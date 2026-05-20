Obnoví Nvidia AI rally? A jak jestřábí je Fed? Trhy jsou dopoledne opatrné

Na včerejší pokles Wall Street navázala Asie a později také Evropa. Zdejší hlavní indexy více či méně ztrácejí. DAX a FTSE100 jsou dole o půl procenta, zatímco CAC40 a AEX klesají pouze mírně. Naproti tomu americké futures naznačují, že rozjezd další obchodní seance by mohl být pár desetin procenta v zeleném.
Pozornost míří zejména k výsledkům Nvidie, která je reportuje dnes po závěru. Tato akcie sice v rámci poslední AI rally zaostávala za výrobci paměťových či logických čipů, ale stále je to klíčové jméno celého polovodičového byznysu. A také firma, která pravidelně překonává i vysoká očekávání a vylepšuje výhledy. Skvělé výsledky se dají čekat také tentokrát, ovšem otázkou jako vždy zůstává, na co je nastaven trh. Po určité pauze v rally by ale mohly dobré výsledky zájem investorů o akcie spojené s umělou inteligencí podpořit, tak jako se to i dříve dělo po potvrzení, že masivní poptávka po AI a investiční vlna zdaleka nejsou na vrcholu.
Ještě před výsledky Nvidie zveřejní Fed zápis ze svého posledního zasedání. Informace přímo po jednání naznačily, že jestřábí křídlo měnového výboru je připraveno zvedat sazby, pokud inflační rizika přetrvají. Ze zápisu by mohly vyplynout další indicie, jak silné toto křídlo je. Navíc, od samotného zasedání pokračuje problém s drahými energiemi, inflační data překvapila vyššími hodnotami a došlo ke změně v sestavě, kdy z výboru odešla zdaleka největší holubice a nastoupil nový předseda, který podle nás sazby dolů tlačit nebude.
Trh proto začal počítat s růstem sazeb, a to už na začátku příštího roku. Dnes ovšem došlo k lehké korekci nárůstu japonských výnosů, britská inflace vyšla mírně pod odhady a výnosy dluhopisů v Evropě i zámoří o pár bazických bodů klesají. Proto tlak z této strany na akcie momentálně ustává a bude se čekat, jestli se večer dozvíme něco zajímavého.
Eurodolar navazuje na včerejší pokles, už pomalejším tempem se sesouvá pod 1,1600. Zlato rovněž ještě ztratilo a obchoduje se u 4485 USD. Koruna se k euru obchoduje těsně nad 24,30, přičemž vyšší domácí data o výrobních cenách se na kurzu prakticky neprojevují. Výrobní inflace se v dubnu vyhoupla ze záporu na jedno procento.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:48 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3209
|-0.0333
|24.3433
|24.2017
|CZK/USD
|20.9780
|0.1002
|21.0030
|20.8570
|HUF/EUR
|361.4516
|-0.0981
|362.3080
|361.2077
|PLN/EUR
|4.2550
|0.1040
|4.2572
|4.2493
|CNY/EUR
|7.8907
|-0.2637
|7.9159
|7.8873
|JPY/EUR
|184.4045
|-0.1340
|184.7231
|184.2817
|JPY/USD
|159.0575
|-0.0110
|159.1050
|158.8270
|GBP/EUR
|0.8660
|-0.0358
|0.8668
|0.8656
|CHF/EUR
|0.9164
|0.0825
|0.9171
|0.9153
|NOK/EUR
|10.7700
|0.0232
|10.7945
|10.7553
|SEK/EUR
|10.8974
|-0.1783
|10.9252
|10.8963
| USD/EUR
|1.1593
|-0.1198
|1.1613
|1.1585
|AUD/USD
|1.4055
|-0.0995
|1.4110
|1.4051
|CAD/USD
|1.3767
|0.1528
|1.3773
|1.3742