazických bodů zvedají výnosy na hlavních dluhopisových trzích a klesá cena zlata. Jde o klasickou reakci na špatné zprávy o Íránu. Ani s dalším návrhem na mírovou dohodu to totiž nedopadlo, a tak se neustále točíme v kruhu a konflikt zůstává zamrzlý.

Reakce trhů není příliš výrazná, a to ani v případě akcií, které dnes dopoledne v Evropě obchodují smíšeně. Index CAC40 padá o 0,8 pct, ale AEX je u nuly, zatímco DAX a FTSE100 o pár desetin procenta rostou. Americké futures zatím naznačují rozjezd Wall Street u pátečního závěru. 

Data z Číny ukázala, že inflační tlaky z nákladové strany se přece jen začínají zvedat, když PPI stoupl nad očekávání. Zatím se ale nedá mluvit o nějakém inflačním problému. Investoři tento týden budou čekat spíše na americkou inflaci nebo na závěry ze schůzky Trump - Xi. 

Eurodolar mění pozice celkem nevýrazně, když se dopoledne nachází u 1,1770. Ani na koruně dnes nic nového. Domácí měna se obchoduje k euru u 24,32 a dojem na ni neudělaly ani české maloobchodní tržby, které růstem skoro o 5 procent překonaly odhady.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:07 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3253 0.0291 24.3306 24.3078
CZK/USD 20.6765 0.0820 20.6980 20.6390
HUF/EUR 355.4824 0.1193 355.8900 354.3503
PLN/EUR 4.2396 0.0081 4.2444 4.2372
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9958 -0.1237 8.0073 7.9841
JPY/EUR 184.8850 0.3038 185.0180 184.4043
JPY/USD 157.1410 0.3903 157.1740 156.9495
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8654 -0.2488 0.8658 0.8648
CHF/EUR 0.9164 0.1612 0.9166 0.9145
NOK/EUR 10.8433 -0.1330 10.8493 10.8008
SEK/EUR 10.8745 0.1289 10.8945 10.8430
USD/EUR 1.1765 -0.2302 1.1783 1.1749
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.3822 0.1667 1.3846 1.3797
CAD/USD 1.3669 -0.0574 1.3695 1.3667
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



