Trump udeřil na Kanadu, ropa čelí novým rizikům. Trhy zároveň vyhlížejí výsledky technologických gigantů

Americký prezident Donald Trump oznámil nová cla na širokou škálu kanadských produktů a současně zpřísnil podmínky pro nákup strategických surovin ze zahraničí, zejména z Číny. Napětí na energetických trzích dál zvyšují hrozby jemenských Hútíů vůči saúdským ropným exportům, které by mohly dále narušit globální dodávky ropy. Pozitivnější náladu naopak přinesl návrat zájmu o polovodičové akcie v Asii. Investoři zároveň vyhlížejí začátek výsledkové sezony technologických gigantů v čele s Alphabetem a Teslou, od nichž budou požadovat důkazy, že masivní investice do umělé inteligence přinášejí očekávané výsledky.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 -0,6 %, DAX +0,0 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,3 %, S&P 500 mini +0,5 % a Nasdaq 100 mini +1,2 %.
Spojené státy uvalí dodatečná 50procentní cla na širokou škálu kanadských produktů. V pondělí o tom rozhodl prezident Donald Trump podpisem tří dokumentů, v nichž tvrdí, že Ottawa při obchodování znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mléčné výrobky. Cla, která vstoupí v platnost 19. srpna, jsou podle Bílého domu odpovědí na diskriminační praktiky. Podle Reuters se vztahují mimo jiné na cement, víno, nábytek či oděvy, ale také na hokejky, rybářské pruty a paruky. Výjimku mají kritické minerály, potaš, energie, ryby a zboží, na které se již vztahují cla na základě článku 232 obchodního zákona z roku 1962.
Donald Trump také podepsal exekutivní příkaz, který zpřísňuje pravidla pro nákup surovin ze zahraničí, zejména z Číny. Podle vyjádření Bílého domu se opatření týká především nerostných surovin a dalších materiálů pro výrobu zbraní. Cílem opatření je posílit domácí dodavatelské řetězce a snížit závislost amerického obranného průmyslu na zahraničních dodavatelích. Firmám už nebude stačit argument nižších cen nebo snadnější dostupnosti. V některých případech budou muset prokázat, že hledaly alternativní zdroje, doložit původ používaných surovin a předložit plán, jak se od zakázaných dodavatelů postupně odpoutají. Pokud neprokážou dostatečnou snahu přesunout nákupy do USA nebo partnerských zemí, mohou přijít o armádní zakázky.
Teheránem podporovaní jemenští Hútíové prohlásili, že zavedou námořní blokádu Saúdské Arábie, čímž ohrozí tok milionů barelů ropy, které toto království vyváží přes Rudé moře. To by zvýšilo tlak na USA, které se snaží bombardováním přimět Írán k podrobení se kontrole nad Hormuzským průlivem. Saúdská Arábie po útocích USA a Izraele na Írán 28. února a po faktickém uzavření Hormuzu Íránem odklonila své dodávky ropy do klíčového rudomořského přístavu Yanbu. Tento export, který minulý měsíc vzrostl na rekordních 4,19 milionu barelů denně, pomohl omezit narušení globálních dodávek, ale trasa zůstává nebezpečná. Narušení dodávek přes Rudé moře by zhoršilo dopad války na globální obchod s ropou a zvýšilo ceny.
Andy Burnham jmenoval bývalého ministra obrany Johna Healeyho ministrem financí, což byl překvapivý krok, který podnítil spekulace o větším nárůstu vojenských výdajů. Nový premiér také slíbil, že jeho prvním krokem bude zajistit lidem „důchod“ s ohledem na životní náklady, ačkoli rostoucí seznam drahých slibů znamená, že i on by brzy mohl mít potíže s placením účtů.
Asijské akcie vzrostly poprvé za čtyři dny, protože se investoři vrátili k výrobcům čipů, což vedlo k oživení v tomto sektoru po nedávném výprodeji. Index akcií MSCI Asia Pacific vzrostl o 2,4 %, přičemž největší přispěvatelé byli čipoví giganti Samsung a Taiwan Semiconductor. Benchmarky v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu získaly přibližně 4 %. Japonský index Nikkei 225 Stock Average vzrostl o 3 % poté, co v pátek sklouzl do korekčního pásma.
Federální soudce dočasně pozastavil převzetí společnosti Warner Bros. Discovery společností Paramount Skydance za 110 miliard dolarů s tím, že „pravděpodobně“ porušuje antimonopolní zákon. Americká okresní soudkyně Araceli Martínez-Olguín nařídila společnostem, aby s uzavřením dohody počkaly 14 dní. Společnosti doufaly, že ji uzavřou již 22. července. Paramount uvedl, že se bude i nadále energicky bránit proti žalobě.
Tento týden přináší první výsledky amerických obřích společností, na které roste tlak, aby ospravedlnily investice do umělé inteligence. a Alphabet ve středu zahajují reportovací sezónu velkých technologických společností. Následující týden je vystřídá , Meta Platforms, a .com.
Společnost vykázala v minulém čtvrtletí vyšší než očekávaný zisk, protože novější léky proti rakovině kompenzovaly dopad generik stárnoucího Entresta, což signalizuje návrat k růstu.
Zisk společnosti Julius Baer Group se v první polovině roku více než zdvojnásobil, protože švýcarský správce majetku se zotavuje z dlouhé reorganizace v důsledku ztrát spojených s rakouským realitním magnátem Renem Benkem.
Swatch Group vydala optimistický výhled růstu tržeb pro zbytek letošního roku poté, co v první polovině roku vykázala nižší než očekávaný zisk.