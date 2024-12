Italská UniCredit zvýšila podíl v německé Commerzbank na 28 procent

Italská banka UniCredit zvýšila podíl v německém rivalovi Commerzbank zhruba na 28 procent. Učinila tak pomocí derivátových smluv, oznámila dnes na svém webu. Podle agentury DPA tak sílí pravděpodobnost, že dá největší italská banka druhému největšímu finančnímu domu v Německu nabídku na převzetí. Postup UniCredit, která dříve zdůrazňovala, že před německými parlamentními volbami ohlášenými na únor další kroky v této záležitosti nechystá, dnes znovu kritizovala německá vláda.



Berlínský kabinet má v Commerzbank podíl a dnes uvedl, že pracuje na řešení budoucnosti banky. Postup italské banky odmítá jako nekoordinovaný a nepřátelský. "Spolková vláda se k plánům UniCredit staví kriticky také proto, že integrace dvou velkých systémově významných bank s sebou vždy nese značná rizika, například pro zaměstnance,“ dodal podle agentury Reuters mluvčí vlády.



UniCredit má v Commerzbank 9,5 procenta přímo a dalších 18,5 procenta prostřednictvím derivátů. Firma požádala Evropskou centrální banku (ECB) o povolení získat v Commerzbank 29,9 procenta akcií a uvedla, že je v kontaktu s regulačními orgány. Pokud by podíl UniCredit přesáhl 30 procent, musela by italská banka veřejně předložit nabídku na převzetí.



Postupný nástup UniCredit do Commerzbank nadále podněcuje spekulace o úplném převzetí německé banky. To však naráží na odpor německé vlády a také na protesty odborů v německém bankovním sektoru.



"Možnost dohody s Commerzbank se zmenšila, ale neblíží se nule," řekl zhruba před třemi týdny německému tisku generální ředitel UniCredit Andrea Orcel.



Italská banka zdůraznila, že její investice do Commerzbank by měla být v současné době považována jen za investici. Nebude mít podle ní žádný vliv ani na souběžnou nabídku na převzetí, kterou dala italskému finančnímu ústavu Banco BPM.