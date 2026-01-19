Naděje pro Bayer: Nejvyšší soud USA projedná klíčové odvolání, akcie rostou

Nejvyšší soud USA přijal k projednání odvolání Bayeru v jednom z klíčových sporů týkajících se herbicidu Roundup, což může zásadně změnit dynamiku desítek tisíc žalob a potenciálně snížit miliardovou právní zátěž, jež společnost tíží od převzetí Monsanta v roce 2018. Trhy reagovaly okamžitě: akcie vyskočily až o 7,5 % a pokračují v několikaměsíční rally. Verdikt, který se očekávaný ještě letos, může rozhodnout nejen o osudu jednotlivých žalob, ale i o budoucím přístupu amerických soudů k podobným sporům.
Bayeru svítá naděje ve vleklém právním sporu kolem herbicidu Roundup poté, co Nejvyšší soud USA souhlasil s projednáním jeho odvolání v jednom z klíčových případů. Tento krok, který okamžitě vyvolal skok jeho akcií na frankfurtské burze, přichází v době, kdy se firma potýká s desítkami tisíc žalob, miliardovými výplatami a vleklou reputační zátěží zděděnou po převzetí Monsanta.
Verdikt soudu se očekává letos a mohl by výrazně ovlivnit další směřování sporů a potenciálně tak snížit právní tlak, který společnost sužuje už téměř deset let. Bayer očekává, že Nejvyšší soud vynese rozhodnutí zhruba do poloviny roku 2026.
Akcie Bayeru AG v pátek výrazně posílily poté, co Nejvyšší soud USA oznámil, že se bude zabývat odvoláním společnosti ve sporu týkajícím se herbicidu Roundup. Rozhodnutí by mohlo zásadně ovlivnit tisíce podobných žalob, uvádí agentura Bloomberg.
Nejvyšší soud souhlasil s projednáním stížnosti proti verdiktu poroty v Missouri, která Bayeru nařídila zaplatit 1,25 milionu dolarů za údajné neupozornění na riziko rakoviny spojené s glyfosátem, účinnou látkou Roundupu. Firma dlouhodobě tvrdí, že je přípravek bezpečný, a argumentuje, že obdobné žaloby jsou v rozporu s federální regulací. Případný úspěch u Nejvyššího soudu by tak mohl „odstřelit“ tisíce obdobných žalob založených na tvrzení o nedostatečném varování.
Reakce trhu byla okamžitá. Akcie Bayeru ve frankfurtském obchodování poskočily až o 7,5 %, což je největší intradenní nárůst od začátku prosince, a rozšířily tak několikaměsíční rallye, během níž se jejich hodnota za poslední rok téměř zdvojnásobila. Aktuálně růst lehce snížily na 6 %.
Soudní bitvy kolem Roundupu Bayer řeší už od roku 2018, kdy za 63 miliard dolarů převzal Monsanto, a s ním i právní zátěž v podobě deseti tisíců žalob. Firma již na verdiktech a vyrovnáních vyplatila více než 10 miliard dolarů a má rezervu dalších 6 miliard.
„Rozhodnutí Nejvyššího soudu projednat případ týkající se glyfosátu je pro Bayer významným milníkem,“ říká Markus Manns, portfoliomanažer společnosti Union Investment. „I když případné vítězství neukončí všechny žaloby, rizika by dramaticky poklesla.“
Optimismus posílily také přední banky. Bank of America i Morgan Stanley zvýšily cílové ceny na akcie Bayeru. Kromě potenciálního snížení právních rizik analytici oceňují i pozitivní výhled farmaceutické divize, zejména díky novým lékům a silným očekávaným prodejům přípravků Kerendia (léčba onemocnění ledvin) a Nubeqa (onkologie).
Ani případný úspěch u soudu však podle Mannse nezavře dveře všem žalobám. Žalobci by se mohli přesunout k jiné strategii, například k tvrzením o zavádějícím marketingu místo nedostatečného varování před rakovinou.Přesto by se mezi zhruba 67 000 aktivními případy mohly některé opírat o slabší právní základy. A mnoho žalobců by podle Mannse mohlo být ochotnější přijmout mimosoudní vyrovnání, a to za pro Bayer mnohem příznivějších podmínek.