Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Naděje pro Bayer: Nejvyšší soud USA projedná klíčové odvolání, akcie rostou

Naděje pro Bayer: Nejvyšší soud USA projedná klíčové odvolání, akcie rostou

19.01.2026 11:18
Autor: Wednesday Mašková, Patria Finance

Nejvyšší soud USA přijal k projednání odvolání Bayeru v jednom z klíčových sporů týkajících se herbicidu Roundup, což může zásadně změnit dynamiku desítek tisíc žalob a potenciálně snížit miliardovou právní zátěž, jež společnost tíží od převzetí Monsanta v roce 2018. Trhy reagovaly okamžitě: akcie vyskočily až o 7,5 % a pokračují v několikaměsíční rally. Verdikt, který se očekávaný ještě letos, může rozhodnout nejen o osudu jednotlivých žalob, ale i o budoucím přístupu amerických soudů k podobným sporům.

Bayeru svítá naděje ve vleklém právním sporu kolem herbicidu Roundup poté, co Nejvyšší soud USA souhlasil s projednáním jeho odvolání v jednom z klíčových případů. Tento krok, který okamžitě vyvolal skok jeho akcií na frankfurtské burze, přichází v době, kdy se firma potýká s desítkami tisíc žalob, miliardovými výplatami a vleklou reputační zátěží zděděnou po převzetí Monsanta.

Verdikt soudu se očekává letos a mohl by výrazně ovlivnit další směřování sporů a potenciálně tak snížit právní tlak, který společnost sužuje už téměř deset let. Bayer očekává, že Nejvyšší soud vynese rozhodnutí zhruba do poloviny roku 2026.

Akcie Bayeru AG v pátek výrazně posílily poté, co Nejvyšší soud USA oznámil, že se bude zabývat odvoláním společnosti ve sporu týkajícím se herbicidu Roundup. Rozhodnutí by mohlo zásadně ovlivnit tisíce podobných žalob, uvádí agentura Bloomberg.

Nejvyšší soud souhlasil s projednáním stížnosti proti verdiktu poroty v Missouri, která Bayeru nařídila zaplatit 1,25 milionu dolarů za údajné neupozornění na riziko rakoviny spojené s glyfosátem, účinnou látkou Roundupu. Firma dlouhodobě tvrdí, že je přípravek bezpečný, a argumentuje, že obdobné žaloby jsou v rozporu s federální regulací. Případný úspěch u Nejvyššího soudu by tak mohl „odstřelit“ tisíce obdobných žalob založených na tvrzení o nedostatečném varování.

Reakce trhu byla okamžitá. Akcie Bayeru ve frankfurtském obchodování poskočily až o 7,5 %, což je největší intradenní nárůst od začátku prosince, a rozšířily tak několikaměsíční rallye, během níž se jejich hodnota za poslední rok téměř zdvojnásobila. Aktuálně růst lehce snížily na 6 %.

Bayer

Soudní bitvy kolem Roundupu Bayer řeší už od roku 2018, kdy za 63 miliard dolarů převzal Monsanto, a s ním i právní zátěž v podobě deseti tisíců žalob. Firma již na verdiktech a vyrovnáních vyplatila více než 10 miliard dolarů a má rezervu dalších 6 miliard.

„Rozhodnutí Nejvyššího soudu projednat případ týkající se glyfosátu je pro Bayer významným milníkem,“ říká Markus Manns, portfoliomanažer společnosti Union Investment. „I když případné vítězství neukončí všechny žaloby, rizika by dramaticky poklesla.“

Optimismus posílily také přední banky. Bank of America i Morgan Stanley zvýšily cílové ceny na akcie Bayeru. Kromě potenciálního snížení právních rizik analytici oceňují i pozitivní výhled farmaceutické divize, zejména díky novým lékům a silným očekávaným prodejům přípravků Kerendia (léčba onemocnění ledvin) a Nubeqa (onkologie).

