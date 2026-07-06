Strnad má podle médií zájem o podíl v Pirelli

Český zbrojař Michal Strnad vyjednává o koupi 14procentního podílu v italském výrobci pneumatik Pirelli od jeho největšího akcionáře čínské státní firmy Sinochem. S odkazem na své zdroje o tom informuje agentura Bloomberg a další média. Italský deník Corriere della Sera v pátek přinesl s odkazem na zdroje zprávu, že odkoupit část podílu v Pirelli se spolu se Strnadem chystá i podnikatel Pavel Tykač.
Koupí menšinového podílu v Pirelli by Strnad expandoval mimo svou hlavní oblast podnikání. Případná úspěšná transakce by zásadně změnila rozložení sil v Miláně, uvádí web Börse Global.
Hodnota případné transakce by výrazně přesáhla miliardu eur (24 miliard Kč). Po takovém obchodu by Sinochem ve společnosti Pirelli držel již jen zhruba 20 procent.
Řím přísně omezuje vliv společnosti Sinochem na správní radu. Příchod Strnada by dále posílil evropskou vlastnickou strukturu společnosti Pirelli, zdůrazňuje agentura. Tykač, který byl do vyjednávání zapojen na začátku, už z nich odstoupil, uvádějí zdroje Bloombergu.
Podle informovaných zdrojů již byly dohodnuty základní podrobnosti týkající se kupní ceny. K uzavření obchodu by podle nich mohlo dojít již koncem července. Transakci musí schválit čínští regulátoři.
Finanční trhy na plány reagují citlivě. Akcie společnosti Pirelli v Miláně krátkodobě vzrostly o více než čtyři procenta. Akcie Strnadovy Czechoslovak Group (CSG) uzavřely páteční obchodování na hodnotě 14,59 eura, což představuje týdenní nárůst o více než jedenáct procent. Akcie této zbrojařské společnosti nicméně zůstávají pod tlakem. Jejich cena se pohybuje téměř 60 procent pod rekordním maximem z ledna.
Úspěšné uzavření transakce by výrazně diverzifikovalo Strnadovo investiční portfolio. Společnost CSG zároveň dále rozšiřuje aktivity v oblasti obranného průmyslu ve Spojených státech a v Evropě. V roce 2022 získala 70procentní podíl v italské společnosti Fiocchi Munizioni a v loňském roce odkoupila i zbytek tohoto výrobce munice.