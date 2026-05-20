Obnoví Nvidia AI rally? A jak jestřábí je Fed? Trhy jsou dopoledne opatrné

20.05.2026 10:50
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Na včerejší pokles Wall Street navázala Asie a později také Evropa. Zdejší hlavní indexy více či méně ztrácejí. DAX a FTSE100 jsou dole o půl procenta, zatímco CAC40 a AEX klesají pouze mírně. Naproti tomu americké futures naznačují, že rozjezd další obchodní seance by mohl být pár desetin procenta v zeleném. 

Pozornost míří zejména k výsledkům Nvidie, která je reportuje dnes po závěru. Tato akcie sice v rámci poslední AI rally zaostávala za výrobci paměťových či logických čipů, ale stále je to klíčové jméno celého polovodičového byznysu. A také firma, která pravidelně překonává i vysoká očekávání a vylepšuje výhledy. Skvělé výsledky se dají čekat také tentokrát, ovšem otázkou jako vždy zůstává, na co je nastaven trh. Po určité pauze v rally by ale mohly dobré výsledky zájem investorů o akcie spojené s umělou inteligencí podpořit, tak jako se to i dříve dělo po potvrzení, že masivní poptávka po AI a investiční vlna zdaleka nejsou na vrcholu. 

Ještě před výsledky Nvidie zveřejní Fed zápis ze svého posledního zasedání. Informace přímo po jednání naznačily, že jestřábí křídlo měnového výboru je připraveno zvedat sazby, pokud inflační rizika přetrvají. Ze zápisu by mohly vyplynout další indicie, jak silné toto křídlo je. Navíc, od samotného zasedání pokračuje problém s drahými energiemi, inflační data překvapila vyššími hodnotami a došlo ke změně v sestavě, kdy z výboru odešla zdaleka největší holubice a nastoupil nový předseda, který podle nás sazby dolů tlačit nebude. 

Trh proto začal počítat s růstem sazeb, a to už na začátku příštího roku. Dnes ovšem došlo k lehké korekci nárůstu japonských výnosů, britská inflace vyšla mírně pod odhady a výnosy dluhopisů v Evropě i zámoří o pár bazických bodů klesají. Proto tlak z této strany na akcie momentálně ustává a bude se čekat, jestli se večer dozvíme něco zajímavého. 

Eurodolar navazuje na včerejší pokles, už pomalejším tempem se sesouvá pod 1,1600. Zlato rovněž ještě ztratilo a obchoduje se u 4485 USD. Koruna se k euru obchoduje těsně nad 24,30, přičemž vyšší domácí data o výrobních cenách se na kurzu prakticky neprojevují. Výrobní inflace se v dubnu vyhoupla ze záporu na jedno procento.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:48 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3209 -0.0333 24.3433 24.2017
CZK/USD 20.9780 0.1002 21.0030 20.8570
HUF/EUR 361.4516 -0.0981 362.3080 361.2077
PLN/EUR 4.2550 0.1040 4.2572 4.2493
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.8907 -0.2637 7.9159 7.8873
JPY/EUR 184.4045 -0.1340 184.7231 184.2817
JPY/USD 159.0575 -0.0110 159.1050 158.8270
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8660 -0.0358 0.8668 0.8656
CHF/EUR 0.9164 0.0825 0.9171 0.9153
NOK/EUR 10.7700 0.0232 10.7945 10.7553
SEK/EUR 10.8974 -0.1783 10.9252 10.8963
USD/EUR 1.1593 -0.1198 1.1613 1.1585
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4055 -0.0995 1.4110 1.4051
CAD/USD 1.3767 0.1528 1.3773 1.3742
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


Rozbřesk: Co může rychlý růst tržních výnosů a sazeb znamenat pro refixace hypoték?
20.05.2026 9:17
Rozbřesk: Co může rychlý růst tržních výnosů a sazeb znamenat pro refixace hypoték?
Globální výprodeje na dluhopisových trzích (rozebírané ve včerejším vy...
CSG oznámila silná čísla, akcie rostou o více než sedm procent
20.05.2026 9:22
CSG oznámila silná čísla, akcie rostou o více než sedm procent
Czechoslovak Group (CSG), jejíž akcie jsou v posledních týdnech pod tl...
Loňský rok M&T 1997 ovlivnila slabá stavební aktivita, první kvartál 2026 naznačuje obrat
20.05.2026 9:26
Loňský rok M&T 1997 ovlivnila slabá stavební aktivita, první kvartál 2026 naznačuje obrat
Výrobce designového kování M&T 1997 uzavřel rok 2025 s tržbami 127,2 m...
EU se předběžně dohodla na legislativě, která má završit obchodní dohodu s USA
20.05.2026 9:49
EU se předběžně dohodla na legislativě, která má završit obchodní dohodu s USA
Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě,...


Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
11:00EMU - CPI, y/y
20:00USA - Zápis z jednání FOMC
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět