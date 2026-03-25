Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v březnu snížila méně, než se čekalo

Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v březnu snížila méně, než se čekalo

25.03.2026 10:56
Autor: ČTK

Podnikatelská nálada v Německu se v březnu zhoršila. Pokles byl ale menší, než čekali analytici. Hodnota indexu klesla na 86,4 bodu, uvedl ve své dnešní zprávě hospodářský institut Ifo. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že index klesne na 86,1 bodu ze zpřesněné hodnoty 88,4 bodu v únoru.

Snížení hodnoty indexu je podle institutu Ifo důsledkem výrazně pesimističtějších očekávání. Hodnocení současné situace se naproti tomu proti únoru výrazně nezměnilo. "Nejistota mezi podnikateli citelně vzrostla. Válka v Íránu prozatím ukončila naději na hospodářské oživení," uvedl v tiskové zprávě prezident Ifo Clemens Fuest.

Ve zpracovatelském průmyslu se nálada podle Ifo snížila. Obzvlášť očekávání jsou výrazně horší, ale i svou současnou situaci podniky hodnotí hůře. Nejvíce jsou zasažena energeticky náročná průmyslová odvětví, uvedl Ifo. V sektoru služeb se podnikatelská nálada také silně zhoršila. Zvlášť je to podle Ifo znatelné v cestovních ruchu a logistice. V obchodě hodnota indexu rovněž klesla, podnikatelská nálada se výrazně zhoršila i ve stavebnictví.

Německo je největším obchodním partnerem České republiky, řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V posledních letech se ale německá ekonomika potýká s řadou problémů, mimo jiné kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, americkým clům či konkurenci z Číny. K tomu se přidaly nyní ještě problémy s rostoucí cenou energií, kterou vyvolal americko-izraelský útok na Írán a narušení plavby Hormuzským průlivem, který je klíčový pro přepravu ropy z Perského zálivu.


25.03.2026
12:47Evropská energetika má stále prostor růst. Morgan Stanley zvyšuje doporučení  
12:04Nálada investorů stoupá s rostoucí důvěrou v příměří v Íránu  
11:07Nečekané změny v mezinárodním rezervním systému – vliv zlata a nástup netradičních měn
10:56Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v březnu snížila méně, než se čekalo
9:58Ropa výrazně zlevňuje v naději na jednání s Íránem, Brent klesl pod 100 dolarů
9:48Komárkův Allwyn dokončil spojení s řeckou OPAP, vstoupil tak na aténskou burzu
9:33Rozbřesk: Washington tlačí Írán k jednání. Trhy si oddychly, ekonomika už šok vstřebává
9:16Colt CZ potvrzuje odolnost portfolia, růst v roce 2026 potáhne munice a nový segment energetických materiálů  
8:57Colt CZ překonal očekávání, USA předložily plán pro mír a ARM uvede vlastní čipy  
6:01Propad akcií je hlubší, než se může zdát. Podle Morgan Stanley to dává šanci na silné oživení
24.03.2026
21:10Akcie odmazaly část ztrát díky naději na jednání o Hormuzu, válka však dál trvá  
17:00J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Vnitřní informace
16:19Traders Talk: Trhem zmítá extrémní strach. Jak se v něm zorientovat a udělat co nejméně škody
16:10Turecko zvažuje kvůli válce využití zlatých rezerv k obraně měny
15:21Deset let nulová inflace…
13:44Energetický šok opět otestuje měnovou politiku Fedu. Klíčová bude jeho délka a intenzita
12:24Anthropic vstupuje do boje o agentní AI. Claude může na dálku ovládat počítač
12:12S&P Global: Růst aktivity v soukromém sektoru v eurozóně v březnu zpomalil
12:11Holešovice zrychlují: ceny bytů rostly o 25 %
11:14Co věřit Trumpovi a jak zareaguje Írán? Trhy stále nevědí, na jakou kartu si vsadit  

