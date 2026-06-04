Broadcom negativně překvapil absencí pozitivního překvapení

Wall Street dnes výrazně vzrostla, jelikož prudký nárůst akcií defenzivních společností v oblasti zdravotnictví a zlepšující se sentiment na Blízkém východě převážily pokles v technologickém sektoru po propadu Broadcomu po zveřejnění výsledků hospodaření. Navzdory meziročnímu nárůstu čtvrtletních tržeb výrobce čipů v důsledku rostoucí poptávky po jeho divizi polovodičů s umělou inteligencí akcie klesly o 12,6 %, protože prognóza společnosti nenaplnila očekávání. Je také třeba poznamenat, že Broadcom před zveřejněním hospodaření zaznamenal masivní nárůst a od začátku roku se nachází na růstu o téměř 40 %. Broadcom, jehož služby pomáhají hyperškálovacím společnostem, jako jsou Meta a OpenAI, s vývojem vlastních akceleračních čipů s umělou inteligencí, ponechal svůj finanční výhled pro rok 2027 beze změny a předpokládá tržby z polovodičů s umělou inteligencí ve výši přes 100 miliard dolarů
, což investory připravuje o očekávanou kadenci výnosů. V aktuálním čtvrtletí šéf společnosti Hock Tan uvedl, že tržby z čipů s umělou inteligencí dosáhnou 16 miliard dolarů
, což je více než trojnásobek oproti předchozímu roku.
Co se týče vývoje na Blízkém východě, Izrael a Libanon se dohodly na obnovení vratkého příměří, což posílilo naděje na případnou mírovou dohodu mezi USA a Íránem. Dohoda mezi Washingtonem a Teheránem byla podmíněna ukončením bojů v Libanonu, kde izraelské síly spojené s USA bojují s Íránem podporovanými militanty Hizballáhu. Po čtvrtém kole jednání zprostředkovaných USA Izrael i Libanon uvedly, že příměří bude „podmíněno úplným ukončením palby Hizballáhu a evakuací všech agentů Hizballáhu“ z oblastí jižně od řeky Litani v jižním Libanonu. Ceny ropy
zůstávají výrazně nad předválečnou úrovní, což odráží pokračující omezení dodávek z Hormuzského průlivu, který je od začátku společného americko-izraelského útoku na Írán na konci února fakticky uzavřena pro komerční lodní dopravu. Objevily se obavy, že energetický šok vyvolá inflační
vlnu, která v reakci na to donutí centrální banky, včetně Federálního rezervního systému, zvýšit úrokové sazby
.
Americký prezident Donald Trump naznačil, že by v rozhovorech s Íránem mohlo být dosaženo pokroku již tento víkend, zatímco íránský ministr zahraničí uvedl, že kontakt s Washingtonem nebyl přerušen. Začátkem tohoto týdne se v médiích objevily zprávy, že Teherán přestal posílat zprávy USA prostřednictvím mediátorů. Bílý dům také pravděpodobně čelí rostoucím požadavkům na ukončení války doma. Sněmovna reprezentantů, přestože je ovládána Trumpovou Republikánskou stranou, hlasovala pro rezoluci, která prezidentovi brání v pokračování konfliktu. Opatření stále potřebuje schválení Senátu a podporu dvoutřetinové většiny v obou komorách, aby přehlasovalo Trumpovo veto.