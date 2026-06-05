Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
S&P odmítla výjimku pro megacapy. SpaceX nebude po IPO zařazen do indexu

S&P odmítla výjimku pro megacapy. SpaceX nebude po IPO zařazen do indexu

05.06.2026 10:23
Autor: ČTK

SpaceX narazila před svým očekávaným burzovním debutem na zásadní překážku – do indexu S&P 500 se zatím nepodívá. Tvrdá pravidla ohledně ziskovosti zůstávají beze změny, a to i navzdory obřímu plánovanému ocenění firmy, která míří na jednu z největších IPO v historii.

Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska v nejbližší době nebude zařazena do širšího akciového indexu S&P 500. Společnost S&P Global, konkrétně její součást S&P Dow Jones Indices, ve čtvrtek odmítla změnit pravidla pro zařazování nových titulů do indexu. Primární veřejná nabídka akcií (IPO) firmy SpaceX je plánovaná na příští čtvrtek.

Jednou z podmínek pro zařazení do S&P 500 je, aby byla daná společnost zisková. Zisk musí vykázat v posledním čtvrtletí a také v úhrnu posledních čtyř čtvrtletí. SpaceX ale v prvním čtvrtletí letošního roku hospodařil s čistou ztrátou 4,28 miliardy dolarů (89 miliard Kč). Za celý loňský rok pak firma vykázala ztrátu 4,94 miliardy dolarů.

Podle odmítnutého návrhu měly z pravidel týkajících se finanční životaschopnosti dostat výjimku společnosti s tržním ohodnocením přesahujícím 200 miliard dolarů, takzvané megacaps. Při úpisu akcií příští týden SpaceX usiluje o tržní kapitalizaci kolem 1,77 bilionu USD (36,9 bilionu Kč).

Přístup S&P je v kontrastu s postupem společnosti Nasdaq , která již učinila kroky k urychlenému zařazení SpaceX do indexu Nasdaq 100 . Podle televize CNBC to vyvolává obavy, že noví drobní investoři by se mohli stát zdrojem likvidity pro stávající akcionáře SpaceX, kteří se rozhodnou své podíly prodat.

Burzovně obchodované fondy (ETF) kopírující index S&P 500 patří k populárním formám takzvaného pasivního investování. Řada Američanů touto formou zhodnocuje peníze, které si střádá na důchod.

Podnik miliardáře Muska se zaměřuje na vývoj nosných raket k cestám do vesmíru, služby satelitního internetu a na rozvoj umělé inteligence (AI). Investorům příští čtvrtek nabídne téměř 555,6 milionu akcií v ceně 135 USD za kus. S akciemi se podle současných plánů začne obchodovat na trhu Nasdaq hned další den, tedy v pátek 12. června.

Pokud se podaří SpaceXu dosáhnout ocenění, které plánuje Musk, tržní hodnota podniku se proti stavu před půl rokem zhruba zdvojnásobí, napsal server listu The Wall Street Journal (WSJ). Svou tržní hodnotou by SpaceX předstihl technologickou společnost Meta Platforms, investiční firmu Berkshire Hathaway i Muskův podnik na výrobu elektromobilů Tesla, který měl ve středu na burze hodnotu přibližně 1,3 bilionu dolarů.

Musk je nejbohatším člověkem na světě, podle aktuálního žebříčku agentury Bloomberg se odhadovaná hodnota jeho majetku pohybuje kolem 723 miliard dolarů (15 bilionů Kč). Pokud by se akcie prodaly za předem stanovenou cenu, přiblížil by se statusu prvního dolarového bilionáře na světě.


Čtěte více:

SpaceX snižuje cílovou valuaci před IPO po zpětné vazbě investorů
29.05.2026 14:45
SpaceX snižuje cílovou valuaci před IPO po zpětné vazbě investorů
SpaceX před vstupem na burzu snižuje své ambice na ocenění, když nově ...
Eisman: Jediná věc, která by ospravedlnila valuaci SpaceX
01.06.2026 14:01
Eisman: Jediná věc, která by ospravedlnila valuaci SpaceX
Jedinou věcí, která by ospravedlnila valuaci akcií SpaceX, by bylo to,...
Trumpova cla znovu na scéně, IPO má SpaceX přinést 75 miliard dolarů, Evropa otevře poklesem
03.06.2026 8:47
Trumpova cla znovu na scéně, IPO má SpaceX přinést 75 miliard dolarů, Evropa otevře poklesem
Americký prezident Donald Trump plánuje zavést nová cla, americká armá...
SpaceX: rekordní IPO za 75 miliard dolarů po 135 dolarech za kus
03.06.2026 10:05
SpaceX: rekordní IPO za 75 miliard dolarů po 135 dolarech za kus
SpaceX plánuje prodat zhruba 555,6 milionu akcií za cenu 135 dolarů z...
Bloomberg: Vstupem SpaceX na burzu se mohou obohatit Trumpovi úředníci
04.06.2026 8:27
Bloomberg: Vstupem SpaceX na burzu se mohou obohatit Trumpovi úředníci
stup vesmírné společnosti SpaceX na akciovou burzu by mohl ještě více ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor.
Aktuální komentáře
05.06.2026
10:46Perly týdne: Společnosti jako Anthropic a OpenAI nemají na trhu co dělat, nikdo nezná skutečné náklady AI
10:23S&P odmítla výjimku pro megacapy. SpaceX nebude po IPO zařazen do indexu
9:48Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisu XS2831757153
9:41Maloobchod v dubnu prudce zpomalil, tržby meziměsíčně klesly
8:55Rozbřesk: Koruna zpevňuje, eurodolar vyčkává na americká data z trhu práce
8:41Tabák bez dividendy, technologické firmy masivně propouštějí a opět se vrací téma krize na private trzích  
6:07Moody’s: Ekonomika na hraně recese. Do ní by šla s cenami ropy u 125 dolarů za barel
04.06.2026
22:00Broadcom negativně překvapil absencí pozitivního překvapení  
17:08Když ekonomiku řídí stát…
16:39ČNB nechala limity pro poskytování hypoték beze změny
15:34PrizePicks mění profil Allwynu, digitál už tvoří téměř polovinu herních výnosů. Titul zařazujeme na watchlist  
14:40Reakce investorů je přehnaná, tvrdí analytici Morningstar k poklesu evropských zbrojařů. Věří zejména Rheinmetallu
14:02Novo Nordisk bude v Česku vyrábět látky pro léky na cukrovku a obezitu
13:06RWE: Korekce může odeznít, na silné pozici se nic nemění
12:04Mzdy na začátku roku překonaly 8 %, co na to ČNB?  
11:02Včerejší pokles zpečetil Broadcom, Evropa ale dopoledne zvedá hlavu  
10:31Inflace v květnu zpomalila na 2,1 procenta
10:30ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
10:10Slabší výhled poslal akcie Broadcomu dolů až o 14 procent
10:00Průměrná mzda v prvním čtvrtletí přesáhla 50 tisíc, reálně stoupla o 6,4 procenta

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - Maloobchodní tržby, y/y
11:00EMU - HDP, q/q
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět