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Zapomenutý gigant s obřím dluhem. Může Xerox investory překvapit?

Zapomenutý gigant s obřím dluhem. Může Xerox investory překvapit?

08.06.2026 6:01
Autor: Research, Patria Finance

Tržby jako CSG a kapitalizace nižší než Kofola. I tak by se dala popsat situace kolem známé americké firmy Xerox, která za posledních pět let odmazala téměř 85 % své hodnoty.

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