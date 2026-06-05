Dekáda robotů. Humanoidi promění průmysl i domácnosti, míní investoři

Humanoidní roboti a tzv. fyzická umělá inteligence se podle šéfa SoftBank Masajošiho Sona mohou stát základem další bilionové společnosti. V robotice, tedy propojení AI se skutečným fyzickým světem, vidí největší investiční příležitost příštích let. A není sám, kdo si to myslí. Prim v tomto odvětví ale zatím nehrají firmy ze Spojených států, nýbrž Čína.
Roboti, kteří napodobují lidský pohyb a schopnosti, jsou z pohledu širokého užívání stále spíše hudbou budoucnosti, nicméně na určitých místech lze už nyní pozorovat situace pro jejich využití. Příkladem budiž Japonsko, kde roboti na tamních letištích manipulují se zavazadly. Podle řady analytiků mohou tyto technologie během příští dekády zásadně proměnit globální ekonomiku, přičemž celý sektor by se mohl zvětšit až stonásobně, píše server CNBC, který se tématem zabýval.
Podle Zornitzy Todorovové, šéfky tematického výzkumu FICC v a spoluautorky studie AI Gets Physical, vstupujeme do dekády robotů. „Humanoidní robotika je opravdu na vzestupné trajektorii. Velikost trhu je dnes sice malá, je to dvě až tři miliardy (dolarů), ale vidíme, že v roce 2035 by mohla vystoupat až na 200 miliard,“ řekla pro CNBC.
Humanoidní roboti podle ní představují tzv. „automatizaci 3.0“. Jejich hlavním úkolem má být zaplnění strukturálních mezer na trhu práce, které vznikají v důsledku stárnutí populace, urbanizace a klesající ochoty lidí vykonávat fyzicky náročné nebo neatraktivní profese. Právě role označované jako „špinavé, nudné a nebezpečné“ jsou podle pro roboty ideální.
Od jednoduchých úkolů ke službám
„Už teď dělají jednoduché, jasně definované úkoly, jako je nošení krabic nebo zvedání věcí z výrobní linky a pomáhají tam, kde není dostatek lidí ochotných tyto práce vykonávat," řekla Todorova.
Technologie se však podle ní vyvíjí velmi rychle. S tím, jak se zlepšují modely umělé inteligence a schopnost robotů reagovat v reálném čase, se postupně otevírá prostor pro mnohem širší spektrum využití. Klíčová příležitost pro západní ekonomiky má přijít ve chvíli, kdy se fyzická AI prosadí ve službách, tedy v sektorech, které generují většinu hospodářského růstu v Evropě a USA.
ve své zprávě z minulého měsíce uvádí, že očekává dvě hlavní fáze rozšíření humanoidních robotů. První vlna, která už probíhá a má trvat zhruba do roku 2030, se soustředí na průmysl, logistiku, zemědělství a stavebnictví. Druhá vlna by měla přijít po roce 2030 a má se zaměřit na zdravotnictví, péči o seniory, vzdělávání či pohostinství.
Dominance Číny
Zpráva zároveň upozorňuje na dominantní roli Číny, kterou označuje za globální centrum robotiky a inovační laboratoř. Země dnes instaluje přibližně polovinu všech průmyslových robotů na světě – téměř 300 tisíc ročně, oproti zhruba 34 tisícům ve Spojených státech. Robotická hustota v Číně vzrostla od roku 2016 o 600 procent a blíží se 500 robotům na 10 tisíc pracovníků.
Čína navíc dominuje i v oblasti humanoidních robotů, když loni činil její podíl na všech instalacích 85 procent. Podle navíc dokáže druhá největší ekonomika světa vyrábět humanoidy zhruba za poloviční náklady oproti západním konkurentům, typicky kolem 50 tisíc dolarů za kus.
Robot v každé domácnosti?
Jason Pidcock, manažer fondu Asian Income ve společnosti Jupiter Asset Management, se domnívá, že během deseti let bude svět úplně jiný, neboť humanoidi se podle něj stanou běžnou součástí života.
„Jednoho můžete mít jednoho takového doma. Určitě budete mít přátele nebo rodinné příslušníky, kteří budou vlastnit humanoidního robota. Továrny jich budou plné. Armáda a státní správa jich budou plné,“ dodal.
Pidcock očekává výrazný narůst produktivity a upozorňuje, že výroba robotů vyžaduje jak špičkový hardware, tak software. Tato teze se promítá i do složení jeho fondu zaměřeného především na asijské technologické firmy. Mezi největší pozice fondu, který za 12 měsíců do konce dubna zhodnotil o 49,2 procenta, patří MediaTek, TSMC, Samsung, Foxconn či Singtel.
A podobně optimistický je i Dan Ives z Wedbush Securities, který humanoidní robotiku označuje za jednu z největších příležitostí celé AI revoluce. „Je to zlaté vejce fyzické umělé inteligence. Jasným lídrem v této oblasti je Čína. USA ji musí dohánět,“ řekl.
Ives je toho názoru, že tento trh bude mít během příštího desetiletí hodnotu bilionů dolarů a "v průběhu času změní způsob, jakým spotřebitelé a podniky fungují." To podle něj vytvoří "masivní nárůst výroby, ale je zřejmé, že kolem robotů budou spojena rizika, která musí průmysl i vlády pečlivě vyvažovat“.