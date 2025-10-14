Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Dalio: Neudržitelné investiční a obchodní vztahy mezi USA a Čínou, investice od dluhopisů ke zlatu

Dalio: Neudržitelné investiční a obchodní vztahy mezi USA a Čínou, investice od dluhopisů ke zlatu

14.10.2025 6:05
Autor: Redakce, Patria.cz

Zakladatel investiční společnosti Bridgewater Associates Ray Dalio poskytl rozsáhlý rozhovor Bloombergu, na jehož počátku vysvětloval svůj základní pohled na fungování ekonomiky a trhů. Jeho základem je dluhový cyklus a investor jej vztahuje i na současný stav trhů a ekonomiky.

Dalio hovořil o tom, že v ekonomice může probíhat zdravý dluhový cyklu, během kterého mohou dluhy narůst, ale následně pak dojde ke zvýšení příjmů, které jsou použity na opětovné snížení míry zadluženosti. Tento cyklus je pro ekonomiku prospěšný. Opak platí, pokud dluhy „produkují další dluhy“, nedochází ke zvýšení příjmů a ekonomika trpí. Těmito cykly se mohou prolínat cykly politické včetně polarizace směrem k extrémům, jako jsou extrémní pravice a levice. 

V neposlední řadě pak ekonomiku dlouhodobě ovlivňují přírodní jevy a technologický pokrok. Všechny tyto faktory se vzájemně prolínají. Jak tedy uvedené vidění světa souvisí se současným děním v americké a světové ekonomice? Dalio má za to, že vznikla neudržitelná situace pramenící z obchodních a investičních vztahů mezi Čínou a USA. Její základ spočívá v tom, že Čína vyrábí a do USA vyváží levné zboží, které Američané kupují, a Čína díky němu má dolarové příjmy. Ty pak investuje do amerických aktiv včetně dluhopisů. 

Pro Čínu má přitom smysl držet americké dluhopisy pouze tehdy, pokud „je schopná z nich následně získávat další příjmy a za ně si kupovat věci“. Spolu s tím Dalio zmínil geopolitické tenze, které mezi USA a Čínou panují. A „možnost zmrazení aktiv“, k němuž je podle něj někdy v konfliktních dobách přistupováno. Pro USA je pak významné snižování rizika spojené s produkcí v zahraničí. Toto riziko se snaží snížit přesunem výroby na domácí půdu. K tomu Dalio poukázal na vysoké dluhy americké vlády a související výdaje na dluhovou službu. Situace se přitom podle experta dostává právě do stavu, kdy jsou „nové dluhy nutné na splácení těch starých“. 

Podle Dalia může tato situace vést i ke zhoršení monetárního prostředí v některých zemích. A poukázal na to, že určité centrální banky zvyšují podíl zlata ve svých aktivech. V tomto smyslu tedy dochází „ke změnám monetárního režimu“. V této souvislosti se hovořilo i o souběžném růstu akciového trhu a cen zlata. Podle Dalia k němu dochází proto, že lidé se nyní snaží prostě někam investovat své peníze a hledají všechna možná aktiva, která by uchovala jejich hodnotu.

Na otázku týkající se investic Dalio odpověděl, že prvním krokem by měla být představa o neutrálním portfoliu, která vyhovuje potřebám investora. Druhým jsou pak úvahy o tom, jak toto neutrální složení takticky měnit podle aktuální situace. Zlato pak podle něj představuje aktivum, které „výborně diverzifikuje“. Nyní doporučuje přibližně 15 % váhu tohoto aktiva v celém portfoliu. Zlato podle něj může chránit zejména v dobách, kdy velká část portfolia oslabuje. Odklon naopak Dalio doporučuje od dluhopisových aktiv, a to nejen vládních obligací. „Většina systému závisí na dluzích včetně akcií,“ dodal. 

