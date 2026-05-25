Tržby německého průmyslu poprvé za téměř tři roky vzrostly

25.05.2026 9:33
Autor: ČTK

Německý průmysl v prvním čtvrtletí poprvé za téměř tři roky zvýšil tržby, počet zaměstnanců v odvětví se ale snížil. Propouštění se týkalo zejména automobilového sektoru a strojírenství, vyplývá z analýzy poradenské společnosti EY. Ta vychází z údajů spolkového statistického úřadu, informuje agentura DPA.

Tržby se ve čtvrtletí zvýšily o 1,7 procenta na více než 531 miliard eur (zhruba 13 bilionů Kč). Vykázaly tak první nárůst od druhého čtvrtletí 2023. Počet zaměstnanců v německém průmyslu se naopak snížil, a to o 2,3 procenta na 5,3 milionu. V automobilovém průmyslu zaniklo zhruba 32.000 pracovních míst a ve strojírenství kolem 22.000 míst.

Německý průmysl v posledních letech čelí řadě problémů, včetně nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, vysokých cen energií, amerických cel či rostoucí konkurence z Číny.

Za růstem tržeb v prvním čtvrtletí stál zejména kovoprůmysl, který tržby zvýšil o 18 procent. Mírného růstu tržeb dosáhl rovněž automobilový průmysl a elektroprůmysl, v papírenském a textilním průmyslu však tržby klesly.

"Příští měsíce ukáží, zda je růst v některých odvětvích pouze krátkodobou záležitostí, nebo znamená změnu trendu," uvedl Jan Brorhilker ze společnosti EY Deutschland. Předpověděl nicméně, že počet zaměstnanců v německém průmyslu se bude dál snižovat, protože v řadě odvětví existují nadbytečné kapacity.

Brorhilker rovněž upozornil, že řada německých průmyslových podniků již nediskutuje pouze o úsporných programech, ale také o zavírání celých závodů. "V podobné situaci se německý průmysl už velmi dlouho nenacházel," dodal.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.


