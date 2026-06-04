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Průměrná mzda v prvním čtvrtletí přesáhla 50 tisíc, reálně stoupla o 6,4 procenta

Průměrná mzda v prvním čtvrtletí přesáhla 50 tisíc, reálně stoupla o 6,4 procenta

04.06.2026 10:00
Autor: ČTK

Průměrná mzda v Česku vzrostla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 8,1 procenta na 50 282 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o 3789 korun více. Po zohlednění inflace, která činila 1,6 procenta, vzrostla mzda reálně o 6,4 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

"Nejmenší meziroční nárůst jsme zaznamenali v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Tam je ovšem i tak mzdová úroveň vysoko nad celkovým průměrem," uvedla vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ Jitka Erhartová. V tomto odvětví se mzdy zvýšily meziročně o 2,1 procenta na 87 404 korun.

Výrazně si polepšili například pracovníci v realitách, jimž mzdy vzrostly v průměru o 22,1 procenta na 49 165 korun. V administrativě byl růst o 18,8 procenta na 40 877 korun a ve stavebnictví o 12,6 procenta na 44 671 korun.

Nejvyšší průměrná mzda byla v prvním kvartálu v informačních a komunikačních činnostech, činila 98 776 korun. Následovala sekce peněžnictví a pojišťovnictví s 89 091 . Naopak nejnižší mzdy jsou v ubytování, stravování a pohostinství, v prvních třech letošních měsících to bylo průměrně 30 688 korun.

Celkový objem mezd v Česku se meziročně zvýšil o 8,8 procenta. Počet zaměstnanců vzrostl o 0,6 procenta.

Statistici tentokrát nezveřejnili údaje o takzvaném mediánu, tedy střední hodnotě mezd. Důvodem je to, že loni skončil datový zdroj, který tyto údaje modeloval. Nový zatím nebyl zprovozněn.

Reálná mzda v Česku meziročně stoupá od začátku roku 2024, před tím kvůli vysoké inflaci více než dva roky klesala. Bez započtení růstu cen roste průměrná mzda v Česku vytrvale od začátku roku 2014.



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