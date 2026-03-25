Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v březnu snížila méně, než se čekalo

Podnikatelská nálada v Německu se v březnu zhoršila. Pokles byl ale menší, než čekali analytici. Hodnota indexu klesla na 86,4 bodu, uvedl ve své dnešní zprávě hospodářský institut Ifo. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že index klesne na 86,1 bodu ze zpřesněné hodnoty 88,4 bodu v únoru.
Snížení hodnoty indexu je podle institutu Ifo důsledkem výrazně pesimističtějších očekávání. Hodnocení současné situace se naproti tomu proti únoru výrazně nezměnilo. "Nejistota mezi podnikateli citelně vzrostla. Válka v Íránu prozatím ukončila naději na hospodářské oživení," uvedl v tiskové zprávě prezident Ifo Clemens Fuest.
Ve zpracovatelském průmyslu se nálada podle Ifo snížila. Obzvlášť očekávání jsou výrazně horší, ale i svou současnou situaci podniky hodnotí hůře. Nejvíce jsou zasažena energeticky náročná průmyslová odvětví, uvedl Ifo. V sektoru služeb se podnikatelská nálada také silně zhoršila. Zvlášť je to podle Ifo znatelné v cestovních ruchu a logistice. V obchodě hodnota indexu rovněž klesla, podnikatelská nálada se výrazně zhoršila i ve stavebnictví.
Německo je největším obchodním partnerem České republiky, řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V posledních letech se ale německá ekonomika potýká s řadou problémů, mimo jiné kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, americkým clům či konkurenci z Číny. K tomu se přidaly nyní ještě problémy s rostoucí cenou energií, kterou vyvolal americko-izraelský útok na Írán a narušení plavby Hormuzským průlivem, který je klíčový pro přepravu ropy z Perského zálivu.