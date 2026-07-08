Apple sází na americké čipy, Broadcom získal kontrakt za více než 30 miliard dolarů

CNBC: oznámil, že rozšiřuje své partnerství s výrobcem čipů Broadcom v rámci víceletého kontraktu, jehož hodnota by měla přesáhnout 30 miliard dolarů. Jde o dosud největší závazek výrobce iPhonů v oblasti výroby na území USA.
Dohoda, kterou oznámil ve středu, povede k výrobě více než 15 miliard čipů vyrobených v USA a zahrnuje také investici 1,5 miliardy dolarů do rozšíření závodu Broadcomu ve městě Fort Collins ve státě Colorado. neuvedl, kdy budou nové výrobní kapacity uvedeny do provozu.
Broadcom je dlouhodobým dodavatelem komponentů pro konektivitu v zařízeních , nová dohoda však tuto spolupráci významně prohlubuje v oblasti zakázkových čipů vyráběných v USA. Podle Applu bude Broadcom vyrábět bezdrátové komponenty, které umožňují zařízením připojení k mobilním sítím, Wi-Fi a Bluetooth.
Broadcom v pondělí ve zprávě pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) uvedl, že uzavřel s Applem nové dlouhodobé smlouvy na vývoj a dodávky „zakázkových ASIC čipů“ pro několik generací produktů Applu až do roku 2031. ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) jsou specializované integrované obvody navržené pro konkrétní účel a stále častěji se využívají při úlohách souvisejících s umělou inteligencí.
Pro odcházejícího generálního ředitele Applu Tima Cooka představuje dohoda další krok v jeho snaze investovat do americké výroby, která je jednou z hlavních priorit administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Jde o největší součást čtyřletého investičního plánu Applu v USA v hodnotě 600 miliard dolarů, oznámeného v roce 2025, a zároveň o dosud největší závazek v rámci programu American Manufacturing Program (AMP), jehož cílem je rozšířit domácí výrobu v dodavatelském řetězci společnosti.
„Apple spolupracuje s administrativou i podniky napříč Spojenými státy na vytvoření kompletního amerického dodavatelského řetězce pro výrobu čipů a dnešní oznámení tento cíl dále posouvá,“ uvedla společnost ve svém prohlášení.
Cook uvedl, že komponenty vyráběné ve Fort Collins jsou „nezbytné“ pro výkon a konektivitu, které zákazníci Applu očekávají. Zároveň poděkoval prezidentu Trumpovi a jeho administrativě za podporu projektu.
Generální ředitel Broadcomu Hock Tan uvedl, že závazek Applu pomůže společnosti dále rozšířit její výrobní kapacity ve Fort Collins.