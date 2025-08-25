UniCredit zvýšila podíl v Commerzbank na 26 procent, místo ve vedení teď nežádá

Italská bankovní skupina UniCredit zvýšila podíl v německé na 26 procent. Banka dnes uvedla, že vyměnila část derivátů za akcie a v nejbližší době proces dokončí. Až vymění i zbývající deriváty, bude v držet více než 29 procent akcií s hlasovacími právy, čímž si ještě více upevní pozici největšího akcionáře.
UniCredit je druhou největší italskou bankou a před rokem se v stala největším soukromým investorem. Setkala se však s ostrým odporem německé vlády, které se nelíbí, že by Italové mohli později ovládnout celou banku. Německá vláda nyní v drží asi 12 procent a je druhým největším akcionářem.
UniCredit začátkem letošního roku získala souhlas Evropské centrální banky (ECB) zvýšit podíl v Comerzbank až na 29,9 procenta. Dnes italská banka uvedla, že "v tuto chvíli" neusiluje o místo ve vedení . Uvedla také, že dosavadní investice vytvořila pro akcionáře UniCredit významnou hodnotu.
Generální ředitel UniCredit Andrea Orcel už dříve řekl, že by mohl zahájit pokus o převzetí celé , rozhodnutí v této věci ale několikrát odložil. Zdůvodňoval to postojem německé vlády a také tím, že akcie za poslední rok zpevnily, což převzetí banky Italům prodražuje.
V červenci UniCredit zvýšila podíl na 20 procent, i tehdy díky tomu, že prodala část derivátů, které představovaly zhruba desetiprocentní podíl na akciovém kapitálu . Šestadvacetiprocentní podíl v měl ke konci pátečního obchodování na burzách hodnotu asi 10,7 miliardy eur (více než 262 miliard Kč), uvedla agentura Bloomberg.