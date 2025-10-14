Dalio: Neudržitelné investiční a obchodní vztahy mezi USA a Čínou, investice od dluhopisů ke zlatu

Zakladatel investiční společnosti Bridgewater Associates Ray Dalio poskytl rozsáhlý rozhovor Bloombergu, na jehož počátku vysvětloval svůj základní pohled na fungování ekonomiky a trhů. Jeho základem je dluhový cyklus a investor jej vztahuje i na současný stav trhů a ekonomiky.
Dalio hovořil o tom, že v ekonomice může probíhat zdravý dluhový cyklu, během kterého mohou dluhy narůst, ale následně pak dojde ke zvýšení příjmů, které jsou použity na opětovné snížení míry zadluženosti. Tento cyklus je pro ekonomiku prospěšný. Opak platí, pokud dluhy „produkují další dluhy“, nedochází ke zvýšení příjmů a ekonomika trpí. Těmito cykly se mohou prolínat cykly politické včetně polarizace směrem k extrémům, jako jsou extrémní pravice a levice.
V neposlední řadě pak ekonomiku dlouhodobě ovlivňují přírodní jevy a technologický pokrok. Všechny tyto faktory se vzájemně prolínají. Jak tedy uvedené vidění světa souvisí se současným děním v americké a světové ekonomice? Dalio má za to, že vznikla neudržitelná situace pramenící z obchodních a investičních vztahů mezi Čínou a USA. Její základ spočívá v tom, že Čína vyrábí a do USA vyváží levné zboží, které Američané kupují, a Čína díky němu má dolarové příjmy. Ty pak investuje do amerických aktiv včetně dluhopisů.
Pro Čínu má přitom smysl držet americké dluhopisy pouze tehdy, pokud „je schopná z nich následně získávat další příjmy a za ně si kupovat věci“. Spolu s tím Dalio zmínil geopolitické tenze, které mezi USA a Čínou panují. A „možnost zmrazení aktiv“, k němuž je podle něj někdy v konfliktních dobách přistupováno. Pro USA je pak významné snižování rizika spojené s produkcí v zahraničí. Toto riziko se snaží snížit přesunem výroby na domácí půdu. K tomu Dalio poukázal na vysoké dluhy americké vlády a související výdaje na dluhovou službu. Situace se přitom podle experta dostává právě do stavu, kdy jsou „nové dluhy nutné na splácení těch starých“.
Podle Dalia může tato situace vést i ke zhoršení monetárního prostředí v některých zemích. A poukázal na to, že určité centrální banky zvyšují podíl zlata ve svých aktivech. V tomto smyslu tedy dochází „ke změnám monetárního režimu“. V této souvislosti se hovořilo i o souběžném růstu akciového trhu a cen zlata. Podle Dalia k němu dochází proto, že lidé se nyní snaží prostě někam investovat své peníze a hledají všechna možná aktiva, která by uchovala jejich hodnotu.
Na otázku týkající se investic Dalio odpověděl, že prvním krokem by měla být představa o neutrálním portfoliu, která vyhovuje potřebám investora. Druhým jsou pak úvahy o tom, jak toto neutrální složení takticky měnit podle aktuální situace. Zlato pak podle něj představuje aktivum, které „výborně diverzifikuje“. Nyní doporučuje přibližně 15 % váhu tohoto aktiva v celém portfoliu. Zlato podle něj může chránit zejména v dobách, kdy velká část portfolia oslabuje. Odklon naopak Dalio doporučuje od dluhopisových aktiv, a to nejen vládních obligací. „Většina systému závisí na dluzích včetně akcií,“ dodal.
Zdroj: Bloomberg