Zdroj: Bloomberg 


 
 

Čtěte více:

Zlato i stříbro na nových rekordech
13.10.2025 8:45
Zlato i stříbro na nových rekordech
Cena zlata k okamžitému dodání dnes atakovala 4060 dolaru (cca 84 tis...
Rozbřesk: Čína vrací úder, aneb rozjíždí se další kolo obchodních válek?
13.10.2025 9:06
Rozbřesk: Čína vrací úder, aneb rozjíždí se další kolo obchodních válek?
Už to vypadalo, že téma obchodních válek je tak trochu vyčpělé, když n...
Výjimečný krok? Nizozemí přebírá kontrolu nad klíčovým dodavatelem polovodičů pro autoprůmysl i elektroniku, vlastněným Čínou
13.10.2025 10:28
Výjimečný krok? Nizozemí přebírá kontrolu nad klíčovým dodavatelem polovodičů pro autoprůmysl i elektroniku, vlastněným Čínou
Nizozemská vláda se rozhodla převzít kontrolu nad polovodičovým produc...
Komárkův Allwyn se spojí s řeckým OPAP a zamíří na burzu v Londýně či New Yorku
13.10.2025 10:46
Komárkův Allwyn se spojí s řeckým OPAP a zamíří na burzu v Londýně či New Yorku
Nadnárodní provozovatel sázkových her Allwyn se spojí s řeckou sázkovo...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
14.10.2025
12:45BlackRock ve třetím čtvrtletí pod svou správu přilákal 205 miliard, pomáhá expanze na trhu privátních aktiv
11:45Čínská eskalace vrací trhy dolů, na programu výsledky velkých bank  
11:23FX Strategie: Eurodolar čeká na politické rozuzlení, koruna na globální impulzy  
10:45Prodeje Michelin v Severní Americe ztrácí trakci. Výhled sjíždí z plánované trasy, akcie odepisují 9 procent
10:29Londýnské trezory se stříbrem jsou pod náporem, cenu kovu to poslalo na historický rekord
9:53Čínsko-americký spor eskaluje. Dopadá na globální obchod
9:32Zájem o hypotéky dál roste. V září jejich objem stoupl o 14 procent
8:55Rozbřesk: Politický a rozpočtový chaos ve Francii. Pomohla by ECB se záchranou?
8:55Komerční banka, a.s.: Hlavní akcionáři KB k 30.9.2025
8:53Obchodní válka Čína-USA se prohlubuje, americký shutdown spěje do klíčového momentu a futures jsou v červeném  
6:05Dalio: Neudržitelné investiční a obchodní vztahy mezi USA a Čínou, investice od dluhopisů ke zlatu
13.10.2025
18:46Investiční šok
17:25PODCAST Týdenní výhled: Obchodní válka, rekordní zlato a start výsledkové sezony  
16:30OpenAI kvůli výrobě vlastních procesorů pro AI spojí síly s Broadcomem
16:05Bloomberg: Evropské automobilky jedou na půl plynu, v příštích letech ztratí miliony aut ve prospěch Číny
15:35MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení k dluhopisům
14:55Medvěd Wilson: Trumpova cla překvapila trhy. S&P 500 může odepsat 11 procent  
13:58MONETA Money Bank, a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
13:31Nobelovka za ekonomii míří letos trojici Mokyr, Aghion a Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst
12:13Nervozita z obchodní války zvolna klesá a akcie se snaží zvedat  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Archer Aviation Inc (09/25 Q3)
Blackrock Inc (09/25 Q3, Bef-mkt)
Domino's Pizza Inc (09/25 Q3, Bef-mkt)
7:00Telefonaktiebolaget LM Ericsson (09/25 Q3)
11:00DE - Index očekávání ZEW
12:45Johnson & Johnson (09/25 Q3)
13:00JPMorgan Chase & Co (09/25 Q3)
13:00Wells Fargo & Co (09/25 Q3)
13:30Goldman Sachs Group Inc/The (09/25 Q3)
14:00Citigroup Inc (09/25 Q3)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět