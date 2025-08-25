Hledat v komentářích

Detail - články
UniCredit zvýšila podíl v Commerzbank na 26 procent, místo ve vedení teď nežádá

UniCredit zvýšila podíl v Commerzbank na 26 procent, místo ve vedení teď nežádá

25.08.2025 14:27
Autor: ČTK

Italská bankovní skupina UniCredit zvýšila podíl v německé Commerzbank na 26 procent. Banka dnes uvedla, že vyměnila část derivátů za akcie a v nejbližší době proces dokončí. Až vymění i zbývající deriváty, bude v Commerzbank držet více než 29 procent akcií s hlasovacími právy, čímž si ještě více upevní pozici největšího akcionáře.

UniCredit je druhou největší italskou bankou a před rokem se v Commerzbank stala největším soukromým investorem. Setkala se však s ostrým odporem německé vlády, které se nelíbí, že by Italové mohli později ovládnout celou banku. Německá vláda nyní v Commerzbank drží asi 12 procent a je druhým největším akcionářem.

UniCredit začátkem letošního roku získala souhlas Evropské centrální banky (ECB) zvýšit podíl v Comerzbank až na 29,9 procenta. Dnes italská banka uvedla, že "v tuto chvíli" neusiluje o místo ve vedení Commerzbank. Uvedla také, že dosavadní investice vytvořila pro akcionáře UniCredit významnou hodnotu.

Generální ředitel UniCredit Andrea Orcel už dříve řekl, že by mohl zahájit pokus o převzetí celé Commerzbank, rozhodnutí v této věci ale několikrát odložil. Zdůvodňoval to postojem německé vlády a také tím, že akcie Commerzbank za poslední rok zpevnily, což převzetí banky Italům prodražuje.

V červenci UniCredit zvýšila podíl na 20 procent, i tehdy díky tomu, že prodala část derivátů, které představovaly zhruba desetiprocentní podíl na akciovém kapitálu Commerzbank. Šestadvacetiprocentní podíl v Commerzbank měl ke konci pátečního obchodování na burzách hodnotu asi 10,7 miliardy eur (více než 262 miliard Kč), uvedla agentura Bloomberg.


