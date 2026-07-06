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Strnad má podle médií zájem o podíl v Pirelli

Strnad má podle médií zájem o podíl v Pirelli

06.07.2026 10:00
Autor: ČTK

Český zbrojař Michal Strnad vyjednává o koupi 14procentního podílu v italském výrobci pneumatik Pirelli od jeho největšího akcionáře čínské státní firmy Sinochem. S odkazem na své zdroje o tom informuje agentura Bloomberg a další média. Italský deník Corriere della Sera v pátek přinesl s odkazem na zdroje zprávu, že odkoupit část podílu v Pirelli se spolu se Strnadem chystá i podnikatel Pavel Tykač.

Koupí menšinového podílu v Pirelli by Strnad expandoval mimo svou hlavní oblast podnikání. Případná úspěšná transakce by zásadně změnila rozložení sil v Miláně, uvádí web Börse Global.

Hodnota případné transakce by výrazně přesáhla miliardu eur (24 miliard Kč). Po takovém obchodu by Sinochem ve společnosti Pirelli držel již jen zhruba 20 procent.

Řím přísně omezuje vliv společnosti Sinochem na správní radu. Příchod Strnada by dále posílil evropskou vlastnickou strukturu společnosti Pirelli, zdůrazňuje agentura. Tykač, který byl do vyjednávání zapojen na začátku, už z nich odstoupil, uvádějí zdroje Bloombergu.

Podle informovaných zdrojů již byly dohodnuty základní podrobnosti týkající se kupní ceny. K uzavření obchodu by podle nich mohlo dojít již koncem července. Transakci musí schválit čínští regulátoři.

Finanční trhy na plány reagují citlivě. Akcie společnosti Pirelli v Miláně krátkodobě vzrostly o více než čtyři procenta. Akcie Strnadovy Czechoslovak Group (CSG) uzavřely páteční obchodování na hodnotě 14,59 eura, což představuje týdenní nárůst o více než jedenáct procent. Akcie této zbrojařské společnosti nicméně zůstávají pod tlakem. Jejich cena se pohybuje téměř 60 procent pod rekordním maximem z ledna.

Úspěšné uzavření transakce by výrazně diverzifikovalo Strnadovo investiční portfolio. Společnost CSG zároveň dále rozšiřuje aktivity v oblasti obranného průmyslu ve Spojených státech a v Evropě. V roce 2022 získala 70procentní podíl v italské společnosti Fiocchi Munizioni a v loňském roce odkoupila i zbytek tohoto výrobce munice.



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    vznika strnadofert
    06.07.2026 10:41

    cool :) Transakci Sinochem musí schválit čínští regulátoři. Foldynu překvapila Okamurova schůzka se Strnadem. Okamura miri do ciny. ... takze se tu rysuje super deal .... strnada prestane prudit SPD a jeji kamarady v Cine s dodavkami zbrani na ukrajinu a strnad bude moc utratit dalsi penize z IPO a mozna cinanum predhodi par utajvanych informaci zdarma - v cemz mu pomuze okamura velmi rad
    eple
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      Re: vznika strnadofert
      06.07.2026 15:01

      to jsou teda konstrukce.
      roxy music
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      Re: vznika strnadofert
      06.07.2026 13:52

      Podle mě si pleteš pojmy a peníze. Jestliže Strnad prodal na burze část CSG,tak jsou to jeho peníze a může si je utratit jinde v jiné firmě ,nebo fondu,co dává dohromady. Jestliže by to koupila CSG,tak je to i nás akcionářů, což se bude profinancovávat dluhem, nebo z výnosů-zisku, co firma vygeneruje. Prostě akvizice místo dividend.
      kočák
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        akvizice kterou musi schvalit cinani :)
        06.07.2026 15:05

        a rekni mi jeden duvod proc by cinani meli schavlovat transkaci pro nejakou NATO friendly company ktera navic dodava munici na ukrajinu a z pohledu ciny prodluzuje konflikt a sblizuje ukrajinu s NATO tj jde podobnym smerem jako SPD ... a ted se NATO friendly strnad setka s NATO nonfreidnly SPD !!??? ja myslim ze to je hrozba nejen pro ukrajinu
        eple
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          Re: akvizice kterou musi schvalit cinani :)
          06.07.2026 15:12

          to ze je SPD a spol je financovana fatk podovne a v nekterych pripadech z proruskych zdroju uz myslim napsala rozvedka kde co - a foldyna asi sblizovani s cinou neni nadsen a pozval si sveho predsedu na kobereck (se SPD okamura bude muset asi lecos vysvetlovat - tj nekomu kdo umi dobre zachazet se zbranemi a jezdil do ruska aby se naucil jak se dela revoluce nejen na krymu) - ale ze SPD se jede ucit k cinanum jak v cesku delat deomkracii (coz delal i zeman) tak to je zasadni posun a transformace SPD na leve zumpa 2.0 - a nebo si proste jede pro penize - ty ma okamura rad jeste vic nez babis a navic si okamura muze opet pustit pusu na spacir - a ja myslim ze neco tak nerizeneho budou mit cinani radi - hlupaka s nulovou strategii s namazou na chleba
          eple
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            06.07.2026 15:24

            Co má Pirelli společného s SPD?
            roxy music
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          Re: akvizice kterou musi schvalit cinani :)
          06.07.2026 15:10

          a zárověň je to hrozba pro Marťany.
          roxy music
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