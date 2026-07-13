Wood: Úvahy o konci americké výjimečnosti jsou notně přehnané

Cathie Wood z Ark Invest prezentovala na Youtube kanále své společnosti řadu názorů na současné dění v ekonomice a na trzích. Domnívá se, že poslední čísla z amerického trhu práce vypadají „divně“, mohla by budit dojem, že ekonomika se nachází v recesi. Wood s takovým pohledem ale nesouhlasí. K tomu dodala, že Fed po vedením Kevina Warshe pravděpodobně bude využívat více dat ze soukromého sektoru namísto vládních statistik. Snižování rozvahy Fedu pak podle ní nebude ničím dramatickým.
Wood dodala, že Warsh se „snad dívá na data ze soukromého sektoru, která ukazují, že inflace je ve skutečnosti mnohem níž, než ukazují vládní čísla.“ Pak mluvila o tom, že růst produktivity by se podle podle ní měl během následujících pěti let zvednout k 5 – 6 %. „Pravděpodobně dříve než později.“ Wood se následně věnovala úvahám o udržitelnosti vládních dluhů: „Nejsme jimi tak znepokojeni,“ řekla k poměru dluhu k HDP, který zelenou křivkou ukazuje následující graf:
Zdroj: Ark Invest
Wood uvedla, že současná vláda „se zaměřuje na snížení deficitů“ a růst celé ekonomiky by měl „výrazně překročit očekávání“. K tomu investorka poukázala na druhou křivku, která popisuje vývoj podílu veřejných dluhů ke kapitalizaci amerického akciového trhu. Kapitalizace podle ní může sloužit jako aproximace celkového bohatství společnosti a křivka pak ukazuje, že dluhy relativně k bohatství mají klesající tendenci.
Za mylná považuje Wood přirovnání se sedmdesátými lety. K nim může podle ní docházet i kvůli tomu, jak po roce 2020 rostly vládní výdaje a peněžní nabídka na úrovni M2. Nicméně růst obojího postupně znatelně ochladl. Mýtem jsou pak podle investorky i úvahy o úpadku dolaru taženém tím, že by zahraniční centrální banky prodávaly americké vládní dluhopisy. Sice existují období, kdy objem těchto dluhopisů v rozvahách centrálních bank klesal, ale celkově k jejich systematickým výprodejům nedochází. A Wood se domnívá, že dolar bude spíše mířit nahoru. Jaké by měly být důvody?
Wood mezi ně řadí hlavně očekávanou deregulaci v USA a některé další kroky současné vlády. K tomu se v USA dosahuje vysoké návratnosti kapitálu a jde o zemi s mimořádně vysokou mírou inovací. To vše by mělo dolar podporovat. A úvahy o konci americké výjimečnosti jsou „notně přehnané“, což mimo jiné ukazují společnosti jako SpaceX, OpenAI a Anthropic. Wood také hovořila o „silných deflačních proudech“, které by měly pramenit z nových technologií a zmíněného růstu produktivity. K tomu dodala, že během průmyslové revoluce byla podle ní výnosová křivka většinou invertována. Výnosy dlouhodobých dluhopisů se tak nacházely pod výnosy krátkodobými.