Ani případný úspěch u soudu však podle Mannse nezavře dveře všem žalobám. Žalobci by se mohli přesunout k jiné strategii, například k tvrzením o zavádějícím marketingu místo nedostatečného varování před rakovinou.Přesto by se mezi zhruba 67 000 aktivními případy mohly některé opírat o slabší právní základy. A mnoho žalobců by podle Mannse mohlo být ochotnější přijmout mimosoudní vyrovnání, a to za pro Bayer mnohem příznivějších podmínek.

 
 
 

Čtěte více:

Trump pohrozil novými cly, pokud nezíská Grónsko. EU připravila odvetu i nikdy nepoužitý nástroj
19.01.2026 8:16
Trump pohrozil novými cly, pokud nezíská Grónsko. EU připravila odvetu i nikdy nepoužitý nástroj
Americký prezident Donald Trump oznámil, že od 1. února zavede kvůli G...
Rozbřesk: Bezprecedentní eskalace transatlantického napětí
19.01.2026 8:47
Rozbřesk: Bezprecedentní eskalace transatlantického napětí
Transatlantické napětí o víkendu opět výrazně vzrostlo poté, co Donald...
Trumpovy hrozby cly kvůli Grónsku dnes srazí trhy na obou stranách Atlantiku. Na rekordech zlato i stříbro
19.01.2026 8:52
Trumpovy hrozby cly kvůli Grónsku dnes srazí trhy na obou stranách Atlantiku. Na rekordech zlato i stříbro
Na Trumpovy hrozby celní eskalace kvůli snaze získat Grónsko reagují p...
S akciemi se svezly i kryptoměny. Bitcoin klesl k 92 tisícům dolarům
19.01.2026 9:16
S akciemi se svezly i kryptoměny. Bitcoin klesl k 92 tisícům dolarům
Nejen akciové trhy, ale také kryptoměny. Nová celní salva amerického p...
Akcie na cla citlivých automobilek narazily. Některé ztrácí přes tři procenta
19.01.2026 10:14
Akcie na cla citlivých automobilek narazily. Některé ztrácí přes tři procenta
Pondělní prudký pokles evropských akcií vyvolaný novými celními hrozba...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.01.2026
14:20Škoda Auto loni celosvětově zvýšila dodávky vozů o 12,7 pct na 1,043.900
13:38Týdenní výhled: Trump zvyšuje cla, Evropa chystá odvetu a reportovat bude Netflix  
13:25Trumpova cla ukazují, která aktiva fungují jako bezpečný přístav, a která nikoli  
12:01Export motorem čínské ekonomiky: loni se na růstu HDP podílel ze třetiny
11:42Inflace v EU v prosinci klesla na 2,3 procenta, v Česku zůstala na 1,8 procenta
11:18Naděje pro Bayer: Nejvyšší soud USA projedná klíčové odvolání, akcie rostou
10:54MMF zlepšil odhad letošního růstu světové ekonomiky na 3,3 procenta
10:14Akcie na cla citlivých automobilek narazily. Některé ztrácí přes tři procenta
9:16S akciemi se svezly i kryptoměny. Bitcoin klesl k 92 tisícům dolarům
8:52Trumpovy hrozby cly kvůli Grónsku dnes srazí trhy na obou stranách Atlantiku. Na rekordech zlato i stříbro  
8:47Rozbřesk: Bezprecedentní eskalace transatlantického napětí
8:16Trump pohrozil novými cly, pokud nezíská Grónsko. EU připravila odvetu i nikdy nepoužitý nástroj
6:07Desetimilionové Švýcarsko: kdy je populace příliš velká?
18.01.2026
16:03Morgan Stanley: Zlato nemusí být špatné, ale zajímavější mohou být už jiné komodity
6:12Víkendář: Fed není unaven, ale projeví se fiskální dominance
17.01.2026
16:09Kanaďané dál silně podporují bojkot amerického alkoholu, zatímco palírny trpí
6:09Víkendář: Došlo k tiché změně inflačního cíle?
16.01.2026
22:04Wall Street končí týden v mínusu: Trumpovy komentáře k Fedu víří trhy  
17:33Co je nyní na trhu „drahé“ a co „levné“
17:11CSG spouští největší lednové IPO v historii Evropy. Zbrojařský sektor zažívá boom

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět