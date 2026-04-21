Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Čína vede v závodě o humanoidní roboty, USA ale dominují v hodnotě firem

21.04.2026 12:20
Autor: ČTK

Čína v současnosti vede v závodě o dodávky humanoidních robotů. Její start-upy už dodávají roboty do továren a obchodních center. Tyto firmy ale mají stále mnohem nižší tržní hodnotu než jejich konkurenti ze Spojených států, kteří se stále soustředí hlavně na vývoj, napsal server zpravodajské televize CNBC.

Americký start-up Figure má podle dostupných údajů tržní hodnotu nejméně 39 miliard USD (806 miliard Kč) a jeho konkurent Apptronik zhruba pět miliard USD. Čínské firmy jsou oceňovány výrazně níže. Například Galbot, který se označuje za nejlépe oceněný čínský humanoidní start-up, má hodnotu přes tři miliardy USD. Společnost AI2 Robotics uvádí hodnotu kolem 20 miliard jüanů (60,6 miliardy Kč).

Podle průzkumu analytické společnosti Omdia přitom čínské firmy v roce 2025 obsadily prvních šest míst v žebříčku největších globálních dodávek humanoidních robotů. Do první desítky se z amerických firem podařilo dostat jen společnostem Figure a Tesla. Robot od Figure se v březnu objevil na akci v Bílém domě po boku americké první dámy Melanie Trumpové, Optimus od Tesly je pak stále z velké části pouze ve fázi vývoje.

Rozdíly v hodnotách podle investorů odrážejí z velké části odlišné vnímání firem a jejich ambicí. Americké start-upy jsou tak posuzovány jako potenciální platformy pro umělou inteligenci (AI), zatímco čínské spíše jako průmyslový hardware zaměřený na výrobu a reálné nasazení, uvedla zakladatelka analytické společnosti Tech Buzz China Rui Maová.

Podle analytiků by mohla případná změna investorského sentimentu ve prospěch reálného průmyslového nasazení posílit pozici čínských firem, které už nyní dominují v objemu dodávek. Některé čínské start-upy už podle svých zástupců získávají zakázky od velkých globálních výrobců pro použití ve výrobě polovodičů nebo ve zdravotnictví.

Situaci přitom ovlivňují i geopolitické faktory. Investice do sektoru humanoidních robotů výrazně komplikuje napětí mezi USA a Čínou. Omezování přeshraničního financování a zpřísnění regulací na obou stranách způsobily, že velké americké penzijní fondy postupně ustupují od investic do čínských start-upů, do kterých dříve investovaly prostřednictvím fondů rizikového kapitálu.

Tento vývoj otevřel prostor pro investory z Blízkého východu. Ti začali financovat čínské fondy rizikového kapitálu i přímo nakupovat lokálně vyvíjené roboty, mimo jiné v souvislosti se snahou zemí kolem Perského zálivu diverzifikovat ekonomiku mimo ropný sektor.

Experti upozorňují také na strukturální rozdíly v investicích. Zhruba 90 procent amerického rizikového kapitálu směřuje do softwaru, což podle nich vytváří nedostatek financování hardwarové technologie, kde naopak větší roli hrají státní fondy. Čína podle analytiků navíc těží ze zkušeností s masovou výrobou elektromobilů a dronů, které nyní přenáší i do oblasti humanoidních robotů.

Podle analytika společnosti Tidalwave Solutions Camerona Johnsona se spolu se změnou investičních trendů v oboru mění i dosavadní rozdělení rolí. Američtí investoři a firmy teď například stále častěji míří do čínského Šen-čenu, kde nakupují komponenty pro humanoidní roboty a ty následně kombinují s americkým softwarem.

 

Aktuální komentáře
21.04.2026
13:50Trhy & Bohatství: Konflikt ve světě a drahé hypotéky v Česku. Co nás na realitním trhu čeká?
13:45Nového šéfa Applu Johna Ternuse čeká éra těžkých rozhodnutí
13:15Valná hromada Monety schválila výplatu dividendy. Kolik a kdy akcionáři získají?
12:56MONETA Money Bank, a.s.: Akcionáři schválili výplatu dividendy 11,5 Kč na akcii
12:20Čína vede v závodě o humanoidní roboty, USA ale dominují v hodnotě firem
12:00Nad Trumpovým prezidentstvím se vznášejí podezření na tzv. insider trading
11:34Sentiment je převážně pozitivní při vyčkávání na zprávy z Blízkého východu a ekonomiky  
10:27Amazon prohlubuje spolupráci s Anthropicem. Nová investice může dosáhnout až 25 miliard dolarů
9:26Tim Cook po 15 letech opustí post generálního ředitele společnosti Apple
9:12Rozbřesk: Blízkovýchodní šok nás zasahuje v příznivou chvíli, deflace pokračuje ve značné části výroby
8:53Jednání v Islámábádu navrací Evropě optimismus, Tim Cook po 15 letech končí v čele Applu  
6:05AI jako investiční motor. Tři akcie, na které sází elita z Wall Street  
20.04.2026
16:57Levná globalizace končí, svět se přepisuje. Jak investovat v nové éře  
15:36Trhy fúzí a akvizic se po začátku války v Íránu prudce propadly, nyní začalo zotavení
14:45Pokud by se v USA obnovily inflační tlaky, neměl by dolar oslabovat?
14:35S DIP lidé investují na důchod již 9,5 miliardy korun. Počet smluv se blíží čtvrt milionu
13:03Siemens hrozí přesunem investic mimo EU kvůli přílišné regulaci průmyslové AI
12:51Týdenní výhled: S koncem války to zase nevyšlo, nová data naznačí dopad energetického šoku  
12:40Klíčový milník pro Dukovany: první projektová fáze splněna. KHNP dokončila koncepční projekt
11:55Jaké příležitosti vidí v energetickém sektoru Goldman Sachs? Na seznamu jsou ConocoPhillips či Vistra

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět