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Brzdou jsou pro ekonomiku dražší nemovitosti. Proč?

Brzdou jsou pro ekonomiku dražší nemovitosti. Proč?

10.06.2026 12:20
Autor: Redakce, Patria.cz

Dlouhodobý pokles cen strojů a výrobních zařízení je již dlouho považován za primární motor ekonomického růstu. Jenže je tu jeden zdaleka ne tak často zmiňovaný faktor, který působí opačně. Na stránkách VoxEU to tvrdí ekonomové Dongkeun Choi a Munseob Lee s tím, že tímto druhým faktorem jsou náklady na výstavbu budov. Proč dochází k jejich růstu a jaký má dopad na ekonomiku?

„Náklady na výstavbu se staly viditelným politickým problémem napříč rozvinutými ekonomikami,“ uvádějí ekonomové s tím, že se to týká i budování infrastruktury. Například „náklady na jednu míli americké mezistátní dálnice upravené o inflaci se mezi 60. a 80. lety 20. století ztrojnásobily.“ I proto, že „produktivita v americkém stavebnictví klesla od roku 1970 zhruba o 40 %, zatímco produktivita v ostatních sektorech se přibližně zdvojnásobila.“ Relativní cena staveb v USA a ve většině ostatních ekonomik s vysokými příjmy tedy prudce vzrostla, zatímco ceny zařízení za poslední půlstoletí výrazně klesly.

Ekonomové následně tvrdí, že „když oba trendy zahrneme do modelu růstu se dvěma typy výrobního kapitálu, růst cen budov a infrastruktury kompenzuje podstatnou část růstu, který by jinak přinesly levnější stroje.“ A proč ceny staveb rostou? Ekonomové na základě své analýzy poukazují na jediný přímý faktor: „Přibližně polovina nárůstu relativních výstupních cen v americkém stavebním sektoru po roce 1996 je vysvětlena klesající celkovou produktivitou faktorů v tomto odvětví.“ 

Zatímco na předchozím bodu podle ekonomů panuje poměrně velká shoda, mnohem menší už je u odpovědi na otázku, proč dochází k tomuto vývoji na straně produktivity. Někteří experti považují za hlavní příčinu regulaci spíše než nedostatek půdy pro stavby. K tomu ekonomové dodávají: „Růst produktivity ve stavebnictví je každopádně slabý, přesto zbytek ekonomiky stále potřebuje výstupy tohoto sektoru. Proto relativní cena staveb roste a zbytek hospodářství za to platí.“ 

Jeden podstatný rys tedy odlišuje stavebnictví od mnoha dalších odvětví s nízkou produktivitou: Stavby vstupují téměř do každé části ekonomiky jako výrobní vstupy a ekonomika se s menším počtem těchto vstupů nijak jednoduše nevypořádá. Důležité jsou proto reformy stavební regulace, ale pozornost je nutné věnovat i samotným stavebním metodám a postupům. A to včetně úspor z rozsahu při výstavbě domů a způsobu zadávání veřejných zakázek, uzavírají ekonomové.

 

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